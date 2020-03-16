Чи переживе коронавірусний карантин малий та середній бізнес в Україні

Малий та середній бізнес вже рахує збитки. "У мене маленька крамничка у київському торговельно-розважальному центрі. Я останні гроші віддаю за оренду цього закутка і тепер не зможу заробляти і все одно муситиму платити оренду за договором. Я підтримують обмежувальні заходи у зв'язку з карантином, бо це здоров'я, але що робити зі своїм бізнесом, тепер не знаю", - каже Тетяна Бедріна, яка продає косметику та засоби догляду за тілом. Цей, як вона каже, маленький сімейний бізнес їй, очевидно, доведеться закрити, оскільки після карантину вона очікує погіршення економічної ситуації в країні. Мовляв, тоді людям буде не до косметики. "Податкові канікули для підприємців могли б допомогти", - розмірковує Тетяна і сподівається, що українська влада піде на поступки бізнесу та допоможе пережити "фінансовий шторм" через поширення коронавірусу.
На сайті президента України навіть з'явилася петиція з вимогою влаштувати податкові канікули для підприємств сфери послуг через коронавірус та початок економічної кризи. "Ми змушені були скасувати всі наші тренінги попри те, що проплачена оренда приміщень. Це збитки, які вже не повернути. А ще у квітні треба платити податки. Для бізнесу настають важкі часи", - каже організаторка тренінгів з корпоративного управління Тетяна Шалига. Підприємці у петиції просять українську владу скликати засідання Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) та розглянути на ньому питання офіційного визнання на рівні країни обмежувальних заходів через поширення коронавірусу форс-мажорними обставинами. На думку автора петиції Олександра Туника, це значно спросить юридичне вирішення питань у зв'язку із заходами як України, так і інших країн-партнерів. "Це особливо важливо, адже деякі обмежувальні заходи можуть призводити до призупинення операційної діяльності підприємств", - вважає Туник.
Майже всі магазини, які не продають харчі, мають зачинитися
Влада обіцяє допомогти
Верховна Рада обіцяє допогти підприємцям. У вівторок, 17 березня, депутати зібралися на позачергове засідання, аби проголосувати запакет невідкладних законопроєктів, які покликані допомогти протидіяти поширенню коронавірусу. Також був ухвалений законопроєкт щодо підтримки українського бізнесу під час епідемії. Він передбачає звільнення підприємців від відповідальності за порушення, вчинені в період карантину, в тому числі від пені на два-три місяці, та встановлення мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 18 травня 2020 року. Крім того, законом самозайняті особи на два місяці звільняються від сплати єдиного соціального внеску, призупиняються податкові перевірки, а земельний податок та податок на нерухоме майно під об'єктами, що використовуються у підприємницькій діяльності, можна не сплачувати до кінця травня. Депутати також пропонуют перенести на три місяці набуття чинності законами про обов'язкове застосування касових апаратів, підприємці також звільнятимуться за вимушений простій від податку з доходу фізичних осіб.
"Напівзаходи"?
"Це якісь напівзаходи. Вони не допоможуть бізнесу, оскільки поширються на самозанятих осіб, а для того, щоб підприємці не сплачували податки за своїх робітників, треба буде довести вимушений простій. А ця процедура українським законодавством так зарегульована, що застосувати її просто неможливо", - сказав DW голова комітету з розвитку підприємництва Спілки українських підприємців Андрій Єрашов. Він вважає, що більшість підприємств малого та середнього бізнесу після карантину, стикнувшись з економічною кризою, просто вимушені будуть закритись. За його словами, це особливо торкнеться туристичної галузі, роздрібного рітейлу, пасажирських перевезень, готельного та ресторанного бізнесу. Дехто вже почав звільняти працівників, аби мінімізувати ризики. "Наш роботодавець вже попросив нас написати заяву на звільнення з 17 березня, бо йому не буде чим нам платити. Обіцяв працевлаштувати після карантину і відкриття магазина, але ж ніхто не знає, коли це все скінчиться. А у мене двоє дітей і чотири кредити, які я взяла на ремонт", - жаліється продавчиня магазину галантереї Вікторія. Вона наймана працівниця. Разом з нею роботодавець звільнив ще трьох співробітників на період карантину.
Карантин торкнувся і всіх торговельно-розважальних центрів
Влада і тут обіцяє подбати. У своєму відеовиступі у понеділок, 16 березня, президент України Володимир Зеленський закликав банки запровадити кредитні канікули для українців. "Очікуємо найближчим часом від Нацбанку України, мінфіну та державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого та середнього бізнесу. А також концепцію податкових змін", - заявив Зеленський. Поки що банки не відреагували на таку пропозицію президента. Однак у пакеті законопроєктів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, депутати передбачили підтримку підприємців та найманих працівників, яких звільняють у період карантину. "В цьому законі є звільнення від пені у разі несплати за комунальні послуги, зокрема в період карантину. Також заборонено виселяти людей із приміщень і бізнес із приміщень в разі несплати орендної плати. У договорах щодо переліку форс-мажорів запроваджено поняття карантину. А це є можливістю посилатися на карантин, і деякі договори не зможуть діяти через неспроможність працювати", - сказала журналістам Вікторія Сюмар, депутатка від "Європейської солідарності", членкиня робочої групи, яка напрацьовувала зміни до законодавства через коронавірус.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн
Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Італія: вся країна на карантині
Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Європа намагається захиститися від коронавірусу
Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
США заборонили в'їзд європейцям
З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає
В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
По всьому світу скасовують заходи
Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ажіотаж на дезінфікуючі засоби
Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?
Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Німеччина: перші жертви коронавірусу
До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
В Україні перший летальний випадок на коронавірус
В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коронавірус дістався до Росії
Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Іран: ситуація залишається складною
Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад
Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?
Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.