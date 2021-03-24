 Міністри у ФРН обговорять підозри щодо центрів тестування на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міністри у ФРН обговорять підозри щодо центрів тестування на коронавірус

Міністри охорони здоров'я земель ФРН обговорять боротьбу з можливими корупційними схемами у коронавірусних тест-центрах. Шпан підкреслює, що місцеві чиновники зобов'язані контролювати роботу цих центрів.

Тест-центр на коронавірус у Берліні

Тест-центр на коронавірус у Берліні

Міністр охорони здоров'я Баварії Клаус Голечек (Klaus Holetschek) попередив про юридичні наслідки на тлі повідомлень про можливі махінації у роботі центрів тестування на коронавірус в цій федеральній землі і в Північному Рейні - Вестфалії.

Міністри охорони здоров'я окремих земель і глава МОЗ ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) в понеділок, 31 травня, проведуть консультації з цього приводу, підтвердив представник відомства.

"Той, хто хоче збагатитися на пандемії коронавірусу за допомогою злочинних махінацій, має бути послідовно покараний", - підкреслив Голечек. "Баварія працює над тим, щоб всі звинувачення були швидко зняті", - додав він.

Йдеться про можливе шахрайство при виставленні рахунків за надані послуги, наразі ведеться слідство, уточнює агентство dpa. Консультації почнуться о 08.00 за місцевим часом і проходитимуть в онлайн-форматі.

Шпан: відповідальність - на місцевих чиновниках

Тим часом Єнс Шпан заявив 30 травня в інтерв'ю ARD, що місцеві чиновники повинні контролювати, як працюють центри з тестування на COVID-19, і боротися з корупцією. "Я не можу контролювати тест-центри з Берліна", - підкреслив міністр.

Глава федерального відомства додав, що коли мова йде про приватних постачальників послуг, існує очевидна необхідність посилити контроль.

Розслідування WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung

Приводом для звинувачень в шахрайстві стало спільне розслідування мовників WDR, NDR і газети Süddeutsche Zeitung. ЗМІ пишуть, що вкрай складно перевірити рахунки, які виставляють під час тестувань.

Крім того, послуги щодо тестування на коронавірус у ФРН надають не тільки спеціальні тест-центри, лікарі, аптеки, але навіть перукарні та власники кафе, уточнюють журналісти WDR і NDR.

Нагадаємо, в кінці лютого у Німеччині спалахнув масковий скандал. До нього були причетні два депутати Бундестагу від правлячих партій Християнсько‑демократичний союз (ХДС) і Християнсько‑соціальний союз (ХСС) - Ніколас Лебель (Nikolas Löbel, ХДС) і заступник голови фракції Ґеорг Нюсляйн (Georg Nüßlein, ХСС).

Повідомлялося, що вони були посередниками при закупівлі захисних масок, отримуючи за це шестизначні суми в якості комісійних.

Обидва депутати вийшли зі своїх партій, Лебель відмовився від депутатського мандата, а Нюсляйн заявив, що не виставлятиме свою кандидатуру на майбутніх виборах до Бундестагу. 

Дивитись відео 02:02

Швидкий тест на COVID-19: як німці самостійно визначають коронавірус вдома (23.03.2021)

Також за темою

Tübingen Corona-Modellstadt Öffnen mit Sicherheit

У театр і кафе - з тестом на COVID. Чи стане Тюбінген прикладом для всієї Німеччини? 24.03.2021

Німеччина пом'якшила локдаун, не маючи стратегії тестування, - і показники заражень коронавірусом підскочили. Місто Тюбінген хоче довести, що з тестами можна відкрити театри й ресторани.

BdT Deutschland Coronavirus - DRK bietet Kurse für Corona-Schnelltester an

У Німеччині дозволили самостійно робити експрес-тести на COVID-19 24.02.2021

Дотепер експрес-тестами на COVID-19 могли користуватися люди з відповідною професійною підготовкою. Тепер вони будуть доступними для решти населення Німеччини.

Weltspiegel 29.04.21 | Abitur in Coronazeiten, Deutschland | Tableau

З початку пандемії школярі ФРН "втратили" майже пів року навчання 15.05.2021

Німецькі школярі від початку пандемії COVID-19 пропустили близько половини очних занять навчального року. Вчителі вимагають надолужити втрачене.

Реклама

Докладно

Табличка на вході до штаб-квартири BND

За чим полюють розвідники у соцмережах

Cпецслужби різних країн обживаються у соцмережах. Та що ховається за показовою дружністю і відкритістю?  

default

Чому німці неохоче купують органічний шоколад

DW з'ясовувала, чому ціни на біошоколад настільки високі, і чому у ФРН його не дуже охоче купують.  