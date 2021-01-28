 Чому в Євросоюзі гальмує вакцинація від COVID-19 | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.01.2021

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Європа

Чому в Євросоюзі гальмує вакцинація від COVID-19

Центри вакцинації по всій Європі готові до щеплень, проте робити їх поки нічим. Найближчими тижнями BioNTech/Pfizer і AstraZeneca зможуть доставити набагато менше доз своїх вакцин, ніж очікувалося.

Рука зі шприцом на тлі прапору Євросоюзу

У країнах ЄС щеплення отримали поки лише два відсотки населення

За темпами вакцинації населення від коронавірусної хвороби Євросоюз відстає від багатьох країн і регіонів світу. Загалом Єврокомісія підписала контракти з вісьмома виробниками вакцин на закупівлю близько двох мільярдів доз. Цього цілком достатньо для 450 мільйонів жителів 27 країн ЄС.

Аби мінімізувати ризики, Євросоюз зробив ставку одразу на декілька вакцин-кандидатів, які проходили випробування. У момент підписання контрактів ніхто не міг передбачити, який препарат першим отримає європейський дозвіл і взагалі з'явиться на ринку. Дотепер до країн ЄС постачається лише вакцина німецької компанії BioNTech та її американського партнера Pfizer. Все ускладнюється тим, що Pfizer наприкінці січня тимчасово скоротив обсяг виробництва цього препарату. Своєю чергою, шведсько-британський концерн AstraZeneca у першому кварталі 2021 року виявився готовим виконати замовлення Єврокомісії лише на 40 відсотків. Під тиском Брюсселя, щоправда, він пообіцяв поставити першу партію доз на тиждень раніше терміну - вже 7, а не 15 лютого.

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Проблеми з виробництвом: радше правило, ніж виняток

На вакцину від AstraZeneca у ЄС покладали великі надії: цей препарат дешевший, ніж його конкуренти, і його легше зберігати. Раніше в AstraZeneca повідомили, що початкові обсяги постачань будуть нижчими, ніж планувалося, через проблеми з постачальником сировини. Загалом ЄС замовив у AstraZeneca 400 мільйонів доз вакцини. Через неготовність компанії виконати свої обов'язки розгорівся неабиякий скандал. Комісарка ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що не отримала від концерну задовільних відповідей щодо причин затримки. "Новий план нас не влаштовує. ЄС співфінансував розробку і виробництво вакцини і хоче, щоб від цього була користь", - заявила єврокомісарка, зажадавши від AstraZeneca виконати свої зобов'язання за контрактом у повному обсязі.

У Брюсселі підозрюють, що фармакомпанія за спиною ЄС виконує контракти з іншими партнерами, такими як Великобританія, у повному обсязі. У четвер, 28 січня уряд Бельгії на прохання Єврокомісії направив на бельгійський завод AstraZeneca, на якому виробляється вакцина, інспекторів. Вони мають на місці вивчити ситуацію з виробництвом і пересвідчитися, що за межі ЄС поза чергою партії вакцини не відправляються. "Якщо компанії експортують вакцини у треті країни, вони повинні нас своєчасно про це повідомляти", - підкреслила Кіріакідес.

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AstraZeneca звинувачують у тому, що концерн відмовляється поставляти необхідну кількість вакцин до ЄС, проте водночас не збирається знижувати обсяги постачань до Великобританії. Депутат Європарламенту Петер Лізе (Peter Liese) також сумнівається у правдивості заяв AstraZeneca. На його думку, аргумент про збої у ланцюжку постачань у континентальній Європі непереконливий, адже доставити вакцину з Великобританії на континент можна було би без особливих проблем.

Недостатня дієвість серед людей похилого віку?

До всіх проблем з постачанням вакцини AstraZeneca додаються ще й питання щодо її дієвості серед людей похилого віку. Німецька Постійна комісія з питань щеплення 28 січня висловилася за те, щоби поки дозволити використання цієї вакцини для людей віком від 18 до 64 років. Причина: недостатня кількість клінічних даних про дієвість вакцини у цій віковій групі. При цьому саме з найстарших і, таким чином, найвразливіших до вірусу вирішили розпочати масову вакцинацію більшість країн ЄС. Рішення щодо допуску цієї вакцини в Євросоюзі очікується у п'ятницю, 29 січня.

Величезні центри вакцинації у Німеччині переважно залишаються порожніми

Величезні центри вакцинації у Німеччині переважно залишаються порожніми

Італія погрожує судом

Затримки у постачанні вакцини виникли і в американської Pfizer. У компанії, проте, запевняють, що обсяги виробництва будуть збільшені вже в лютому. Італія тим часом збирається подати на Pfizer і AstraZeneca до суду за недотримання підписаних контрактів. "Нам потрібні дози вакцини, а не компенсація. Справа не в грошах", - підкреслив міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо. А заступник міністра охорони здоров'я П'єрпаоло Сильєрі тим часом повідомив, що в Італії кампанія вакцинації може початися на два місяці пізніше, ніж спершу очікувалося. Зривом своїх планів щодо вакцинації населення вкрай незадоволені й інші держави ЄС.

Що ж стосується вакцини, розробленої американським концерном Moderna, то її виробництво для Євросоюзу візьме на себе швейцарський фармацевтичний концерн Lonza. Самі розробники вакцини не мають досвіду виробництва своєї продукції в таких великих обсягах. Тому з випуском і доставкою препарату також можуть виникнути проблеми.

Розробка швидша за виробництво

Як пояснює депутатка Європарламенту від партії Зелених Ютта Паулус (Jutta Paulus), процес розробки вакцин йде швидше, ніж очікувалося, однак компаніям бракує потужностей для їхнього виробництва. При цьому вона не вважає, що варто звинувачувати Брюссель. AstraZeneca отримала кілька сотень мільйонів євро на виробництво вакцини ще до її офіційного допуску на ринок ЄС. "Єврокомісія не винна в тому, що компанія не дотримується умов контракту", - вважає Паулус. Виникає питання, чому до Великобританії вакцина поставляється, а в ЄС - ні, наголошує європарламентарка.

На думку Ютти Паулус, подавати судовий позов до компанії немає сенсу, адже процес, найімовірніше, розтягнеться на кілька років. На її погляд, краще зробити ліцензії на виробництво вакцини відкритими і загальнодоступними, адже препарати розроблені на гроші платників податків. У світі вже є такі приклади: зокрема, Індія і ПАР налагодили власне виробництво низки ліків проти СНІДу, зазначає євродепутатка. Паулус пропонує застосувати аналогічний підхід і під час пандемії коронавірусної хвороби. Це дозволило би якомога більшій кількості виробників одночасно почати виробництво вакцин, пояснює вона.

Поки настільки радикальної ідеї в Європі немає на порядку денному. Деякі представники Єврокомісії, однак, не виключають, що в майбутньому така пропозиція дійсно може знайти відгук серед країн-членів ЄС. 

Дивитись відео 04:47

Вакцинація від коронавірусу: як Ізраїль став світовим лідером (15.01.2021)

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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Рука зі шприцом на тлі прапору Євросоюзу

Чому у ЄС гальмує вакцинація від COVID-19

Центри вакцинації по всій Європі готові до щеплень, проте робити їх поки нічим.  

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