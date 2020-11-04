У Словаччині протестували два мільйона осіб: 0,66 відсотка тестів - позитивні

У Словаччині завершився другий етап масового тестування на коронавірус. Було протестовано понад два мільйона осіб. Інфікованих виявилося лише 0,66 відсотка.
Влада Словаччини завершила другий етап масового тестування на коронавірус населення країни, передає агентство dpa. Як повідомляється у звіті уряду, оприлюдненому у понеділок, 9 листопада, минулими вихідними було протестовано понад два мільйона осіб. Лише 0,66 відсотка від протестованих на другому етапі виявилися інфікованими.
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Як повідомляється, ці цифри виглядають значно кращими за показники першого етапу, коли у тестуванні взяли участь понад 3,6 мільйона осіб, з яких 1,06 відсотка мали позитивний результат.
Відтепер ті словаки, в яких на руках є негативний результат, можуть вільно пересуватися країною. За словами прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича, ці показники свідчать про успіх запроваджених урядом заходів щодо стримування поширення коронавірусної інфекції в країні.
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Нагадаємо, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування добровільне, у ньому закликали брати участь громадян у віці від 10 до 65 років. Другий етап тестування було проведено 7-8 листопада.