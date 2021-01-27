 У ФРН не проти застосування вакцин з Росії і Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ФРН не проти застосування вакцин з Росії і Китаю

Попри незадовільну ситуацію з правами людини в Росії й Китаї, в уряді ФРН не бачать принципових перешкод для застосування в ФРН вакцин від коронавірусу з цих країн, але після схвалення відповідними органами ЄС.

Вакцинація в Німеччині

Федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) не вбачає принципових перешкод для застосування в ФРН вакцин від коронавірусу російських і китайських виробників. Про це Шпан сказав у інтерв'ю для німецького тижневого видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, оприлюдненому в неділю, 31 січня.

Німецький урядовець наголосив, що натепер ніщо не суперечить можливому застосуванню китайських і російських препаратів на території Німеччини. Утім, тут, за його словами, вирішальним фактором стане отримання передбачених в рамках європейського законодавства дозволів на застосування цих препаратів від європейських регулятивних органів.

"Якщо вакцина - безпечна і ефективна, незалежно від того, в якій країні її розробили, то, звісно, вона може допомогти в боротьбі з пандемією", - сказав Шпан.

Читайте також: Чому в Євросоюзі гальмує вакцинація від COVID-19

Раніше в Берліні не раз критикували дії керівництва Росії і Китаю за незадовільну ситуацію з правами людини в цих країнах.

Обережний оптимізм щодо подальшого розвитку пандемії

Водночас міністр висловив обережний оптимізм щодо подальшого перебігу пандемії. "Другої річниці (нинішньої коронавірусної кризи. - Ред.) в такій формі не буде", - переконаний Шпан. "Протягом року ми загалом зможемо взяти пандемію під контроль", - додав він.

Читайте також: Коментар: Час поділитися патентами на випуск вакцини від COVID-19

Як повідомлялося, нині у Європейському Союзі допущено до використання три види вакцин від коронавірусу - німецької фірми BioNTech та її американської партнерки Pfizer, препарат концерну Moderna зі США, а також вакцину фармацевтичної компанії AstraZeneca, розроблену в співпраці з Оксфордським університетом.

Читайте також: Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу

Дивитись відео 05:50

Китайська вакцина CoronaVac: чим вакцинуватимуть українців (08.01.2021)

DW.COM

У ЄС дозволили використання вакцини компанії AstraZeneca

Єврокомісія дозволила застосування вакцини від коронавірусу, розробленої британсько-шведською фармкомпанією AstraZeneca.  

Також за темою

Russland Corona-Pandemie | Impfstoff Sputnik V

Вакцинувався і захворів. Чи захищає російська вакцина "Спутник V" від COVID-19? 27.01.2021

Про результати вакцинації і про те, як організм кореспондента DW у Москві відреагував на зустріч із коронавірусом після щеплення, - у розповіді від першої особи.

Argentinien Ankunft der Impfung Sputnik V

Угорщина першою в ЄС дозволила російську вакцину "Спутник V" 21.01.2021

Російська вакцина від коронавірусу "Спутник V" зареєстрована в Угорщині в рамках прискореної процедури. Угорщина стала першою країною ЄС, що зареєструвала цей російський препарат.

China Peking | Sinopharm Impfstoff

Наскільки ефективними є китайські вакцини від COVID-19 29.01.2021

У Китаї розробили три вакцини проти коронавірусу. Одну з них - компанії Sinovac Biotech - вирішила закупити Україна. Але відкритих даних про результати досліджень китайських вакцин обмаль.

Реклама

Докладно

Symbolbild ukrainische Sprache

Пристрасті за правописом, або Сезонне загострення

Мовним питанням в Україні знову спекулюють політики, вважає Сергій Жадан.  

Стрімкий злет курсу акцій компанії Gamestop

У США органи юстиції зацікавилися біржовим протистоянням

Великі хедж-фонди підозрюють у змові з окремими брокерськими онлайн-платформами проти дрібних інвесторів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  