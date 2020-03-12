В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила тисячу осіб

В Італії кількість смертей від легеневого захворювання COVID-19, викликаного інфікуванням коронавірусом SARS-CoV-2, перевищила тисячу осіб. За останню добу було зареєстровано 189 нових смертей, повідомила ввечері у четвер, 12 березня, служба цивільного захисту країни. Таким чином, в Італії на сьогодні від викликаної вірусом хвороби легенів померло вже 1016 осіб.

Кількість інфікованих коронавірусом, за даними служби цивільного захисту, зросла до 15113 осіб, що на 2651 особу більше, ніж днем раніше.

Італія на сьогодні після Китаю найбільше у світі постраждала від епідемії коронавірусу. У всій країні запроваджено карантин. Закриті всі школи та виші, а з 12 березня - і всі крамниці, окрім продуктових та аптек. Ватикан розпорядився до 3 квітня закрити всі католицькі храми у Римі.

У світі підтверджено вже понад 131 тисяча випадків зараження коронавірусом, кількість померлих від COVID-19 перевищила 4900.

Дивитись відео 01:55 Поділитись Через коронавірус Рим перетворився на місто-привид (12.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZJIc Через коронавірус Рим перетворився на місто-привид (12.03.2020)

В Україні підтверджено два нові випадки зараження коронавірусом

В Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції: у жінки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів. Про це 12 березня повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

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Зазначено, що на даний момент пацієнтів ізолювали, їм надається симптоматичне лікування, особи, які контактували з хворими, перебувають під наглядом медиків. Раніше в Україні було зафіксовано лише один випадок коронавірусу - у чоловіка в Чернівцях, на даний момент його стан задовільний.

Українців просять утриматися від поїздок за кордон

Раніше цього дня міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від будь-яких поїздок за межі країни через пандемію коронавірусу.

Передусім це застереження стосується поїздок до Китаю, Республіки Корея, Японії, а також таких популярних серед українців туристичних напрямків як Італії, Іспанії, Франції, Греції, Німеччини, Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Таїланду, Ізраїлю та інших, зазначили у міністерстві. Українцям, які надалі перебувають за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування коронавірусом, відомство рекомендує виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідування уражених вірусом регіонів, а також повідомити про своє місце перебування і контактні дані до найближчої дипломатичної установи України.

Карантин в Україні

Кабінет Міністрів України напередодні затвердив заходи, пов'язані із загрозою поширення коронавірусу в країні. По всій території України з 12 березня запроваджується карантин у навчальних закладах строком на три тижні. Також обмежується проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.