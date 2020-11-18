 Рекомендації ЄК: коли доречні експрестести на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2020

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Рекомендації ЄК: коли доречні експрестести на COVID-19

Єврокомісія ухвалила рекомендації щодо ситуацій, коли державам ЄС варто подумати над застосуванням експрестестів на коронавірус. Масове тестування на COVID-19 - один з таких варіантів.

Швидкий антиген-тест вважається набагато менш точним, ніж ПЛР-тест

Швидкий антиген-тест вважається набагато менш точним, ніж ПЛР-тест

Єврокомісія визначила ситуації, в яких державам ЄС слід подумати над використанням швидких антиген-тестів на коронавірус. Одна з таких ситуацій - для проведення масового тестування на COVID-19, ідеться у рекомендації щодо експрестестів, ухваленій Єврокомісією у середу, 18 листопада.

"У таких ситуаціях (масового тестування. - Ред.) ризик невиявлення всіх випадків зараження або ризик хибних негативних результатів урівноважується швидкістю результатів і можливістю повторного тестування тих осіб, у яких перший результат був негативним", - зазначають у Єврокомісії.

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Як відомо, експрес, або антиген-тести є менш надійними за тести ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Чутливість антиген-тестів становить від 29 до майже 94 відсотків, порівняно з ПЛР. У Єврокомісії наголошують, що допускати до застосування варто лише ті системи експрестестів, які мають не менше 80 відсотків чутливості. При цьому антиген-тести можуть виявити, чи інфікувалася людина коронавірусом, протягом перших п'яти днів після появи симптомів.

Інші сценарії застосування експрестестів

Єврокомісія також радить застосовувати експрестести, коли потужності перевірок за методом ПЛР є недостатніми. Інший варіант застосування - для тестування осіб перш ніж покласти їх у лікарню або ж у самих медзакладах під час тріажу, коли медикам доводиться вирішувати, кому спершу надавати допомогу. У ситуаціях з високим поширенням коронавірусу експрестести радять використовувати для перевірки медиків, працівників будинків для людей похилого віку, співробітників в'язниць.

У разі високого рівня поширення коронавірусу в Єврокомісії радять негативні результати антиген-тестів підтверджувати за методом ПЛР. Якщо ж рівень поширення COVID-19 низький, то підтверджувати радять позитивні результати.

Також у Єврокомісії переконані, що взаємне визнання результатів експрестестів між країнами ЄС сприятиме як руху людей між ними, так і виявленню ланцюгів захворювання.

Як відомо, повноваження в охороні здоров'я перебувають винятково в руках національних держав, тому Єврокомісія може лише давати рекомендації у цій сфері.

Нагадаємо, що у Словаччині у листопаді провели масове тестування на коронавірус серед майже всього населення. Використовували для цього експрестести. Тепер і Австрія планує провести таке саме масове тестування, але поки що лише певних груп населення. 

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