Скандал зі "Спутник V": віцепрем'єр Словаччини пішов у відставку

Віцепрем'єр і міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик подав у відставку на тлі урядової кризи через закупівлі російської вакцини "Спутник V". Про це він заявив у понеділок, 22 березня.

Тепер свій пост повинен залишити і прем'єр-міністр Ігор Матович. Після цього в країні може бути сформовано новий уряд, заявив Сулик.

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Матович каже про готовність залишити посаду

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович погодився подати у відставку заради порятунку правлячої коаліції і вирішення урядової кризи. Він заявив, що готовий піти зі своєї посади, але має намір залишитися членом уряду.

Матович також порадив "заради заспокоєння ситуації" подати у відставку міністрам економіки та юстиції, які представляють партії-партнери політичної сили прем'єра у правлячій коаліції.

Раніше партнери по коаліції пригрозили покинути уряд в разі, якщо Матович не піде у відставку до 24 березня.

Урядова криза в Словаччині

Урядова криза вибухнула в Словаччині, коли з'ясувалося, що прем'єр-міністр без узгодження з коаліційними партнерами уклав договір з Росією про постачання "Спутник V". 12 березня через це подав у відставку міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчий.

Міністр охорони здоров'я Марек Крайчі і прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович зустрчають "Спутник V" в аеропорту

Перед цим дії Матовича піддала критиці президентка Словаччини Зузана Чапутова. Прем'єр домовився з Москвою про постачання двох мільйонів доз вакцини всупереч волі уряду країни, що входить до Євросоюзу і НАТО, а також до реєстрації препарату в ЄС.

Дипломатичний конфлікт з Україною

Пізніше до політичної кризи додався і дипломатичний конфлікт з Україною, винуватцем якого знову став глава словацького уряду. В інтерв'ю Radio Express 3 березня, відповідаючи на запитання ведучого про те, що він пообіцяв Росії за постачання вакцини, Матович жартома сказав: "Закарпатську Україну". Після цього прем'єр, утім, одразу додав, що нічого не обіцяв, і Росія нічого у нього не просила, але висловлювання словацького прем'єра обурило Київ. МЗС України у відповідь опублікувало ноту, в якій засудило слова Матовича. Після хвилі обурення з Києва за ці слова довелося вибачитися спочатку главі МЗС Словаччини Івану Корчку, а згодом і самому Матовичу.