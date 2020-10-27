Коронавірус: як довго зберігається імунітет після хвороби COVID-19

"Я маю імунітет", - заявив Дональд Трамп під час свого першого виступу перед своїми прихильниками після того, як він перехворів на COVID-19. "Я поцілую усіх тут присутніх. Я поцілую хлопців і прекрасних жінок. Я подарую всім вам великий міцний поцілунок", - висловив своє бажання президент США. Але таке його бажання так і залишилось лише бажанням. І, можливо, це добре. Як свідчать актуальні дослідження, не можна з упевненістю сказати, що Трамп навіть після перенесеної ним хвороби справді має імунітет до нового коронавірусу. Питання імунітету від самого почату супроводжує пандемію коронавірусної хвороби. І з огляду на стрімке зростання інфікованих в Європі, Північній та Південній Америці це питання цікавить багатьох як ніколи. Нове дослідження, однак, розвіює оптимістичні сподівання на досягнення природного імунітету без щеплення. Науковці Імперського коледжу Лондона вивчили аналізи 365 тисяч людей і виявили ознаки того, що здобутий імунітет з часом зникає.

Як довго я зберігаю імунітет, перехворівши на COVID-19?

Це залежить від багатьох факторів. Наприклад, від віку, як свідчить дослідження Імперського коледжу Лондона: в осіб, старших за 75 років, значно швидше зменшується концентрація антитіл в організмі, ніж у молодих людей. Крім того, утворення антитіл залежить від ступеню тяжкості захворювання. Цікаво, що у медичних працівників концентрація антитіл зменшувалась повільніше. Науковці не виключають: це може бути пов'язано з тим, що ці люди неодноразово зіштовхувались з коронавірусом або концентрація самого коронавірусу під час інфікування була вищою. Чи зберігається імунітет упродовж місяців, чи лише тижнів, залежить від людини, яка була інфікована.

Природний імунітет до нового коронавірусу ще недостатньо досліджений. Усі сподівання на вакцину

В іншому дослідженні, проведеному науковцями Гарвардської медичної школи та Університету Торонто, вчені встановили, що найвищу концентрацію антитіл можна було помітити через два-чотири тижні після перенесеної хвороби. Після цього антитіла починали зникати. Рівень антитіл, однак, залишався підвищеним упродовж приблизно чотирьох місяців. Тому дуже ймовірно, що впродовж цього часу людина залишається захищеною від повторного зараження новим коронавірусом, зауважила керівниця дослідження Рішель Чарльз. Але й це дослідження не можна розглядати як доказ наявності захисту. Таким чином, запитання про тривалість імунітету до нового коронавірусу поки що залишається без відповіді.

Чому результати досліджень щодо імунітету є такими різними?

Усе залежить від місця проведення дослідження, його тривалості та кількості учасників. Так, у Нью-Йорку антитіла були виявлені в 20 відсотків жителів, які взяли участь удослідженні, у німецькому Гайнсбергу - в 15 відсотків, а в австрійському Ішглі - в 40 відсотків. Усі три міста були коронавірусними осередками під час першої хвилі пандемії, але в кожному з них зафіксовані різні результати. У Китаї, де вперше на планеті було виявлено новий коронавірус, за допомогою невеликого дослідження встановили, що люди, які без симптомів подолали коронавірусну інфекцію, не мали в крові антитіл в середньому вже через два місяці. Натомість результати дослідження, проведеного американськими науковцями з Університету Аризони, були більш оптимістичними. Дослідивши близько шести тисяч пацієнтів, вчені помітили ознаки того, що здобутий імунітет зберігає свою стабільність упродовж щонайменше п'яти місяців, констатував імунолог Деепта Бхатачар'я. І от тепер науковці Імперського коледжу у Лондоні довели, що серед населення частка людей, в крові яких були виявлені антитіла, скоротилась у період з кінця червня до кінця вересня з шести до 4,4 відсотка. Це свідчить радше про коротшу тривалість імунітету. Втім, довести наявність антитіл у крові не так вже й просто, що теж може бути причиною таких різних результатів досліджень. Варто зауважити, що деякі наукові роботи перебувають ще на стадії препринтів, тобто йдеться про попередні публікації, які не пройшли незалежної фахової оцінки. Це стосується і дослідження Імперського коледжу Лондона. Зрештою - і в цьому чимало науковців дотримуються єдиної думки - питання імунітету взагалі ще недостатньо досліджене.

Маска більше не потрібна? І після перенесеної короновірусної хвороби слід і надалі дотримуватись усіх заходів безпеки та гігієни

Чи повинен той, хто перехворів на COVID-19, і надалі дотримуватись усіх заходів профілактики інфекції?

Так. Той, хто перехворів на на COVID-19, і надалі повинен дотримуватись заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням інфекції. З правової точки зору, закон не розділяє громадян на тих, хто вже перехворів, і тих, хто ще не був інфікованим. Але й з медичної точки зору той, хто пройшов через коронавірусну хворобу, має дотримуватися усіх цих заходів і надалі. Адже стійкість імунітету ще достатньо не вивчена, про що йшлося в нашій статті вище. Крім того, відома ціла низка випадків повторного інфікування. "І після позитивного тесту на антитіла ця людина повинна й надалі дотримуватися національних заходів безпеки на кшталт соціальної дистанції, носити маску або у разі симптомів пройти тестування", - каже Пол Еліот, директор Імперського коледжу Лондона.

Чи є люди, у яких після хвороби COVID-19 не було виявлено антитіл?

Є підозра, що антитіла справді утворюються не у всіх. В американському дослідженні, проведеному серед військових моряків, які служили на авіаносці, на якому стався спалах COVID-19, у 41 відсотка протестованих у крові не було виявлено нейтралізуючих антитіл. Згідно з дослідженням Фуданського університету в Шанхаї, таких пацієнтів було шість відсотків. Тобто ніхто не може з упевненістю сказати, що у кожного, хто перехворів на COVID-19, з'являється імунітет на цю хворобу. Німецький Інститут імені Роберта Коха в своєму бюлетені щодо пандемії теж указує, що з огляду на нинішній стан досліджень і надалі зберігається невпевненість у тому, чи є поява імунітету правилом, наскільки він є надійним та як довго зберігається.