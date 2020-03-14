 Як гірськолижний курорт Ішгль став розсадником коронавірусу в Європі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.03.2020

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Європа

Як гірськолижний курорт Ішгль став розсадником коронавірусу в Європі

У барах австрійського містечка заразилися сотні туристів й рознесли коронавірус по всьому континенту. ЗМІ змальовують перетворення Тиролю на один з головних осередків поширення COVID-19.

Гірськолижний курорт Ішгль до запровадження карантину

Гірськолижний курорт Ішгль до запровадження карантину

Здавалося б, гірськолижний курорт - досить безпечне місце під час пандемії коронавірусу. Високо в горах спортивні молоді люди цілими днями перебувають на свіжому повітрі, зберігаючи на трасах належну дистанцію між собою. Все це так, якби не одна специфічна особливість цього популярного виду відпочинку: апре-скі. Іншими словами - обов'язкова після денного катання вечірньо-нічна тусовка в барах, дискотеках, ресторанах.

Тусовка апре-скі в Ішглі та її наслідки

Одним з найбільш тусовочних місць в усіх Альпах вважається австрійський курорт Ішгль. Це містечко у федеральній землі Тироль - особливо популярне серед європейських любителів гірського відпочинку, в тому числі й з Німеччини та скандинавських країн. І саме воно наприкінці лютого - на початку березня стало дуже великим осередком поширення коронавірусу SARS-CоV-2 по всій Європі.

Про це свідчать публікації в ЗМІ різних країн. Пишуть про це й німецькі видання. Багато з них використовують слово "розсадник". Вони розповідають дуже повчальну історію про недбалість людей та помилки влади за часів пандемії.

Популярний у Європі австрійський гірськолижний курорт Ішгль

Популярний у Європі австрійський гірськолижний курорт Ішгль

Розпочати історію можна з літака ісландської авіакомпанії Icelandair, що прилетів 29 лютого через Мюнхен у Рейк'явік. До цього часу головним осередком поширення коронавірусу на європейському континенті вважалась Італія, і проба, що її взяли в ісландця, котрий повертався з цієї країни, виявилась 1 березня позитивною.

Туристичні групи везуть інфекцію в Скандинавію

Під час подальших перевірок інших пасажирів рейсу вірус виявили й у кількох членів групи з 14 гірськолижних туристів, котрі побували в Ішглі. Після цього вранці 5 березня влада Ісландії внесла тирольский курорт до списку зон ризику, він опинився там в одному ряду з китайським Уханем і з Іраном.

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"Австрійська влада дає швидку й фатально помилкову відповідь", - пише тепер німецький інформаційний портал t-online і цитує заяву глави регіональної санітарної служби про те, що "з медичної точки зору малоймовірно, що в Тиролі мали місце зараження".

Один із закритих тепер апре-скі барів в Ішглі

Один із закритих тепер апре-скі барів в Ішглі

Чиновник вважає, що гірськолижники підхопили вірус вже на борту літака від пасажира, інфікованого в Італії. Інакше відреагувала норвезька влада. 7 березня в Норвегії запросили для проведення тестів туристичну групу, що побувала в Ішглі, й кілька проб виявилися позитивними. Наступного дня в Осло оголосили, що зі 1198 інфікованих на той момент жителів країни, 491 заразився в Австрії, у більшості своїй - на курортах долини Пазнаун, до яких належить також Ішгль.

Карантин у Тиролі: запізнілий захід?

Таке співвідношення, зазначає t-online, дає уявлення про можливі масштаби проблеми для Німеччини, адже Австрію відвідують значно менше норвезьких гірськолижників, ніж німецьких. За даними німецького тижневика Focus від 17 березня, в одному тільки Гамбурзі вже налічується понад 80 осіб, історія зараження яких так чи інакше пов'язана з гірськолижним курортом Ішгль, в Данії їх нібито понад 100.

Подібними коцертами в Ішглі наприкінці квітня - початку травня завершується лижний сезон

Подібними коцертами в Ішглі наприкінці квітня - початку травня завершується лижний сезон

Данія оголосила тирольські курорти зоною ризику 9 березня, Німеччина - лише 13 березня після того, як федеральна влада Австрії напередодні ввечері вирішила запровадити карантин у Тиролі. До цього моменту з приблизно 360 зареєстрованих в Австрії випадків зараження коронавірусом понад 100 припадали саме на цю федеральну землю, перш за все - на долину Пазнаун і на курорт Санкт-Антон-ам-Арльберг.

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"Багато що свідчить про те, що Ішгль став таємним розсадником коронавірусу в Європі - і що карантинні заходи в Ішглі запровадили занадто пізно", - констатує інтернет-портал Focus online. Адже перший випадок зараження вірусом SARS-CoV-2 зареєстрували на цьому курорті ще 7 березня, зауважує t-online.

Джерело зараження - бармен

Тест виявився позитивним у 36-річного німця, бармена в популярному апре-скі-барі Kitzloch. За два дні під час подальших перевірок з'ясувалося, що інфіковані ще 15 осіб, з якими він мав контакт. Того ж дня, в понеділок 9 березня, цей питний заклад і ціла низка інших закрилися. Але денне катання й вечірнє життя на курорті тривало ще до кінця тижня.

"Жадібність здобула перемогу над відповідальністю за здоров'я громадян і гостей", - доходить висновку австрійська газета Der Standard. На її думку, влада хотіла "прихопити" хоча б ще один тиждень гірськолижного сезону в інтересах місцевого бізнесу. Представники місцевої влади рішуче заперечують це і вказують, що рішення достроково завершити сезон, який мав тривати до 2 травня, запобігло приїзду в Тироль 150 тисяч нових гостей.

Тим часом інтернет-портал тижневика Der Spiegel наводить 17 березня повідомлення, згідно з яким коронавірус виявлений у бармена в іншому популярному тирольському гірськолижному курорті - Зельдені, і 80 співробітників готелю, в якому він працював, відправлені в карантин. А всі ті, хто довгими зимовими вечорами юрмилися в останні тижні у стійки цього бару, роз'їхалися по всій Європі.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (18.03.2020)  

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