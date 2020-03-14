Реєструйтеся в системі ДРУГ: глава МЗС пояснив, що робити українцям за кордоном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців реєструватися в системі ДРУГ (Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон) для формування списків на повернення в Україну після 17 березня. Про це він заявив на брифінгу в суботу, 14 березня, за підсумками засідання Кабінету Міністрів.

"Зараз, користуючись можливістю, я хочу закликати всіх українців, які зараз опинилися за кордоном, реєструватися в системі міністерства закордонних справ ДРУГ, - сказав Кулеба, цитує агенція "Українські новини". Міністр зазначив, що якщо українці не зможуть повернутися в країну до 17 березня, ця система стане основою при формуванні списків для подальшої евакуації громадян.

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Також Кулеба повідомив, що міністерство закордонних справ (МЗС) спільно з операторами мобільного зв'язку - компаніями "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell - розсилають українцям, які перебувають за кордоном, повідомлення з алгоритмом дій у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Очільник МЗС назвав кроки, які потрібно зробити українцям за кордоном. По-перше, спробувати повернутися в Україну до 17 березня. По-друге, якщо повернутися не виходить, слід негайно зареєструватися в системі МЗС ДРУГ і звернутися в посольство України за кордоном. І тільки після таких дій Україна зможе почати формування списків громадян для евакуації.

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Україна закриває кордони

Як повідомлялося, Україна з 16 березня на два тижні закриє в'їзд до країни для громадян іноземних держав. З 17 березня упродовж наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного пасажирського сполучення.

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Заходи з закриття кордонів були вжиті в Україні у зв'язку з поширенням у світі гострого респіраторного захворювання COVID-19, яке викликає коронавірус SARS-CoV-2. В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний.