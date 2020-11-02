Де люди найчастіше інфікуються коронавірусом

У Німеччині з понеділка, 2 листопада, почав діяти так званий частковий локдаун для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2 та хворобою COVID-19, яку він викликає. Щонайменше на місяць змушені були зачинитися кафе, бари й ресторани, а також низка інших закладів - від спортклубів та басейнів до музеїв, театрів та кіно. Бізнесмени і працівники усіх цих галузей економіки побоюються за своє існування. Дехто називає ситуацію "катастрофою", інші навіть говорять про "смертельний удар" по їхньому бізнесу.

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Згідно з соціологічним опитуванням, проведеним на замовлення тижневика Spiegel, понад 62 відсотки німців вважають локдаун у країні необхідним. Та водночас багато хто не погоджується з тим, що обмеження потрібно запроваджувати саме в їхній галузі. Це можна пояснити, зокрема, і тим, що інформація та повідомлення про те, де саме люди заражаються коронавірусом найчастіше, почасти суперечать одне одному.

Де заражаються жителі Німеччини?

Більшість людей у Німеччині на даний момент заражаються у себе вдома. Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, який опікується в країні питаннями, пов'язаними з пандемією, власне домогосподарство є місцем, де люди заражаються найчастіше. Значна частка заражень, яка останнім часом, до того ж, знову почала зростати, припадає на будинки догляду за літніми людьми. На третьому місці за кількістю заражень - робоче місце. Тоді як у сфері дозвілля заражається набагато менше людей. Водночас саме ця сфера найбільше страждає від карантинних заходів, чинних від 2 листопада.

Найчастіше в Німеччині інфікуються коронавірусом у себе вдома

Поки що не є кричущою і ситуація із зараженням у сфері охорони здоров'я Німеччини - у лікарнях та лікарських практиках. Але кількість інфікувань останнім часом суттєво зросла. Схожа ситуація і в закладах освіти - школах і дитсадках, а також у гуртожитках для біженців. Частка заражень у ресторанах і готелях у Німеччині дуже мала, при цьому вони серед тих, по кому карантинні заходи б'ють найбільше.

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Ще меншим, судячи з усього, є небезпека заразитися в німецькому громадському транспорті. Можлива причина цього полягає в дуже низькій кількості пасажирів - під час пандемії потягами, автобусами, трамваями і метро в Німеччині стали користуватися суттєво менше людей, ніж раніше. Левова частка заражень припадає на місця, занесені в офіційній статистиці до категорії "Інше".

Чи є відмінності порівняно з першою хвилею пандемії COVID-19?

Порівнюючи з першою хвилею пандемії коронавірусної хвороби в Німеччині навесні, нині спостерігаються значні відмінності щодо місць найчастіших заражень. На піку першої хвилі будинки догляду за літніми людьми були навіть більш значними осередками інфекції, ніж приватні домогосподарства. У сфері охорони здоров'я - передусім, у лікарнях, - тоді люди також заражалися коронавірусом набагато частіше, ніж зараз. Те ж саме стосується і гуртожитків для біженців і шукачів притулку.

У громадському транспорті коронавірусом у Німеччині заражається дуже мало людей

Натомість школи та дитячі садки не відігравали під час першої хвилі пандемії в Німеччині жодної ролі, адже були зачинені. Примітно, що навесні радше незначну роль у поширенні інфекції відігравало робоче місце, тепер же на роботі заражається значною більша частка хворих.

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Таким чином, коронавірус тепер поширюється у Німеччині інакше, ніж навесні. Частково це можна пояснити низкою додаткових заходів боротьби з пандемією з боку влади, інші відмінності можна буде краще зрозуміти, коли з'являться додаткові дані щодо нинішнього збільшення кількості заражених у Німеччині.

Чи можна було залишати відчиненими дитсадки і школи?

Не лише в Німеччині, але й у Франції влада вирішила не зачиняти дитячі садки й школи. Це обґрунтовують, зокрема, особливим значенням освіти для суспільства. Якщо подивитися на цифри, це рішення виглядає логічним. Попри те що на школи і дитсадки припадає певна частка заражень коронавірусом, вона залишається відносно низькою. Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, в Німеччині на заклади освіти припадає лише незначна кількість осередків інфекцій. Схожа ситуація і в інших країнах Західної Європи: в Ірландії на школи припадає менше семи відсотків спалахів заражень, в Іспанії цей показник становить шість відсотків. Це пов'язують, зокрема, з тим, що діти й підлітки менше страждають від пандемії, ніж дорослі. Частка людей віком молодших 18 років серед інфікованих у країнах ЄС, Великобританії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні станом на серпень 2020 року в середньому становила менше п'яти відсотків.

Школи у Німеччині під час другого карантину залишаються відчиненими

Чи можна оцінити ситуацію за наявними даними?

На жаль, дані Інституту імені Роберта Коха дозволяють робити лише часткові висновки щодо осередків поширення коронавірусу в Німеччині. Статистика охоплює лише так звані спалахи заражень, коли задокументовано інфікування коронавірусом у конкретному місці двох або більшої кількості людей. Водночас в інституті зазначають: "Лише близько чверті відомих випадків COVID-19 можна віднести до певного спалаху заражень".

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У відповідь на запит DW щодо решти 75 відсотків інфікування коронавірусом у Німеччині в Інституті імені Роберта Коха кажуть: "У нас справді немає більше даних". Так само не змогли надати дані щодо місць заражень у відповідь на запит DW і в Європейському центрі профілактики та контролю хвороб (ECDC).

Тож невідомо, де саме сталися три чверті від усіх інфікувань коронавірусом у Німеччині. Це частково пов'язано з тим, що достеменно пов'язати конкретне зараження із конкретним місцем перебування людини дуже складно. Адже заражені люди часто впродовж кількох днів не мають жодних симптомів. А коли вони з'являються, то визначити місце зараження часто майже неможливо. Через такі лише часткові дані щодо місць поширення інфекції владі важко визначити, як саме боротися із вірусом - які заклади зачиняти, а які залишати відчиненими.

Але відомі на даний момент загальні тенденції в Німеччині, принаймні, збігаються з даними з інших країн. Приміром, цифри з Південної Кореї також вказують, що найчастіше люди інфікуються вдома: імовірність заразитися в приватному домогосподарстві в цій країні оцінюють у шість разів вище, ніж під час близьких контактів деінде. А згідно з даними одного дослідження, в якому проаналізували дані щодо осередків заражень у Північно-Східному Китаї на початку пандемії взимку, на приватні домогосподарства припадало близько 70 відсотків інфікувань.