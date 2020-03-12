В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила тисячу осіб

В Італії кількість смертей від легеневого захворювання COVID-19, викликаного інфікуванням коронавірусом SARS-CoV-2, перевищила тисячу осіб. За останню добу було зареєстровано 189 нових смертей, повідомила ввечері у четвер, 12 березня, служба цивільного захисту країни. Таким чином, в Італії на сьогодні від викликаної вірусом хвороби легенів померло вже 1016 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом, за даними служби цивільного захисту, зросла до 15113 осіб, що на 2651 особу більше, ніж днем раніше.
Італія на сьогодні після Китаю найбільше у світі постраждала від епідемії коронавірусу. У всій країні запроваджено карантин. Закриті всі школи та виші, а з 12 березня - і всі крамниці, окрім продуктових та аптек. Ватикан розпорядився до 3 квітня закрити всі католицькі храми у Римі.
У світі підтверджено вже понад 131 тисяча випадків зараження коронавірусом, кількість померлих від COVID-19 перевищила 4900.
В Україні підтверджено два нові випадки зараження коронавірусом
В Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції: у жінки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів. Про це 12 березня повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
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Зазначено, що на даний момент пацієнтів ізолювали, їм надається симптоматичне лікування, особи, які контактували з хворими, перебувають під наглядом медиків. Раніше в Україні було зафіксовано лише один випадок коронавірусу - у чоловіка в Чернівцях, на даний момент його стан задовільний.
Українців просять утриматися від поїздок за кордон
Раніше цього дня міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від будь-яких поїздок за межі країни через пандемію коронавірусу.
Передусім це застереження стосується поїздок до Китаю, Республіки Корея, Японії, а також таких популярних серед українців туристичних напрямків як Італії, Іспанії, Франції, Греції, Німеччини, Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Таїланду, Ізраїлю та інших, зазначили у міністерстві. Українцям, які надалі перебувають за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування коронавірусом, відомство рекомендує виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідування уражених вірусом регіонів, а також повідомити про своє місце перебування і контактні дані до найближчої дипломатичної установи України.
Карантин в Україні
Кабінет Міністрів України напередодні затвердив заходи, пов'язані із загрозою поширення коронавірусу в країні. По всій території України з 12 березня запроваджується карантин у навчальних закладах строком на три тижні. Також обмежується проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Пандемією коронавірусу охоплено майже 120 країн
Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 127 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила 118 країн. Одужали понад 68 тисяч людей, більше 4,7 тисячі померли від наслідків коронавірусної інфекції.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Італія: вся країна на карантині
Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 12 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. На даний час всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Європа намагається захиститися від коронавірусу
Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
США заборонили в'їзд європейцям
З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає
В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
По всьому світу скасовують заходи
Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та частково у ФРН заборонили заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, деякі університети переходять на дистанційне навчання.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ажіотаж на дезінфікуючі засоби
Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на дезінфікуючі засоби та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?
Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Німеччина: перші жертви коронавірусу
До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 1500 осіб. Більше половини з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. 11 березня зафіксували уже три смерті від коронавірусу.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
В Україні лише один хворий на коронавірус
Станом на середину березня в Україні офіційно підтверджений лише один випадок хвороби COVID-19. Коронавірус виявили у 39-річного чернівчанина. Однак в МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коронавірус дістався до Росії
Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до 20. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Іран: третє місце за смертністю від коронавірусу - після Китаю та Італії
Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 10 тисяч хворих і понад 400 смертей. Не виключають, що в дійсності цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають дезінфікуючими засобами.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад
Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?
Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.
Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький