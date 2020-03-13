 Кількість жертв коронавірусу в Італії за добу зросла на 175 осіб, інфіковано ще 3,5 тисячі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2020

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Новини

Кількість жертв коронавірусу в Італії за добу зросла на 175 осіб, інфіковано ще 3,5 тисячі

В Італії кількість померлих від коронавірусу становить вже 1441 особу. Число зафіксованих випадків зараження перевищило 21 тисячу.

Дезинфекція території поблизу головного залізничного вокзалу Мілана

Дезинфекція території поблизу головного залізничного вокзалу Мілана

В Італії кількість померлих в результаті зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та спричиненої ним хвороби COVID-19 за останню добу зросла на 175 осіб. Це менше, ніж попереднього дня, коли кількість жертв становила 250 осіб. Водночас число зафіксованих нових випадків зараження зросло: 3497 за останню добу порівняно з 2547 днем раніше. Про це увечері в суботу, 14 березня, повідомила служба цивільного захисту Італії.

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Таким чином, загальна кількість смертей від нового коронавірусу зросла у країні до 1441. Напередодні служба повідомила про 1266 померлих. В Італії підтверджено вже 21157 випадків зараження новим коронавірусом. Кількість інфікованих паціентів, які потребують інтенсивної терапії, зросла на 14 відсотків і становить 1518 осіб, повідомляє агентство новин dpa. У службі цивільного захисту також зазначили, що 1966 пацієнтів вже одужали від хвороби, напередодні цей показник становив 1439.

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Система охорони здоров'я Італії перебуває на межі колапсу через велику кількість інфікованих, які потребують негайної медичної допомоги. Італія посідає друге місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом після Китаю. В країні вживають жорстких заходів у боротьбі з інфекцією: жителів закликають не виходити з дому, закриті школи і університети, не працюють театри, кінотеатри і музеї, заборонені масові заходи. Також закриті всі магазини, крім продовольчих і аптек.

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Через коронавірус Рим перетворився на місто-привид (12.03.2020)

Серед жертв - українка

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України напередодні повідомило, що 13 березня в Італії померла українка, у якої виявили коронавірус. За даними користувачів у соцмережах, померла - громадянка України Раїса Малишева, 1954 року народження, яка працювала в Італії на законних підставах. Кілька днів тому її було госпіталізовано в одну з лікарень міста К'ярі з підозрою на коронавірус.

  • Порожня Венеція

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Криза в Італії

    З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

    Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Круїзи як фактор ризику

    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


 

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