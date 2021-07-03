Ігор Матович - словацький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Матович".

Ігор Матович є засновником словацької політичної партії "Звичайні люди". З березні 2020 року до березня 2021 року Ігор Матович очолював уряд Словаччини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.