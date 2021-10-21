Експрес-тест на коронавірус

Швидкий тест на COVID-19: як німці самостійно визначають коронавірус вдома (23.03.2021)

У Німеччині з березня швидкі тести на COVID-19 для домашнього використання продаються в аптеках і дискаунтерах. А ще кожен мешканець може безкоштовно зробити такий тест у спецальному центрі один раз на тиждень. Як працюють швидкі тести, DW перевірила на собі. Дивіться!