У Франції почався частковий локдаун через коронавірус

У Франції у п'ятницю, 30 жовтня, набув чинності частковий локдаун, який триватиме до 1 грудня. У цей період жителям країни дозволяється виходити з дому лише з поважних причин - щоб ходити на роботу, до медичної установи, допомогти близькій особі, зробити життєво необхідні покупки або прогулятися на повітрі біля свого будинку. Утім, як і під час першого локдауну, жителям країни необхідно мати при собі заповнений бланк із вказаною метою виходу з дому. Також від п'ятниці французами дозволяється займатися спортом на відкритому повітрі - однак лише протягом години в радіусі кілометра від свого помешкання.

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Під час часткового локдауну у Франції залишаються відкритими школи, дитячі садки, заводи, також продовжать роботу будівництва, передає інформагенція AFP. Водночас на час дії обмежень закрилися бари, ресторани і частина магазинів, які не є життєво необхідними. Окрім того, у країні почали діяти обмеження щодо подорожей всередині Франції. Як і навесні, заборонені приватні зібрання людей за межами сімейного кола. Скрізь, де можливо, має застосовуватися дистанційна робота.

Всього у Франції підтверджено понад 1,2 мільйона випадків інфікування коронавірусом і більше 36 тисяч жертв. 29 жовтня у країні зафіксували 47 637 нових випадків інфікування.

