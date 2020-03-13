Трамп пройшов тест на коронавірус

Президент США Дональд Трамп повідомив, що здав аналіз на коронавірус, результати очікуються за кілька днів. "Я здав аналізи вчора ввечері. Вони відправлені в лабораторію", - заявив Трамп у суботу, 14 березня, на пресконференції в Білому домі. Результати будуть готові "за день або два", додав він, повідомляє агентство новин Reuters. Президент США запевнив, що у нього нормальна температура та немає симптомів захворювання.

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За словами Трампа, він був змушений здати тест через журналістів, які постійно запитували, чому президент США досі цього не зробив. Питання з приводу стану здоров'я Трампа виникли після того, як стало відомо, що він контактував з Фабіу Вайнгартеном, прессекретарем президента Бразилії Жаіра Болсонару. Вайнгартен супроводжував Болсонару у поїздці до США, де зустрічався з Трампом і віцепрезидентом США Майком Пенсом. 12 березня стало відомо про позитивний результат тесту на наявність коронавірусу у Вайнгартена.

Також на пресконференції Трамп повідомив, що його адміністрація прийняла рішення тимчасово заборонити в'їзд на територію країни з Великобританії і Ірландії через поширення там коронавірусу.

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"На жаль, у них там є деякі проблеми", - сказав Трамп на пресконференції, коментуючи це рішення. Заборона набуде чинності в понеділок і не буде поширюватися на громадян США, які повертаються на батьківщину. Раніше аналогічне рішення США ухвалили щодо країн континентальної Європи.

Трамп також повідомив, що його адміністарція розглядає питання щодо запровадження внутрішніх обмежень на поїздки та закликав американців переглянути свої плани.