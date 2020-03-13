Коронавірус у Німеччині та Франції: кількість інфікованих та померлих зростає

Кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у Німеччині та Франції продовжує стрімко зростати.

Німецький Інститут імені Роберта Коха (RKI) ввечері у суботу, 14 березня, оприлюднив нову статистику щодо спалаху коронавірусу в країні. Згідно з останніми данними, у Німеччині зареєстровано 3795 лабораторно підтверджених випадків захворювання на спричинену коронавірусом хворобу COVID-19, що на 733 більше, ніж напередодні. Вісім людей у країні вже стали жертвами цієї хвороби. У Німеччині не залишилося жодної федеральної землі, де б не зафіксували випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З огляду на це у всіх федеральних землях ухвалені рішення щодо закриття шкіл або ж обмеження функціонування. У багатьох містах закриті бари та ресторани.

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Уряд Франції закриває магазини, бари та ресторани

У Франції станом на вечір суботи налічується вже 4500 випадків зараження. Напередодні їх було ще 3661. Кількість смертей від захворювання на COVID-19 перевищила позначку в 90 осіб.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп повідомив, що через різке зростання кількості випадків захворювання у Франції будуть закриті всі ресторани, магазини й бари. Працюватимуть лише аптеки і продуктові магазини, а також банки. Раніше повідомлялося, що у Франції "до подальшого повідомлення" будуть закриті всі дитсадки, школи та виші. За словами Еммануеля Макрона, спалах коронавірусу є найсерйознішим викликом для системи охорони здоров'я країни за століття.

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Ситуація в Іспанії та Італії

Тим часом в Іспанії кількість померлих від коронавірусу в суботу досягла 193 осіб у порівнянні зі 120 в п'ятницю, повідомляє телеканал TVE. Підтверджених випадків зараження налічується вже понад 6250, у той час, як у п'ятницу їх було зареєстровано 4209.

В Італії кількість померлих у результаті зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та спричиненої ним хвороби COVID-19 за останню добу зросла на 175 осіб. Це менше, ніж попереднього дня, коли кількість жертв становила 250 осіб. Водночас число зафіксованих нових випадків зараження зросло: 3497 за останню добу порівняно з 2547 днем раніше. Про це ввечері 14 березня повідомила служба цивільного захисту Італії.

Отже, загальна кількість смертей від нового коронавірусу зросла в країні до 1441. Напередодні служба повідомила про 1266 померлих. В Італії підтверджено вже 21157 випадків зараження новим коронавірусом. Кількість інфікованих пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, зросла на 14 відсотків і становить 1518 осіб.

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Система охорони здоров'я Італії перебуває на межі колапсу через велику кількість інфікованих, які потребують негайної медичної допомоги. Італія посідає друге місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом після Китаю. у країні вживають жорстких заходів у боротьбі з інфекцією: жителів закликають не виходити з дому, закриті школи й університети, не працюють театри, кінотеатри й музеї, заборонені масові заходи. Також закриті всі магазини, крім продовольчих і аптек.