У ФРН не проти застосування вакцин з Росії і Китаю

Федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) не вбачає принципових перешкод для застосування в ФРН вакцин від коронавірусу російських і китайських виробників. Про це Шпан сказав у інтерв'ю для німецького тижневого видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, оприлюдненому в неділю, 31 січня.

Німецький урядовець наголосив, що натепер ніщо не суперечить можливому застосуванню китайських і російських препаратів на території Німеччини. Утім, тут, за його словами, вирішальним фактором стане отримання передбачених в рамках європейського законодавства дозволів на застосування цих препаратів від європейських регулятивних органів.

"Якщо вакцина - безпечна і ефективна, незалежно від того, в якій країні її розробили, то, звісно, вона може допомогти в боротьбі з пандемією", - сказав Шпан.

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Раніше в Берліні не раз критикували дії керівництва Росії і Китаю за незадовільну ситуацію з правами людини в цих країнах.

Обережний оптимізм щодо подальшого розвитку пандемії

Водночас міністр висловив обережний оптимізм щодо подальшого перебігу пандемії. "Другої річниці (нинішньої коронавірусної кризи. - Ред.) в такій формі не буде", - переконаний Шпан. "Протягом року ми загалом зможемо взяти пандемію під контроль", - додав він.

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Як повідомлялося, нині у Європейському Союзі допущено до використання три види вакцин від коронавірусу - німецької фірми BioNTech та її американської партнерки Pfizer, препарат концерну Moderna зі США, а також вакцину фармацевтичної компанії AstraZeneca, розроблену в співпраці з Оксфордським університетом.

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