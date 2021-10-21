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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "експрес-тест на коронавірус".
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Тепер вакцинуватися від COVID-19 можна на п'ятьох залізничних вокзалах України, а зробити експрестести - на десятьох. На вокзалі Києва доступні усі вакцини від COVID-19, які є в Україні, повідомили DW в "Укрзалізниці".
У Німеччині з березня швидкі тести на COVID-19 для домашнього використання продаються в аптеках і дискаунтерах. А ще кожен мешканець може безкоштовно зробити такий тест у спецальному центрі один раз на тиждень. Як працюють швидкі тести, DW перевірила на собі. Дивіться!