Через коронавірус МАУ скасує близько 2 тисяч рейсів, МЗС радить не їхати за кордон

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) у четвер, 12 березня, повідомила про намір скасувати весною 2020 року близько 2 тисяч рейсів через поширення коронавірусу.

"Як і всі інші авіакомпанії світу, МАУ має продовжувати забезпечувати повітряне сполучення між країнами і континентами та водночас балансувати потреби пасажирів з експлуатаційними проблемами, які виникли через обмеження на в'їзд, запроваджені низкою країн. Саме тому навесні 2020 буде скасовано близько 2000 рейсів", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

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Пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту, а також стежити за правилами в'їзду країн, до яких вони вирушають. Про подальші зміни в розкладі авіакомпанія зобов'язується інформувати додатково - на сайті або в соціальних мережах.

Нагадаємо, про масштабне скорочення рейсів у найближчі місяці через поширення коронавірусу оголосила німецька авіакомпанія Lufthansa, а також інші авіаперевізники.

Туризм: коронавірус і його наслідки Криза в Італії З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

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МЗС закликало громадян України утриматися від будь-яких поїздок за кордон

Тим часом міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від будь-яких поїздок за межі країни через пандемію коронавірусу. "У зв'язку з офіційним оголошенням 11 березня цього року Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) пандемії коронавірусу Covid-19 у світі, а також застереженням щодо зростання найближчим часом кількості нових випадків зараження МЗС України наполегливо рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок за межі України", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті міністерства 12 березня.

Передусім це застереження стосується поїздок до Китаю, Республіки Корея, Японії, а також таких популярних серед українців туристичних напрямків як Італії, Іспанії, Франції, Греції, Німеччини, Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Таїланду, Ізраїлю та інших, зазначили у міністерстві. Українцям, які надалі перебувають за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян коронавірусом, відомство рекомендує виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідування уражених вірусом регіонів, а також повідомити про своє місце перебування і контактні дані до найближчої дипломатичної установи України.

Раніше цього дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу закликав українців утриматися від поїздок до країн, уражених новим коронавірусом SARS-CoV-2.

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"Шановні українці, ми зробимо все для того, щоб захистити вас і допомогти вам, але, будь ласка, утримайтеся від рішень, які вас самих ставлять під загрозу", - сказав Кулеба, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що в МЗС розуміють, що через обмежувальні заходи, яких вживають уряди країн, в українців можуть виникнути проблеми з документами. "Ми надаватимемо вам максимальне сприяння, звертайтеся до консульств. Ми також будемо наразі працювати з урядами відповідних країн для того, щоб ви могли уникати штрафів і будь-яких наслідків такої ситуації", - сказав міністр.