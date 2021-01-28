У "ДНР" і "ЛНР" заявили про старт вакцинації "Спутником V"

В самопроголошеній "Донецькій народній республіці" стартувала масова кампанія з вакцинації місцевого населення російською вакциною від коронавірусу "Спутник V". Про це у понеділок, 1 лютого, повідомили у так званому МОЗ "ДНР".

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"Сьогодні о 15:00 за московським часом в Донецьку почалася вакцинація від вірусу COVID-19 російською вакциною "Спутник V". Всього в Донецьку здійснюється вакцинування в 17 пунктах", - сказав представник пресслужби МОЗ "ДНР", передає агентство "Інтерфакс".

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Раніше у понеділок про початок кампанії з вакцинації російською вакциною заявили представники самопроголошеної "Луганської народної республіки". За словами радника глави "ЛНР" Родіона Мірошника, вакцинація окремих категорій жителів "ЛНР" і "ДНР" буде проводитися безкоштовно і на добровільній основі.

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