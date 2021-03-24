Міністри у ФРН обговорять підозри щодо центрів тестування на коронавірус

Міністр охорони здоров'я Баварії Клаус Голечек (Klaus Holetschek) попередив про юридичні наслідки на тлі повідомлень про можливі махінації у роботі центрів тестування на коронавірус в цій федеральній землі і в Північному Рейні - Вестфалії.

Міністри охорони здоров'я окремих земель і глава МОЗ ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) в понеділок, 31 травня, проведуть консультації з цього приводу, підтвердив представник відомства.

"Той, хто хоче збагатитися на пандемії коронавірусу за допомогою злочинних махінацій, має бути послідовно покараний", - підкреслив Голечек. "Баварія працює над тим, щоб всі звинувачення були швидко зняті", - додав він.

Йдеться про можливе шахрайство при виставленні рахунків за надані послуги, наразі ведеться слідство, уточнює агентство dpa. Консультації почнуться о 08.00 за місцевим часом і проходитимуть в онлайн-форматі.

Шпан: відповідальність - на місцевих чиновниках

Тим часом Єнс Шпан заявив 30 травня в інтерв'ю ARD, що місцеві чиновники повинні контролювати, як працюють центри з тестування на COVID-19, і боротися з корупцією. "Я не можу контролювати тест-центри з Берліна", - підкреслив міністр.

Глава федерального відомства додав, що коли мова йде про приватних постачальників послуг, існує очевидна необхідність посилити контроль.

Розслідування WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung

Приводом для звинувачень в шахрайстві стало спільне розслідування мовників WDR, NDR і газети Süddeutsche Zeitung. ЗМІ пишуть, що вкрай складно перевірити рахунки, які виставляють під час тестувань.

Крім того, послуги щодо тестування на коронавірус у ФРН надають не тільки спеціальні тест-центри, лікарі, аптеки, але навіть перукарні та власники кафе, уточнюють журналісти WDR і NDR.

Нагадаємо, в кінці лютого у Німеччині спалахнув масковий скандал. До нього були причетні два депутати Бундестагу від правлячих партій Християнсько‑демократичний союз (ХДС) і Християнсько‑соціальний союз (ХСС) - Ніколас Лебель (Nikolas Löbel, ХДС) і заступник голови фракції Ґеорг Нюсляйн (Georg Nüßlein, ХСС).

Повідомлялося, що вони були посередниками при закупівлі захисних масок, отримуючи за це шестизначні суми в якості комісійних.

Обидва депутати вийшли зі своїх партій, Лебель відмовився від депутатського мандата, а Нюсляйн заявив, що не виставлятиме свою кандидатуру на майбутніх виборах до Бундестагу.