Коронавірус: в Україні виявлено ще два випадки СOVID-19

В Україні підтверджено два випадки захворювання гострою респіраторною хворобою СOVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 16 березня.

"Від початку року Центр громадського здоров'я України отримав 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію. За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії центру отримано п'ять позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) і Житомирська (1) області", - йдеться в повідомленні.

При цьому два нових випадки зафіксовані у Чернівецькій області. Раніше повідомлялося про двох заражених коронавірусом у Чернівецькій області та одну особу - у Житомирській. Одна особа при цьому стала жертвою СOVID-19 в Україні.

Десятки підозр на COVID-19

Всього у Чернівецькій області з підозрами на хворобу, що викликає коронавірус SARS-CoV-2, госпіталізовано 30 осіб. Про це на брифінгу 16 березня повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак.

При цьому семеро з цих пацієнтів мали негативний результат аналізу на коронавірус, а п'ятеро вже навіть були виписані з лікарні. За словами Гусак, у одного пацієнта було отримано негативний результат на SARS-CoV-2, хоча напередодні він був позитивним. Гусак зазначила, що, якщо й через два дні результат тесту буде негативним, цього пацієнта випишуть.

Через коронавірус у все більшій кількості міст України працюють лише магазини, аптеки, банки та заправки

Водночас у Львівській інфекційній лікарні зараз перебувають вісім пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19. Директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько зазначив, що результати їхніх аналізів будуть відомі приблизно через два дні.

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Міста України запроваджують карантин через коронавірус

Також протягом понеділка, 16 березня, збільшується кількість українських міст, які запроваджують надзвичайні заходи для протидії поширенню хворобі COVID-19. Запоріжжя, Миколаїв, Івано-Франківськ і Полтава з наступного дня закривають через коронавірус усі громадські місця, крім продуктових магазинів, аптек, заправок та банків. Про ці заходи на своїх сторінках у Facebook повідомили мери цих міст.

Раніше про закриття усіх закладів, окрім життєво необхідних, повідомляли у Києві, Одесі та Львові.