Глава МЗС Словаччини вибачився за жарт прем'єра країни про Україну

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за "недоречний" жарт прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича, який в одному з інтерв'ю сказав, що пообіцяв Росії "Закарпатську Україну" в обмін на вакцину від коронавірусу.

"Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - написав Корчок ввечері у середу, 3 березня, на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, йому "тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві дуже добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини".

Невдалий жарт словацького прем'єра

Нагадаємо, напередодні МЗС України висловило протест тимчасовому повіреному у справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через висловлювання Ігоря Матовича. "Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними й такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - заявили в МЗС України.

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Раніше Ігор Матович в ефірі словацької радіостанції у відповідь на запитання журналіста про те, що пообіцяла Словаччина РФ за поставку вакцини, відповів: "Закарпатську Україну". Пізніше прем'єр запевнив, що не давав РФ обіцянок, і дав зрозуміти, що пожартував. Глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що своїми висловлюваннями словацький прем'єр псує відносини між країнами.