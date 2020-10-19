У Словаччині вільне пересування дозволять лише з негативним тестом

Уряд Словаччини в рамках оголошеного на початку цього місяця надзвичайного стану у відповідь на зростання кількості інфікувань коронавірусом і смертей продовжив дію обмежень на вільне пересування до 8 листопада. Про це у середу, 28 жовтня, заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, передає агентство Reuters.

Водночас він повідомив, що це обмеження з 2 листопада не буде поширюватися на тих, в кого є в наявності негативний результат на коронавірус. Такі особи зможуть вільно пересуватися країною.

Таке рішення було ухвалено на тлі того, що у Словаччині на цих вихідних починається перший етап загальнонаціонального тестування на коронавірус. Влада країни планує охопити тестуванням все населення віком від 10 до 65 років.

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Незважаючи на те, що участь у тестуванні добровільна і безкоштовна, в країні є багато критиків цієї урядової ініціативи, які зауважують, що людям все одно фактично не залишили вибору, передає агентство dpa. Також скептицизм викликає той факт, що під час тестування будуть використовуватися експрес-тести, які дають швидкий, але не завжди точний результат.

За офіційними даними органів охорони здоров'я Словаччини, у країні з населенням приблизно 5,5 мільйона осіб за останню добу було зареєстровано майже три тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії у Словаччині наближається до позначки 50 тисяч осіб.