 Київ вимагає вибачень від прем′єра Словаччини за жарт про Закарпаття | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Київ вимагає вибачень від прем'єра Словаччини за жарт про Закарпаття

МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єр-міністра Словаччини через його жарт про обмін "Закарпатської України" на російську вакцину від коронавірусу.

Київ вимагає вибачень від прем'єра Словаччини за жарт про Закарпаття

Київ вимагає вибачень від прем'єра Словаччини за жарт про Закарпаття

Тимчасовому повіреному у справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу у середу, 3 березня, висловлено протест через некоректне висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича в інтерв'ю словацькому радіо "Експрес".

"Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - йдеться в коментарі МЗС України на сайті відомства.

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Зазначається, що особливо образливо для українського народу звучать "такі жарти" в нинішніх умовах агресії РФ і тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та частини Донбасу.

"Недоречні слова глави словацького уряду дисонують з послідовною позицією Словаччини на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича за некоректні висловлювання", - наголосили в МЗС України.

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Посол України Юрій Мушка також зробив відповідний демарш в МЗС Словацької Республіки.

Невдалий жарт про "Закарпатську Україну"

Нагадаємо, раніше Ігор Матович в ефірі словацької радіостанції у відповідь на запитання журналіста про те, що пообіцяла Словаччина РФ за поставку вакцини, Матович відповів "Закарпатську Україну". Пізніше прем'єр запевнив, що не давав РФ обіцянок, і дав зрозуміти, що пожартував. 

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що своїми висловлюваннями словацький прем'єр псує відносини між країнами.

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"Нехай обміняє на декілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною", - написав Кулеба у Twitter у середу.

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