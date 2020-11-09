Київ вимагає вибачень від прем'єра Словаччини за жарт про Закарпаття

Тимчасовому повіреному у справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу у середу, 3 березня, висловлено протест через некоректне висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича в інтерв'ю словацькому радіо "Експрес".

"Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - йдеться в коментарі МЗС України на сайті відомства.

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Зазначається, що особливо образливо для українського народу звучать "такі жарти" в нинішніх умовах агресії РФ і тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та частини Донбасу.

"Недоречні слова глави словацького уряду дисонують з послідовною позицією Словаччини на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича за некоректні висловлювання", - наголосили в МЗС України.

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Посол України Юрій Мушка також зробив відповідний демарш в МЗС Словацької Республіки.

Невдалий жарт про "Закарпатську Україну"

Нагадаємо, раніше Ігор Матович в ефірі словацької радіостанції у відповідь на запитання журналіста про те, що пообіцяла Словаччина РФ за поставку вакцини, Матович відповів "Закарпатську Україну". Пізніше прем'єр запевнив, що не давав РФ обіцянок, і дав зрозуміти, що пожартував.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що своїми висловлюваннями словацький прем'єр псує відносини між країнами.

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"Нехай обміняє на декілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною", - написав Кулеба у Twitter у середу.