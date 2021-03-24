Міністри у ФРН обговорять підозри щодо центрів тестування на коронавірус

Міністри охорони здоров'я земель ФРН обговорять боротьбу з можливими корупційними схемами у коронавірусних тест-центрах. Шпан підкреслює, що місцеві чиновники зобов'язані контролювати роботу цих центрів.
Міністр охорони здоров'я Баварії Клаус Голечек (Klaus Holetschek) попередив про юридичні наслідки на тлі повідомлень про можливі махінації у роботі центрів тестування на коронавірус в цій федеральній землі і в Північному Рейні - Вестфалії.
Міністри охорони здоров'я окремих земель і глава МОЗ ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) в понеділок, 31 травня, проведуть консультації з цього приводу, підтвердив представник відомства.
"Той, хто хоче збагатитися на пандемії коронавірусу за допомогою злочинних махінацій, має бути послідовно покараний", - підкреслив Голечек. "Баварія працює над тим, щоб всі звинувачення були швидко зняті", - додав він.
Йдеться про можливе шахрайство при виставленні рахунків за надані послуги, наразі ведеться слідство, уточнює агентство dpa. Консультації почнуться о 08.00 за місцевим часом і проходитимуть в онлайн-форматі.
Тим часом Єнс Шпан заявив 30 травня в інтерв'ю ARD, що місцеві чиновники повинні контролювати, як працюють центри з тестування на COVID-19, і боротися з корупцією. "Я не можу контролювати тест-центри з Берліна", - підкреслив міністр.
Глава федерального відомства додав, що коли мова йде про приватних постачальників послуг, існує очевидна необхідність посилити контроль.
Приводом для звинувачень в шахрайстві стало спільне розслідування мовників WDR, NDR і газети Süddeutsche Zeitung. ЗМІ пишуть, що вкрай складно перевірити рахунки, які виставляють під час тестувань.
Крім того, послуги щодо тестування на коронавірус у ФРН надають не тільки спеціальні тест-центри, лікарі, аптеки, але навіть перукарні та власники кафе, уточнюють журналісти WDR і NDR.
Нагадаємо, в кінці лютого у Німеччині спалахнув масковий скандал. До нього були причетні два депутати Бундестагу від правлячих партій Християнсько‑демократичний союз (ХДС) і Християнсько‑соціальний союз (ХСС) - Ніколас Лебель (Nikolas Löbel, ХДС) і заступник голови фракції Ґеорг Нюсляйн (Georg Nüßlein, ХСС).
Повідомлялося, що вони були посередниками при закупівлі захисних масок, отримуючи за це шестизначні суми в якості комісійних.
Обидва депутати вийшли зі своїх партій, Лебель відмовився від депутатського мандата, а Нюсляйн заявив, що не виставлятиме свою кандидатуру на майбутніх виборах до Бундестагу.