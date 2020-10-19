 У Словаччині вільне пересування дозволять лише з негативним тестом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Словаччині вільне пересування дозволять лише з негативним тестом

Влада Словаччини продовжила до 8 листопада обмеження на вільне пересування. Обмеження не будуть поширюватися лише на тих, в кого є негативний тест на коронавірус.

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович

Уряд Словаччини в рамках оголошеного на початку цього місяця надзвичайного стану у відповідь на зростання кількості інфікувань коронавірусом і смертей продовжив дію обмежень на вільне пересування до 8 листопада. Про це у середу, 28 жовтня, заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, передає агентство Reuters.

Водночас він повідомив, що це обмеження з 2 листопада не буде поширюватися на тих, в кого є в наявності негативний результат на коронавірус. Такі особи зможуть вільно пересуватися країною.

Таке рішення було ухвалено на тлі того, що у Словаччині на цих вихідних починається перший етап загальнонаціонального тестування на коронавірус. Влада країни планує охопити тестуванням все населення віком від 10 до 65 років.

Читайте також: Коронавірус: Словаччина протестує все населення країни, крім дітей

Незважаючи на те, що участь у тестуванні добровільна і безкоштовна, в країні є багато критиків цієї урядової ініціативи, які зауважують, що людям все одно фактично не залишили вибору, передає агентство dpa. Також скептицизм викликає той факт, що під час тестування будуть використовуватися експрес-тести, які дають швидкий, але не завжди точний результат.

За офіційними даними органів охорони здоров'я Словаччини, у країні з населенням приблизно 5,5 мільйона осіб за останню добу було зареєстровано майже три тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії у Словаччині наближається до позначки 50 тисяч осіб.

Дивитись відео 25:55

Жертва коронавірусу - близька людина. Що робити? "Європа у фокусі" (26.10.2020)

 

 

Також за темою

Grossbritannien Wales | Coronavirus | Neuer Lockdown

Уельс запроваджує повний локдаун на понад два тижні 19.10.2020

Карантинні обмеження в Уельсі під час локдауну будуть аналогічні тим, які були запроваджені у березні поточного року.

EU-Sondergipfel | Igor Matovic

Коронавірус: Словаччина протестує все населення країни, крім дітей 17.10.2020

Чи буде це тестування обов'язковим або добровільним, поки незрозуміло. Але прем'єр зазначив, що воно буде безкоштовним.

Tschechien Prag | Protest gegen Coronamaßnahmen | Ausschreitungen

Коронавірус: у Чехії сталися сутички правоохоронців і незгодних з обмеженнями 18.10.2020

Учасники акції протесту виступали проти скасування спортивних змагань і закриття барів і ресторанів. Сталися сутички демонстрантів з поліцією.

Реклама

Докладно

Я хотіла б зробити аборт мого уряду, - напис на плакаті під час протесту жінок у Варшаві

Політичний цинізм у Польщі в часи коронавірусу

Рішення конституційного суду Польщі щодо абортів у часи COVID-19 могло базуватися на розрахунку, пише Бартош Дудек.  

Північний потік-2: чому містечко Засніц отримало погрози від США (picture-alliance/Fotostand/freitag)

"Північний потік-2": чому США погрожують німцям (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Містечко Засніц у Німеччині отримало… листи з погрозами з-за океану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  