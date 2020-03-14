Як гірськолижний курорт Ішгль став розсадником коронавірусу в Європі

Здавалося б, гірськолижний курорт - досить безпечне місце під час пандемії коронавірусу. Високо в горах спортивні молоді люди цілими днями перебувають на свіжому повітрі, зберігаючи на трасах належну дистанцію між собою. Все це так, якби не одна специфічна особливість цього популярного виду відпочинку: апре-скі. Іншими словами - обов'язкова після денного катання вечірньо-нічна тусовка в барах, дискотеках, ресторанах.

Тусовка апре-скі в Ішглі та її наслідки

Одним з найбільш тусовочних місць в усіх Альпах вважається австрійський курорт Ішгль. Це містечко у федеральній землі Тироль - особливо популярне серед європейських любителів гірського відпочинку, в тому числі й з Німеччини та скандинавських країн. І саме воно наприкінці лютого - на початку березня стало дуже великим осередком поширення коронавірусу SARS-CоV-2 по всій Європі.

Про це свідчать публікації в ЗМІ різних країн. Пишуть про це й німецькі видання. Багато з них використовують слово "розсадник". Вони розповідають дуже повчальну історію про недбалість людей та помилки влади за часів пандемії.

Популярний у Європі австрійський гірськолижний курорт Ішгль

Розпочати історію можна з літака ісландської авіакомпанії Icelandair, що прилетів 29 лютого через Мюнхен у Рейк'явік. До цього часу головним осередком поширення коронавірусу на європейському континенті вважалась Італія, і проба, що її взяли в ісландця, котрий повертався з цієї країни, виявилась 1 березня позитивною.

Туристичні групи везуть інфекцію в Скандинавію

Під час подальших перевірок інших пасажирів рейсу вірус виявили й у кількох членів групи з 14 гірськолижних туристів, котрі побували в Ішглі. Після цього вранці 5 березня влада Ісландії внесла тирольский курорт до списку зон ризику, він опинився там в одному ряду з китайським Уханем і з Іраном.

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"Австрійська влада дає швидку й фатально помилкову відповідь", - пише тепер німецький інформаційний портал t-online і цитує заяву глави регіональної санітарної служби про те, що "з медичної точки зору малоймовірно, що в Тиролі мали місце зараження".

Один із закритих тепер апре-скі барів в Ішглі

Чиновник вважає, що гірськолижники підхопили вірус вже на борту літака від пасажира, інфікованого в Італії. Інакше відреагувала норвезька влада. 7 березня в Норвегії запросили для проведення тестів туристичну групу, що побувала в Ішглі, й кілька проб виявилися позитивними. Наступного дня в Осло оголосили, що зі 1198 інфікованих на той момент жителів країни, 491 заразився в Австрії, у більшості своїй - на курортах долини Пазнаун, до яких належить також Ішгль.

Карантин у Тиролі: запізнілий захід?

Таке співвідношення, зазначає t-online, дає уявлення про можливі масштаби проблеми для Німеччини, адже Австрію відвідують значно менше норвезьких гірськолижників, ніж німецьких. За даними німецького тижневика Focus від 17 березня, в одному тільки Гамбурзі вже налічується понад 80 осіб, історія зараження яких так чи інакше пов'язана з гірськолижним курортом Ішгль, в Данії їх нібито понад 100.

Подібними коцертами в Ішглі наприкінці квітня - початку травня завершується лижний сезон

Данія оголосила тирольські курорти зоною ризику 9 березня, Німеччина - лише 13 березня після того, як федеральна влада Австрії напередодні ввечері вирішила запровадити карантин у Тиролі. До цього моменту з приблизно 360 зареєстрованих в Австрії випадків зараження коронавірусом понад 100 припадали саме на цю федеральну землю, перш за все - на долину Пазнаун і на курорт Санкт-Антон-ам-Арльберг.

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"Багато що свідчить про те, що Ішгль став таємним розсадником коронавірусу в Європі - і що карантинні заходи в Ішглі запровадили занадто пізно", - констатує інтернет-портал Focus online. Адже перший випадок зараження вірусом SARS-CoV-2 зареєстрували на цьому курорті ще 7 березня, зауважує t-online.

Джерело зараження - бармен

Тест виявився позитивним у 36-річного німця, бармена в популярному апре-скі-барі Kitzloch. За два дні під час подальших перевірок з'ясувалося, що інфіковані ще 15 осіб, з якими він мав контакт. Того ж дня, в понеділок 9 березня, цей питний заклад і ціла низка інших закрилися. Але денне катання й вечірнє життя на курорті тривало ще до кінця тижня.

"Жадібність здобула перемогу над відповідальністю за здоров'я громадян і гостей", - доходить висновку австрійська газета Der Standard. На її думку, влада хотіла "прихопити" хоча б ще один тиждень гірськолижного сезону в інтересах місцевого бізнесу. Представники місцевої влади рішуче заперечують це і вказують, що рішення достроково завершити сезон, який мав тривати до 2 травня, запобігло приїзду в Тироль 150 тисяч нових гостей.

Тим часом інтернет-портал тижневика Der Spiegel наводить 17 березня повідомлення, згідно з яким коронавірус виявлений у бармена в іншому популярному тирольському гірськолижному курорті - Зельдені, і 80 співробітників готелю, в якому він працював, відправлені в карантин. А всі ті, хто довгими зимовими вечорами юрмилися в останні тижні у стійки цього бару, роз'їхалися по всій Європі.