 Глава МЗС Словаччини вибачився за жарт прем′єра країни про Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2021

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Глава МЗС Словаччини вибачився за жарт прем'єра країни про Україну

Глава МЗС Словаччини назвав "недоречним" жарт прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича щодо України й вибачився за цей вираз перед Дмитром Кулебою.

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок (архівне фото) шкодує через висловлювання прем'єра щодо України

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за "недоречний" жарт прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича, який в одному з інтерв'ю сказав, що пообіцяв Росії "Закарпатську Україну" в обмін на вакцину від коронавірусу.

"Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - написав Корчок ввечері у середу, 3 березня, на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, йому "тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві дуже добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини".

Невдалий жарт словацького прем'єра

Нагадаємо, напередодні МЗС України висловило протест тимчасовому повіреному у справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через висловлювання Ігоря Матовича. "Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними й такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - заявили в МЗС України.

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Раніше Ігор Матович в ефірі словацької радіостанції у відповідь на запитання журналіста про те, що пообіцяла Словаччина РФ за поставку вакцини, відповів: "Закарпатську Україну". Пізніше прем'єр запевнив, що не давав РФ обіцянок, і дав зрозуміти, що пожартував. Глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що своїми висловлюваннями словацький прем'єр псує відносини між країнами.

 

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