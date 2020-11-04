У Словаччині протестували два мільйона осіб: 0,66 відсотка тестів - позитивні

Влада Словаччини завершила другий етап масового тестування на коронавірус населення країни, передає агентство dpa. Як повідомляється у звіті уряду, оприлюдненому у понеділок, 9 листопада, минулими вихідними було протестовано понад два мільйона осіб. Лише 0,66 відсотка від протестованих на другому етапі виявилися інфікованими.

Читайте також: Масове тестування на коронавірус у Словаччині: дорогий експеримент чи альтернатива локдауну?

Як повідомляється, ці цифри виглядають значно кращими за показники першого етапу, коли у тестуванні взяли участь понад 3,6 мільйона осіб, з яких 1,06 відсотка мали позитивний результат.

Відтепер ті словаки, в яких на руках є негативний результат, можуть вільно пересуватися країною. За словами прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича, ці показники свідчать про успіх запроваджених урядом заходів щодо стримування поширення коронавірусної інфекції в країні.

Читайте також: Через COVID-19 Словаччина закрила низку КПП на кордоні з Україною

Нагадаємо, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування добровільне, у ньому закликали брати участь громадян у віці від 10 до 65 років. Другий етап тестування було проведено 7-8 листопада.