Кількість жертв коронавірусу в Італії за добу зросла на 175 осіб, інфіковано ще 3,5 тисячі

В Італії кількість померлих в результаті зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та спричиненої ним хвороби COVID-19 за останню добу зросла на 175 осіб. Це менше, ніж попереднього дня, коли кількість жертв становила 250 осіб. Водночас число зафіксованих нових випадків зараження зросло: 3497 за останню добу порівняно з 2547 днем раніше. Про це увечері в суботу, 14 березня, повідомила служба цивільного захисту Італії.

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Таким чином, загальна кількість смертей від нового коронавірусу зросла у країні до 1441. Напередодні служба повідомила про 1266 померлих. В Італії підтверджено вже 21157 випадків зараження новим коронавірусом. Кількість інфікованих паціентів, які потребують інтенсивної терапії, зросла на 14 відсотків і становить 1518 осіб, повідомляє агентство новин dpa. У службі цивільного захисту також зазначили, що 1966 пацієнтів вже одужали від хвороби, напередодні цей показник становив 1439.

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Система охорони здоров'я Італії перебуває на межі колапсу через велику кількість інфікованих, які потребують негайної медичної допомоги. Італія посідає друге місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом після Китаю. В країні вживають жорстких заходів у боротьбі з інфекцією: жителів закликають не виходити з дому, закриті школи і університети, не працюють театри, кінотеатри і музеї, заборонені масові заходи. Також закриті всі магазини, крім продовольчих і аптек.

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Серед жертв - українка

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України напередодні повідомило, що 13 березня в Італії померла українка, у якої виявили коронавірус. За даними користувачів у соцмережах, померла - громадянка України Раїса Малишева, 1954 року народження, яка працювала в Італії на законних підставах. Кілька днів тому її було госпіталізовано в одну з лікарень міста К'ярі з підозрою на коронавірус.