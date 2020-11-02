 Де люди найчастіше інфікуються коронавірусом | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Де люди найчастіше інфікуються коронавірусом

У низці країн знову запровадили жорсткі обмеження для боротьби з пандемією COVID-19. Поки одні заклади закриваються, інші залишаються відкритими. DW з'ясовувала, де люди найчастіше заражаються коронавірусом у Німеччині.

У країнах Європи школи й дитсадки не є головними осередками поширення коронавірусу

У країнах Європи школи й дитсадки не є головними осередками поширення коронавірусу

У Німеччині з понеділка, 2 листопада, почав діяти так званий частковий локдаун для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2 та хворобою COVID-19, яку він викликає. Щонайменше на місяць змушені були зачинитися кафе, бари й ресторани, а також низка інших закладів - від спортклубів та басейнів до музеїв, театрів та кіно. Бізнесмени і працівники усіх цих галузей економіки побоюються за своє існування. Дехто називає ситуацію "катастрофою", інші навіть говорять про "смертельний удар" по їхньому бізнесу.

Читайте також: Новий локдаун через COVID у Німеччині. Чи підкоряться німці рішенню уряду (відео)

Згідно з соціологічним опитуванням, проведеним на замовлення тижневика Spiegel, понад 62 відсотки німців вважають локдаун у країні необхідним. Та водночас багато хто не погоджується з тим, що обмеження потрібно запроваджувати саме в їхній галузі. Це можна пояснити, зокрема, і тим, що інформація та повідомлення про те, де саме люди заражаються коронавірусом найчастіше, почасти суперечать одне одному.

Де заражаються жителі Німеччини?

Більшість людей у Німеччині на даний момент заражаються у себе вдома. Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, який опікується в країні питаннями, пов'язаними з пандемією, власне домогосподарство є місцем, де люди заражаються найчастіше. Значна частка заражень, яка останнім часом, до того ж, знову почала зростати, припадає на будинки догляду за літніми людьми. На третьому місці за кількістю заражень - робоче місце. Тоді як у сфері дозвілля заражається набагато менше людей. Водночас саме ця сфера найбільше страждає від карантинних заходів, чинних від 2 листопада.

Найчастіше в Німеччині інфікуються коронавірусом у себе вдома

Найчастіше в Німеччині інфікуються коронавірусом у себе вдома

Поки що не є кричущою і ситуація із зараженням у сфері охорони здоров'я Німеччини - у лікарнях та лікарських практиках. Але кількість інфікувань останнім часом суттєво зросла. Схожа ситуація і в закладах освіти - школах і дитсадках, а також у гуртожитках для біженців. Частка заражень у ресторанах і готелях у Німеччині дуже мала, при цьому вони серед тих, по кому карантинні заходи б'ють найбільше.

Читайте також: Коронавірус: як довго зберігається імунітет після хвороби COVID-19

Ще меншим, судячи з усього, є небезпека заразитися в німецькому громадському транспорті. Можлива причина цього полягає в дуже низькій кількості пасажирів - під час пандемії потягами, автобусами, трамваями і метро в Німеччині стали користуватися суттєво менше людей, ніж раніше. Левова частка заражень припадає на місця, занесені в офіційній статистиці до категорії "Інше".

Чи є відмінності порівняно з першою хвилею пандемії COVID-19?

Порівнюючи з першою хвилею пандемії коронавірусної хвороби в Німеччині навесні, нині спостерігаються значні відмінності щодо місць найчастіших заражень. На піку першої хвилі будинки догляду за літніми людьми були навіть більш значними осередками інфекції, ніж приватні домогосподарства. У сфері охорони здоров'я - передусім, у лікарнях, - тоді люди також заражалися коронавірусом набагато частіше, ніж зараз. Те ж саме стосується і гуртожитків для біженців і шукачів притулку.

У громадському транспорті коронавірусом у Німеччині заражається дуже мало людей

У громадському транспорті коронавірусом у Німеччині заражається дуже мало людей

Натомість школи та дитячі садки не відігравали під час першої хвилі пандемії в Німеччині жодної ролі, адже були зачинені. Примітно, що навесні радше незначну роль у поширенні інфекції відігравало робоче місце, тепер же на роботі заражається значною більша частка хворих.

Читайте також: Коронавірус і антибіотики: небезпечна суміш

Таким чином, коронавірус тепер поширюється у Німеччині інакше, ніж навесні. Частково це можна пояснити низкою додаткових заходів боротьби з пандемією з боку влади, інші відмінності можна буде краще зрозуміти, коли з'являться додаткові дані щодо нинішнього збільшення кількості заражених у Німеччині.

Чи можна було залишати відчиненими дитсадки і школи?

Не лише в Німеччині, але й у Франції влада вирішила не зачиняти дитячі садки й школи. Це обґрунтовують, зокрема, особливим значенням освіти для суспільства. Якщо подивитися на цифри, це рішення виглядає логічним. Попри те що на школи і дитсадки припадає певна частка заражень коронавірусом, вона залишається відносно низькою. Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, в Німеччині на заклади освіти припадає лише незначна кількість осередків інфекцій. Схожа ситуація і в інших країнах Західної Європи: в Ірландії на школи припадає менше семи відсотків спалахів заражень, в Іспанії цей показник становить шість відсотків. Це пов'язують, зокрема, з тим, що діти й підлітки менше страждають від пандемії, ніж дорослі. Частка людей віком молодших 18 років серед інфікованих у країнах ЄС, Великобританії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні станом на серпень 2020 року в середньому становила менше п'яти відсотків.

Школи у Німеччині під час другого карантину залишаються відчиненими

Школи у Німеччині під час другого карантину залишаються відчиненими

Чи можна оцінити ситуацію за наявними даними?

На жаль, дані Інституту імені Роберта Коха дозволяють робити лише часткові висновки щодо осередків поширення коронавірусу в Німеччині. Статистика охоплює лише так звані спалахи заражень, коли задокументовано інфікування коронавірусом у конкретному місці двох або більшої кількості людей. Водночас в інституті зазначають: "Лише близько чверті відомих випадків COVID-19 можна віднести до певного спалаху заражень".

Читайте також: Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу?

У відповідь на запит DW щодо решти 75 відсотків інфікування коронавірусом у Німеччині в Інституті імені Роберта Коха кажуть: "У нас справді немає більше даних". Так само не змогли надати дані щодо місць заражень у відповідь на запит DW і в Європейському центрі профілактики та контролю хвороб (ECDC).

Тож невідомо, де саме сталися три чверті від усіх інфікувань коронавірусом у Німеччині. Це частково пов'язано з тим, що достеменно пов'язати конкретне зараження із конкретним місцем перебування людини дуже складно. Адже заражені люди часто впродовж кількох днів не мають жодних симптомів. А коли вони з'являються, то визначити місце зараження часто майже неможливо. Через такі лише часткові дані щодо місць поширення інфекції владі важко визначити, як саме боротися із вірусом - які заклади зачиняти, а які залишати відчиненими.

Але відомі на даний момент загальні тенденції в Німеччині, принаймні, збігаються з даними з інших країн. Приміром, цифри з Південної Кореї також вказують, що найчастіше люди інфікуються вдома: імовірність заразитися в приватному домогосподарстві в цій країні оцінюють у шість разів вище, ніж під час близьких контактів деінде. А згідно з даними одного дослідження, в якому проаналізували дані щодо осередків заражень у Північно-Східному Китаї на початку пандемії взимку, на приватні домогосподарства припадало близько 70 відсотків інфікувань.

Infografik COVID-19 Infektionsorte Deutschland UK

Також за темою

Deutschland Coronavirus Lockdown

Пандемія COVID-19: у Німеччині набув чинності частковий локдаун 02.11.2020

У Німеччині набули чинності нові карантинні обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19.

Slowakei | Coronavirus | Massentests

Понад 3,6 мільйона словаків протестували на коронавірус за два дні 02.11.2020

Більше одного відсотка протестованих мали позитивні результати тесту на SARS-CoV-2. Особи з негативним тестом зможуть вільно пересуватися країною.

Deutschland | Coronavirus Teststation in München

Коронавірус у Німеччині: рекордні 16,8 тисячі випадків зараження 29.10.2020

У Німеччині підтвердили 16 774 нові випадки коронавірусу і 89 смертей за добу. Вперше у країні кількість заражень перевищила показник у 16 тисяч.

Реклама

Докладно

У країнах Європи школи й дитсадки не є головними осередками поширення коронавірусу

Де люди найчастіше інфікуються коронавірусом

DW з'ясовувала, де люди найчастіше заражаються коронавірусом в Німеччині.  

Ціна м’яса у ФРН: і німці ситі, і свині щасливі?

Чому "дешевого" м’яса в Німеччині стає менше (відео)

До свині треба ставитися не по-свинськи, вважають все більше фермерів у Німеччині. Як це позначиться на ціні м'яса?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  