Як у Німеччині намагаються захистити від коронавірусу літніх людей

Німеччина старіюча країна. Нині майже 18 мільйонів німців, тобто фактично кожен четвертий, - це люди віком старше 65 років. У Євросоюзі вищий показник старіння населення має лише Італія.

Якщо раніше проблемою старіння населення переймалися переважно соціологи та економісти, то тепер усе значно серйозніше. Причина - пандемія коронавірусу SARS-CoV-2. Адже як показує практика, спричинена коронавірусом пневмонія COVID-19 особливо небезпечна саме для літніх людей.

Вбивча статистика

Нещодавно новинний портал Vox оцінив рівень смертності від спричинених коронавірусом захворювань в китайській провінції Хубей, що найбільше постраждала від епідемії. Для аналізу було взято офіційні статистичні дані за період з січня по лютий поточного року.

Підрахунок показав, що в інфікованих віком до 60 років смертність становила менше двох відсотків, віком від 60 до 69 років - вже 4,6 відсотка, віком від 70 до 79 років - 9,8 відсотка, а серед осіб старше 80 років рівень смертності досягав 18 відсотків.

Тим часом берлінський вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten) застерігає, що ситуація може бути значно серйознішою. За його підрахунками, смертність серед людей старше 80 років становить навіть від 20 до 25 відсотків.

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Про підвищений ризик для літніх людей свідчать і зафіксовані випадки смерті в Німеччині внаслідок коронавірусу. Тож не диво, що серйозна небезпека для людей похилого віку через поширенням коронавірусу в Німеччині непокоїть як політиків і експертів, так і простих громадян.

Проблема для будинків для престарілих

Особливо велику небезпеку коронавірус становить для будинків літніх людей, яких у Німеччині значна кількість. Про реальність загрози свідчить приклад одного з таких закладів у сусідній Бельгії. У тамтешньому Брюсселі в такому закладі коронавірусом заразилися 34 людини.

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Згідно з законодавством ФРН, окремі федеральні землі мають вирішувати, до яких саме превентивних заходів захисту від коронавірусу їм варто вдаватися. Приміром, днями уряд Баварії вирішив обмежити для родичів відвідування закладів для догляду за літніми людьми.

У Баварії через коронавірус заборонили відвідувати родичів у будинках для престарілих

Хоч у інших федеральних землях до таких радикальних кроків ще поки не вдалися, там теж відповідно реагують. Приміром, запроваджуються тимчасові обмеження на доступ для ремісників та працівників інших сторонніх компаній. Щодо родичів, то їх, як правило, закликають подумати, чи справді їм варто приходити з візитом до своїх рідних саме у даний час. Крім того, їм суворо забороняють приходити у разі наявності симптомів застуди чи іншого респіраторного захворювання.

Так само повсюдно скасовуються різноманітні заплановані раніше масові заходи.

Щоденні закупівлі - тепер теж проблема

Утім, захворіти коронавірусом можуть не лише мешканці будинків для престарілих. Ця загроза так само, а можливо, й ще гостріше стоїть для тих, хто живе в помешканнях. Адже заразитися коронавірусом можна будь-де, особливо в місцях великого скупчення людей, насамперед, у громадському транспорті або магазинах і супермаркетах під час закупівлі.

Якщо раніше вилазка до найближчого магазину за продуктами для декого була довгоочікуваною нагодою вийти між люди, то тепер багатьом від цього доводиться відмовлятися. Легше тим, у кого поблизу живуть діти або онуки чи інші молодші родичі або друзі.

Значно гірше тим, у кого таких родичів немає. Тоді їм доводиться звертатися до сусідів чи знайомих. Дехто все-таки наважується піти за покупками, однак робить це в той час, коли там очікується найменша кількість клієнтів, щоб звести контакти з іншими людьми до мінімуму. Крім того, на допомогу приходить також інтернет, адже є можливість замовити продукти онлайн.

Попри все експерти закликають громадян підтримувати літніх людей зі свого оточення. Зберігати з ними контакт - бажано телефоном чи на відстані - й цікавитися їхніми потребами та самопочуттям.

Гігієна й обережність

Незалежно від того, чи мешкають літні люди в будинках для престарілих, з дітьми чи самі, усім рекомендується дотримуватися елементарних правил обережності та особистої гігієни. До таких заходів належить і відмова від повсякденних звичок, приміром, утримуватися від обіймів та поцілунків з близькими.

Показовим у Німеччини є те, що більшість літніх людей досить спокійно ставляться до теми коронавірусу. Принаймні, в цьому переконана соціологиня Клаудіа Шаке (Claudia Schacke) з Католицького інституту соціальних наук у Берліні. На її думку, тут причина в тому, що ці громадяни мають багатий життєвий досвід та бачили за свій вік вже чимало криз.

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