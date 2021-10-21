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Експрес-тест на коронавірус

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "експрес-тест на коронавірус".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

COVID-19: Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації та тестування на вокзалах

COVID-19: "Укрзалізниця" відкрила пункти вакцинації та тестування на вокзалах 21.10.2021

Тепер вакцинуватися від COVID-19 можна на п'ятьох залізничних вокзалах України, а зробити експрестести - на десятьох. На вокзалі Києва доступні усі вакцини від COVID-19, які є в Україні, повідомили DW в "Укрзалізниці".

З 11 жовтня COVID-тести у ФРН і Швейцарії стали платними

З 11 жовтня COVID-тести у ФРН і Швейцарії стали платними 11.10.2021

Тести на антиген у Німеччині стали платними для нещепленого населення. Винятки передбачили для певних категорій. Схоже рішення уряду набуло чинності у Швейцарії.

В Україні посилили правила в'їзду з чотирьох країн

В Україні посилили правила в'їзду з чотирьох країн 02.07.2021

Найбільшою мірою зміни стосуватимуться осіб, які перетинають українсько-російський кордон, повідомили у ДПСУ.
Міністри у ФРН обговорять підозри щодо центрів тестування на коронавірус

Міністри у ФРН обговорять підозри щодо центрів тестування на коронавірус 31.05.2021

Міністри охорони здоров'я земель ФРН обговорять боротьбу з можливими корупційними схемами у коронавірусних тест-центрах. Шпан підкреслює, що місцеві чиновники зобов'язані контролювати роботу цих центрів.
У театр і кафе - з тестом на COVID. Чи стане Тюбінген прикладом для всієї Німеччини?

У театр і кафе - з тестом на COVID. Чи стане Тюбінген прикладом для всієї Німеччини? 24.03.2021

Німеччина пом'якшила локдаун, не маючи стратегії тестування, - і показники заражень коронавірусом підскочили. Місто Тюбінген хоче довести, що з тестами можна відкрити театри й ресторани.

Швидкий тест на COVID-19: як німці самостійно визначають коронавірус вдома (23.03.2021) 23.03.2021

У Німеччині з березня швидкі тести на COVID-19 для домашнього використання продаються в аптеках і дискаунтерах. А ще кожен мешканець може безкоштовно зробити такий тест у спецальному центрі один раз на тиждень. Як працюють швидкі тести, DW перевірила на собі. Дивіться!
У Німеччині дозволили самостійно робити експрес-тести на COVID-19

У Німеччині дозволили самостійно робити експрес-тести на COVID-19 24.02.2021

Дотепер експрес-тестами на COVID-19 могли користуватися люди з відповідною професійною підготовкою. Тепер вони будуть доступними для решти населення Німеччини.

Рекомендації ЄК: коли доречні експрестести на COVID-19

Рекомендації ЄК: коли доречні експрестести на COVID-19 18.11.2020

Єврокомісія ухвалила рекомендації щодо ситуацій, коли державам ЄС варто подумати над застосуванням експрестестів на коронавірус. Масове тестування на COVID-19 - один з таких варіантів.
Ставка на швидкі тести: як Німеччина готується до другої хвилі COVID-19

Ставка на швидкі тести: як Німеччина готується до другої хвилі COVID-19 01.10.2020

З приходом осені в Німеччині, як і в багатьох інших країнах, зростає число заражених коронавірусом. Головне завдання в цій ситуації - уникнути появи довгих ланцюгів захворювання.
Швидкі тести на коронавірус: чи варто купувати? (відео)

"Швидкі" тести на коронавірус: чи варто купувати? (відео) 18.03.2020

Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим? Українці у соцмережах скаржаться, що лікарі відмовляються робити тести на коронавірус або що тестів просто немає.
Коронавірус в Україні: швидкі тести не для всіх

Коронавірус в Україні: швидкі тести не для всіх 17.03.2020

Новий коронавірус не оминув і Україну. Керівник Центру громадського здоров'я українського МОЗ Ігор Кузін в інтерв'ю DW про те, чи достатньо тестів та заходи, які вживаються задля сповільнення поширення інфекції.
Як працює експрес-тест на коронавірус і коли його потрібно робити

Як працює експрес-тест на коронавірус і коли його потрібно робити 05.03.2020

Експрес-тест слід робити лише в тому випадку, коли є обґрунтована підозра, що людина інфікована. Як і де проводять тест - у статті DW.