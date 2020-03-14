Пандемія: від коронавірусу у світі померли понад 6500 осіб

Загальна кількість офіційно підтверджених жертв хвороби COVID-19, яку викликає новий коронавірус, збільшилась у світовому масштабі до 6513 людей, а загалом у світі було зафіксовано 169,4 тисячі підтверджених випадки інфікування вірусом. Про це свідчать дані, опубліковані вранці понеділка, 16 березня, на сайті Університету Джона Хопкінса (США).

Також дані науковців свідчать, що від хвороби одужали 77257 осіб. При цьому станом на 16 березня зафіксовано 6,7 тисячі нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом та 1,6 тисячі пацієнтів, які вилікувались від хвороби.

Кількість жертв в Італії, Іспанії та Франції зростає

15 березня влада Італії повідомила про стрімке зростання кількості жертв COVID-19. У Римі зазначили, що за добу від хвороби у країні померли 368 осіб, а загальна кількість жертв сягнула 1806 людей. Таким чином на Італію припало більше половини усіх смертельних випадків, пов'язаних із коронавірусом, за межами Китаю. Кількість зафіксованих випадків інфікування недугою в Італії збільшилась на 3590 та досягла позначки у 24747 осіб.

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На другому місці за темпами розповсюдження хвороби у Європі знаходиться Іспанія. Там від COVID-19 за добу загинули 96 людей, а загальна кількість жертв досягла 262. Водночас число інфікованих збільшилось на 1407 випадків, а їхня загальна кількість сягнула 7798.

У Франції за добу померла 31 людина, а загальна кількість загиблих тепер складає 120 осіб. Кількість інфікованих коронавірусом зросла за добу майже на тисячу осіб та досягла 5400 підтверджених випадки.

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