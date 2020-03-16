Коронавірус в Україні: швидкі тести не для всіх

Пане Кузін, які види тестів для діагностування коронавірусу зараз є в Україні?

Для діагностики використовується два види тестів. Це ПЛР-дослідження та швидкі тести. ПЛР-дослідження доволі вартісні, і в цілому проводиться 6-8 годин від моменту отримання зразка до видачі фінального результату. Цей метод вимагає проведення його в серйозній добре облаштованій лабораторії. Інший тип тестування - це використання швидких тестів, його можна зробити на первинній ланці охорони здоров'я. Робиться він упродовж 10-15 хвилин, але якщо такий тест був позитивний, він має спрямовуватись на рівень вище і все ж таки протестований додатково у вірусологічній лабораторії для підтвердження чи спростування. Тому що є певний відсоток похибки.

Скільки тестів на сьогодні закуплено в Україні?

У нас декілька каналів постачання цих тестів: як за рахунок місцевого бюджету, так і за рахунок національного. Наразі Центр громадського здоров'я може виконати понад 1000 ПЛР-досліджень. Тобто це 1000 пацієнтів, яким була встановлена підозра і зразки яких будуть надходити до центральної референс-лабораторії. Наразі є ще замовлення на 20 тисяч і ця кількість тест-систем буде розвезена по областях України.

Керівник Центру громадського здоров'я українського МОЗ Ігор Кузін

11 областей України закупили тест-системи за рахунок локальних і місцевих бюджетів і цієї кількості буде достатньо, щоб на рівні кожної області від 150 чи 200 осіб підтвердити або спростувати діагноз на коронавірус. По швидким тестам у нас є інформація, що вже Житомир і Київ закупили такі тести. Орієнтовно це від півтори до трьох тисяч. В перспективі ми очікуємо, що інші регіони будуть також закуповувати такі системи і це буде скорочувати час від того моменту, коли виникла підозра до підтвердження діагнозу.

Які країни виробники є найбільш популярними на ринку?

Зараз близько 15 країн виробляють такі тести. Ті, що ми використовуємо для ПЛР-досліджень, - це Німеччина і Франція. Швидкі тести виробляють найчастіше США і Китай. Ті, які є на ринку, і закуповувались за рахунок місцевих бюджетів - це Китай.

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Чи будуть українські лабораторії виробляти подібні тести?

Це було б дуже добре, аби вони могли це зробити. І насправді швидкі тести виробляють для ветеринарної медицини, вони закривають увесь вітчизняний ринок. На жаль, щодо тестів для людей кількість виробників обмежена. У нас є компанії, які виготовляють тести для ВІЛ, для гепатиту. Ми сподіваємось, що вони зможуть доєднатись до цих потреб і запустити власне виробництво. Це приватні компанії. На жаль, не має державного підприємства, яке б працювало на держзамовлення. Зазвичай це попит ринку і готовність чи не готовність приватного сектору вкладатись до новітніх процесів.

На жаль законодавча система України дуже зарегульована і не спроможна на те, щоби швидко реагувати на надзвичачйні ситуації. Тому ми потребували рішення РНБО, указу президента, щоб кошти на боротьбу з короновірусом виходили за рамки тендерних закупівель.

У першу чергу тестуються ті, хто приїхав з країни з високим рівнем поширення нового коронавірусу, - і передусім той, хто має сухий кашель, температуру. Але що робити тим, хто не має таких виражених симптомів, однак теж приїхав з-за кордону і хоче перевіритись?

Ті особи, які перебували в країнах з великим поширення вірусу, отримують довідку про самоізоляцію. Ми їм рекомендуємо залишатись вдома протягом 14 днів і спостерігати за своєю температурою. Це той захід, який українці мають застосувати самі до себе. Якщо температура завищена звертатись по телефону до свого сімейного лікаря. Або якщо його немає - до найближчого терапевта. Наразі домовлено з Національною службою здоров'я, що лікарі первинної ланки не будуть відмовляти тим, у кого немає декларації з конкретним лікарем, бо ми розуміємо, що факт коронавірусу припав на період реформ. А вдома ми рекомендуємо не проводити вечірки, не зустрічатись з друзями.

Але чи справді вистачить цих тестів?

Тестування розраховано не на скринінг всього населення. Тобто тестуються лише підозрілі випадки. Зазвичай такої кількості достатньо для первинного виявлення, щоб протестувати певну кількість підозр, встановити діагноз і розпочати епідеміологічне розслідування. Тому така невелика кількість тест-систем, яка була закуплена і розподілена по областях обумовлена тим, що такі тест-системи не використовуються для скринінгових або масових досліджень. Якщо говорити про масовий скринінг, то жодна з країн не проводила його. Єдиний виняток це Китай. В Україні немає такої ситуації, тому наразі ми сконцентруватися на тому, щоб на рівні кожної області був механізм підтвердження або спростування вірусу.

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Скількох людей може інфікувати людина з легкою формою хвороби?

Є лише математичні припущення, які друкуються в наукових журналах. По відношенню до нового коронавірусу пишуть, що одна інфікована людина заражає дві з половини особи, які перебували в тісному контакті з нею. Це за відсутності протиепідеміологічних заходів, за умови, що держава або МОЗ не приймає жодних заходів по такому випадку. Якщо є карантин, то це число буде наближатись до нуля. Це за 14 інкубаційних днів.

У Німеччині не виключають, що новим коронавірусом буде інфіковано від 60 до 70 відсотків населення країни. Які прогнози по Україні?

На останньому засіданні РНБО і в нашому штабі в МОЗі таке завдання поставлено перед Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України. Вони мають підрозділ з питань математичного регулювання, і на наступному тижні буде оприлюднений прогноз. Однак він має завжди декілька певних обмежень: такі прогнози залежать від того, які протиепідеміологічні дії запровадженні в країні. Бо навіть карантин може зупинити поширення цього вірусу.

Загальний стан здоров'я дорослого населення України порівняно з Європою гірший. Чи означає це, що кількість важкохворих буде більшою?

Так, але важливою є щільність населення і культурологічні особливості, в тому числі - стиль привітання, близькість контактів і таке інше. Тому для різних держав ці показники різні. А рівень смертності залежить від різних показників: чим старше населення держави, тим смертність буде вищою і важких випадків буде більше.

За яких умов карантин буде продовжений?

Наразі можемо сказати, що в Чернівецькій області є певний кластер - це такий аналог локального спалаху, який відбувається з передачі від людини до людини. Це підтверджено лабораторно. Тому якщо будуть додаткові випадки від людини до людини то карантин продовжать. І, по-друге, ми маємо переконатись, що при обмеженні перетину державного кордону спрацювала система епідеміологічного нагляду.