Масове тестування на коронавірус у Словаччині: дорогий експеримент чи альтернатива локдауну?

Багато жителів Словаччини прийшли о сьомій ранку, аби їх протестували на коронавірус в одному з 5000 тисяч спеціально облаштованих для цього місць по всій країні. Черги і довгий час очікування людей не лякають. "Я мусив чекати в суботу три години", - розповідає DW письменник Міхал Гворецький про те, як він проходив тест у Братиславі. Зате на результат антиген-тесту, хоч він і не є таким надійним, як лабораторний ПЛР-тест, потрібно чекати лише пів години. У Гворецького він був негативний, ділиться він. Утім, загалом на першому етапі масового тестування упродовж минулих вихідних у країні було виявлено понад 38 тисяч інфікувань коронавірусом.

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Це приблизно один відсоток від усіх, кого протестували. На заклик прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича пройти безкоштовний і добровільний тест на коронавірус відгукнулися понад 3,6 мільйона людей, тобто понад 65 відсотків від 5,5-мільйонного населення країни. Допомагали брати мазки в них 45 тисяч медичних працівників, солдатів та поліцейських. Другий етап тестування запланований на найближчі вихідні.

Покращення іміджу прем'єра й армії?

Уряд Словаччини повів країну іншим шляхом, ніж той, яким пішла західна сусідка Словаччини Австрія, де на місяць були зачинені заклади громадського харчування та культури. "Ми маємо великий шанс показати Європі та світу, що можна й по-іншому, - обґрунтував масове тестування словацький прем'єр Ігор Матович. - Без того, щоб закривати бізнес та прирікати мільйони людей на безробіття".

Участь у масовому тестуванні на коронавірус у Словаччині взяла вже половина населення країни

Негативний результат тесту на коронавірус став чимось на кшталт нової валюти у Словаччині. Не маючи його на руках, не можна ані в'їхати до країни, ані працювати. Президентка країни Зузана Чапутова вже застерегла через це від появи двокласового суспільства у країні: тих, в кого є "перепустка до свободи", і тих, до кого черга не дійшла.

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Натомість письменник Гворецький вважає, що нинішнє масове тестування у Словаччині "може стати історією успіху", і вказує передусім на армію. Військові країні зуміли організувати тестування за десять днів. На думку Гворецького, це може дещо покращити підірваний імідж військових сил країни.

Крім того, за допомогою масового тестування та соціальних мереж прем'єр Матович хоче закріпити за собою образ "сильного чоловіка", вважає письменник. Адже імідж цього політика-популіста останнім часом також суттєво постраждав - відтоді як Матович очолив уряд Словаччини у березні 2020 року, його рейтинг постійно знижується. Тепер же прем'єр говорить про "порятунок сотень людських життів". Він переконаний, що за словацьким експериментом стежитиме весь світ.

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На чи дійсно масове тестування допоможе словакам здолати пандемію COVID-19, поки спрогнозувати важко. Адже загалом число нових інфікованих коронавірусом у країні надалі стрімко зростає. За день до початку перших масових тестів у Словаччині вперше зафіксували рекорд нових заражень протягом дня: 3363.

До взяття мазків у словаків залучені медики, солдати та поліція

Письменник Гворецький переконаний, що словаки передусім беруть участь у масовому тестуванні через "страх перед слабкою системою охорони здоров'я у Словаччині". На тисячу населення припадає близько шести лікарняних ліжок і чотири лікарі. Багато лікарів та медсестер віддають перевагу роботі за західним кордоном країни, адже отримують там вищі зарплати. Крім того, вірус активно поширюється, зокрема, і серед медичних працівників. При цьому головними осередками поширення вірусу є території на кордоні з Польщею та Україною - там налічують удвічі більше інфікованих, ніж у Братиславі. Гворецький наголошує, що словацька столиця зі своїми 6400 випадками захворювання на COVID-19 досі є "зеленою зоною".

Критика масового експерименту та допомога з-за кордону

На допомогу словацьким медикам, солдатам і поліцейським на минулих вихідних прибули 200 медпрацівників з Угорщини та 30 солдатів австрійської армії. Письменник Гворецький вважає це хорошим прикладом співпраці всередині Євросоюзу. Але не всі словаки позитивно реагують на масове тестування. Спілка лікарів країни вважає фіксацію лише однієї миті в перебігу пандемії ціною в 75 мільйонів євро неефективним використанням ресурсів.

Водночас колишнього прем'єра країни Роберта Фіцо обурила допомога австрійських солдатів, які хоч і не мали при собі зброї, але носили уніформу. На думку Фіцо, дозволивши "присутність іноземних солдатів на території Словацької Республіки", парламент країни порушує конституцію. Натомість правник Вінсент Буйнак з Університету імені Коменського в Братиславі, який спеціалізується на конституційному праві, вважає критику Фіцо необґрунтованою. Конституція Словаччини, за його словами, дозволяє присутність іноземних військ із "метою надання гуманітарною допомоги", сказав він у розмові зі словацькою інформагенцією TASR.

У Відні дискусію навколо присутності австрійських солдатів у Словаччині розцінюють як "внутрішньословацький конфлікт" між урядом та опозицією, сказали в міністерстві оборони Австрії у відповідь на запит DW. "У боротьбі з вірусом ми маємо демонструвати солідарність і підтримувати одне одного, коли є потреба в допомозі", - сказала міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер (Klaudia Tanner). Солдати австрійської армії, за її словами, протестували на коронавірус в університетській аудиторії та на іподромі близько 5500 тисяч словаків. Найближчими вихідними австрійці планують знову допомагати сусідам у проведенні масового тестування.