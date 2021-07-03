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Ігор Матович

Ігор Матович - словацький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Матович".

Ігор Матович є засновником словацької політичної партії "Звичайні люди". З березні 2020 року до березня 2021 року Ігор Матович очолював уряд Словаччини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Словаччина повернула Росії 160 тисяч доз вакцини Спутник V

Словаччина повернула Росії 160 тисяч доз вакцини "Спутник V" 03.07.2021

Через брак інтересу населення до російської вакцини проти коронавірусу Словаччина продала РФ більшість закуплених у неї раніше доз препарату "Спутник V".
У Словаччині главі мінфіну доручили сформувати новий уряд

У Словаччині главі мінфіну доручили сформувати новий уряд 30.03.2021

Президентка Словаччини Зузана Чапутова доручила міністру фінансів Едуарду Хегеру сформувати новий уряд після відставки кабінету міністрів на чолі з Ігорем Матовичем.
Прем'єр Словаччини готовий помінятися посадами з міністром фінансів

Прем'єр Словаччини готовий помінятися посадами з міністром фінансів 28.03.2021

Прем'єр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий піти у відставку, але при цьому хоче отримати посаду міністра фінансів, чинний глава якого має очолити замість нього уряд.

Урядова криза у Словаччині: ще два міністри подали у відставку

Урядова криза у Словаччині: ще два міністри подали у відставку 24.03.2021

Раніше партнери по коаліції пригрозили покинути уряд, якщо прем'єр Матович не піде у відставку до 24 березня. Урядова криза пов'язана з домовленостями про поставки з Росії вакцини проти коронавірусу "Спутник V".
Скандал зі Спутник V: віцепрем'єр Словаччини пішов у відставку

Скандал зі "Спутник V": віцепрем'єр Словаччини пішов у відставку 23.03.2021

Віцепрем'єр Словаччини залишив свою посаду на тлі урядової кризи через закупівлі російської вакцини від коронавірусу. Тепер у відставку має піти голова уряду країни.
Міністр охорони здоров'я Словаччини подав у відставку на тлі урядової кризи через Спутник V

Міністр охорони здоров'я Словаччини подав у відставку на тлі урядової кризи через "Спутник V" 12.03.2021

Прем'єр-міністр країни, рішення якого замовити російську вакцину від коронавірусу спричинило урядову кризу в Словаччині, назвав відставку глави МОЗ "найбільш абсурдною в історії".
Урядова криза в Словаччині через російську вакцину проти коронавірусу

Урядова криза в Словаччині через російську вакцину проти коронавірусу 09.03.2021

Купівля Словаччиною російської вакцини "Спутник V" спричинила урядову кризу в цій країні. Через рік після формування коаліції в Словаччині вона опинилася на межі розвалу.

Київ вимагає вибачень від прем'єра Словаччини за жарт про Закарпаття

Київ вимагає вибачень від прем'єра Словаччини за жарт про Закарпаття 03.03.2021

МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єр-міністра Словаччини через його жарт про обмін "Закарпатської України" на російську вакцину від коронавірусу.

Словаччина відклала повторне масове тестування на коронавірус

Словаччина відклала повторне масове тестування на коронавірус 26.11.2020

Противники проведення масового тестування пропонують взагалі відмовитися від цієї практики.
У Словаччині протестували два мільйона осіб: 0,66 відсотка тестів - позитивні

У Словаччині протестували два мільйона осіб: 0,66 відсотка тестів - позитивні 09.11.2020

У Словаччині завершився другий етап масового тестування на коронавірус. Було протестовано понад два мільйона осіб. Інфікованих виявилося лише 0,66 відсотка.
Масове тестування на коронавірус у Словаччині: дорогий експеримент чи альтернатива локдауну?

Масове тестування на коронавірус у Словаччині: дорогий експеримент чи альтернатива локдауну? 04.11.2020

Низка країн Європи намагається протидіяти другій хвилі пандемії COVID-19 за допомогою обмежень на пересування та інших карантинних заходів. Словаччина ж робить ставку на масове тестування населення.
У Словаччині почалося масове тестування на коронавірус

У Словаччині почалося масове тестування на коронавірус 31.10.2020

У Словаччині почався перший етап масового тестування на коронавірус. У столиці Братиславі доводиться чекати на тест до трьох годин.