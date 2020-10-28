 У Франції почався частковий локдаун через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Франції почався частковий локдаун через коронавірус

У Франції почав діяти частковий локдаун. У країні до 1 грудня закрилися бари, ресторани і частина магазинів. Жителям дозволяється виходити з дому лише з поважних причин.

Порожні вулиці Парижа в ніч перед початком часткового локдауну

Порожні вулиці Парижа в ніч перед початком часткового локдауну

У Франції у п'ятницю, 30 жовтня, набув чинності частковий локдаун, який триватиме до 1 грудня. У цей період жителям країни дозволяється виходити з дому лише з поважних причин - щоб ходити на роботу, до медичної установи, допомогти близькій особі, зробити життєво необхідні покупки або прогулятися на повітрі біля свого будинку. Утім, як і під час першого локдауну, жителям країни необхідно мати при собі заповнений бланк із вказаною метою виходу з дому. Також від п'ятниці французами дозволяється займатися спортом на відкритому повітрі - однак лише протягом години в радіусі кілометра від свого помешкання.

Читайте також: Коронавірус у Парижі: зачинені бари та найвищий рівень загрози

Під час часткового локдауну у Франції залишаються відкритими школи, дитячі садки, заводи, також продовжать роботу будівництва, передає інформагенція AFP. Водночас на час дії обмежень закрилися бари, ресторани і частина магазинів, які не є життєво необхідними. Окрім того, у країні почали діяти обмеження щодо подорожей всередині Франції. Як і навесні, заборонені приватні зібрання людей за межами сімейного кола. Скрізь, де можливо, має застосовуватися дистанційна робота.

Всього у Франції підтверджено понад 1,2 мільйона випадків інфікування коронавірусом і більше 36 тисяч жертв. 29 жовтня у країні зафіксували 47 637 нових випадків інфікування.

Дивитись відео 25:55

Жертва коронавірусу - близька людина. Що робити? "Європа у фокусі"

DW.COM

Коронавірус: добове число заражень у Франції перевищило 40 тисяч

Франція б'є новий рекорд добового приросту випадків коронавірусу. Протягом останніх 24 годин там зафіксовано 41,6 тисячі заражень.  

Аудіо й відео до теми

Новий локдаун через коронавірус у Німеччині - у чому він полягає (29.10.2020)  

Також за темою

Frankreich Präsident Macron | Rede an die Nation

Коронавірус: Макрон оголосив про частковий локдаун у Франції 28.10.2020

Частковий локдаун, який запроваджується у Франції з 30 жовтня, передбачає закриття магазинів, барів і ресторанів, а також обмеження на пересування.

Deutschland | Coronavirus Teststation in München

Коронавірус у Німеччині: рекордні 16,8 тисячі випадків зараження 29.10.2020

У Німеччині підтвердили 16 774 нові випадки коронавірусу і 89 смертей за добу. Вперше у країні кількість заражень перевищила показник у 16 тисяч.

Deutschland Merkel Regierungserklärung Coronavirus Bundestag

Меркель: У Німеччині готуються до вакцинації від коронавірусу 29.10.2020

Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що в Німеччині триває підготовка до щеплення від коронавірусу. Уряд країни працює над етичними рекомендаціями щодо того, кому повинні бути доступні вакцини.

Реклама

Докладно

Джо Байден та Дональд Трамп під час дебатів кандидатів у президенти США

Що чекає на Україну за наступного президента США

І у Джо Байдена і у Дональда Трампа є історія, пов'язана з Україною, що може вплинути на подальші відносини з Києвом.  

Північний потік-2: чому містечко Засніц отримало погрози від США (picture-alliance/Fotostand/freitag)

"Північний потік-2": чому США погрожують німцям (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Містечко Засніц у Німеччині отримало… листи з погрозами з-за океану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  