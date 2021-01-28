У "ДНР" і "ЛНР" заявили про старт вакцинації "Спутником V"
У самопроголошених "республіках" Донбасу населення почали вакцинувати від коронавірусу російською вакциною.
У "ДНР" заявили про старт вакцинації "Спутником V"
В самопроголошеній "Донецькій народній республіці" стартувала масова кампанія з вакцинації місцевого населення російською вакциною від коронавірусу "Спутник V". Про це у понеділок, 1 лютого, повідомили у так званому МОЗ "ДНР".
"Сьогодні о 15:00 за московським часом в Донецьку почалася вакцинація від вірусу COVID-19 російською вакциною "Спутник V". Всього в Донецьку здійснюється вакцинування в 17 пунктах", - сказав представник пресслужби МОЗ "ДНР", передає агентство "Інтерфакс".
Раніше у понеділок про початок кампанії з вакцинації російською вакциною заявили представники самопроголошеної "Луганської народної республіки". За словами радника глави "ЛНР" Родіона Мірошника, вакцинація окремих категорій жителів "ЛНР" і "ДНР" буде проводитися безкоштовно і на добровільній основі.
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Вакцина від коронавірусу: що потрібно знати про щеплення з Німеччини і США (11.11.2020)
Вакцина від коронавірусу: що потрібно знати про щеплення з Німеччини і США (11.11.2020)
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині
Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Щеплення рекомендоване людям від 16 років
Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Мобільні станція вакцинації
У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Логістичний виклик
Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
У масці та з дотриманням дистанції
Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу
Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.
Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Важливо не забувати і про інші щеплення
Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.