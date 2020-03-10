Через коронавірус МАУ скасує близько 2 тисяч рейсів, МЗС радить не їхати за кордон

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) у четвер, 12 березня, повідомила про намір скасувати весною 2020 року близько 2 тисяч рейсів через поширення коронавірусу.
"Як і всі інші авіакомпанії світу, МАУ має продовжувати забезпечувати повітряне сполучення між країнами і континентами та водночас балансувати потреби пасажирів з експлуатаційними проблемами, які виникли через обмеження на в'їзд, запроваджені низкою країн. Саме тому навесні 2020 буде скасовано близько 2000 рейсів", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.
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Пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту, а також стежити за правилами в'їзду країн, до яких вони вирушають. Про подальші зміни в розкладі авіакомпанія зобов'язується інформувати додатково - на сайті або в соціальних мережах.
Нагадаємо, про масштабне скорочення рейсів у найближчі місяці через поширення коронавірусу оголосила німецька авіакомпанія Lufthansa, а також інші авіаперевізники.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Криза в Італії
З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Італія ізольована
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Середземноморські круїзи призупинені
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Круїзи як фактор ризику
Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів
Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно
Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі
Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Азіати очкують величезні збитки
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.
Автор: Андреас Кірхгофф
МЗС закликало громадян України утриматися від будь-яких поїздок за кордон
Тим часом міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від будь-яких поїздок за межі країни через пандемію коронавірусу. "У зв'язку з офіційним оголошенням 11 березня цього року Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) пандемії коронавірусу Covid-19 у світі, а також застереженням щодо зростання найближчим часом кількості нових випадків зараження МЗС України наполегливо рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок за межі України", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті міністерства 12 березня.
Передусім це застереження стосується поїздок до Китаю, Республіки Корея, Японії, а також таких популярних серед українців туристичних напрямків як Італії, Іспанії, Франції, Греції, Німеччини, Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Таїланду, Ізраїлю та інших, зазначили у міністерстві. Українцям, які надалі перебувають за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян коронавірусом, відомство рекомендує виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідування уражених вірусом регіонів, а також повідомити про своє місце перебування і контактні дані до найближчої дипломатичної установи України.
Раніше цього дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу закликав українців утриматися від поїздок до країн, уражених новим коронавірусом SARS-CoV-2.
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"Шановні українці, ми зробимо все для того, щоб захистити вас і допомогти вам, але, будь ласка, утримайтеся від рішень, які вас самих ставлять під загрозу", - сказав Кулеба, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що в МЗС розуміють, що через обмежувальні заходи, яких вживають уряди країн, в українців можуть виникнути проблеми з документами. "Ми надаватимемо вам максимальне сприяння, звертайтеся до консульств. Ми також будемо наразі працювати з урядами відповідних країн для того, щоб ви могли уникати штрафів і будь-яких наслідків такої ситуації", - сказав міністр.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Пандемією коронавірусу охоплено майже 120 країн
Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 127 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила 118 країн. Одужали понад 68 тисяч людей, більше 4,7 тисячі померли від наслідків коронавірусної інфекції.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Італія: вся країна на карантині
Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 12 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. На даний час всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Європа намагається захиститися від коронавірусу
Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
США заборонили в'їзд європейцям
З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає
В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
По всьому світу скасовують заходи
Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та частково у ФРН заборонили заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, деякі університети переходять на дистанційне навчання.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ажіотаж на дезінфікуючі засоби
Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на дезінфікуючі засоби та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?
Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Німеччина: перші жертви коронавірусу
До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 1500 осіб. Більше половини з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. 11 березня зафіксували уже три смерті від коронавірусу.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
В Україні лише один хворий на коронавірус
Станом на середину березня в Україні офіційно підтверджений лише один випадок хвороби COVID-19. Коронавірус виявили у 39-річного чернівчанина. Однак в МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коронавірус дістався до Росії
Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до 20. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Іран: третє місце за смертністю від коронавірусу - після Китаю та Італії
Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 10 тисяч хворих і понад 400 смертей. Не виключають, що в дійсності цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають дезінфікуючими засобами.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад
Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?
Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.
Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький