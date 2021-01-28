Коментар: Час поділитися патентами на випуск вакцини від COVID-19

На початку року ми сподівалися, що 2021-й завдяки глобальній вакцинації виведе світ із темряви карантинних обмежень. Але надія тане, адже Європа через бюрократію й організаційні помилки провалила швидкий старт кампанії зі щеплення населення. У країнах ЄС на даний момент отримали щеплення лише близько двох відсотків людей, що значно менше, ніж у США, Ізраїлі або Великобританії. Окрім того, щойно вдалося більш-менш налагодити логістику, виявилося, що виробники постачають замало вакцини. Тепер у Європи попереду протистояння із фармагігантами.

У принципі, Європейський Союз зробив все правильно. Він купив вакцину ще минулого літа - задовго до того, як були завершені розробки препаратів. Загальний обсяг контрактів утричі перевищував потреби населення ЄС. Ставку було зроблено на вісім найбільш перспективних вакцин-кандидатів, зокрема, на препарати від BioNTech/Pfizer, Oxford/AstraZeneca і Moderna, які, зрештою, першими вийшли на ринок.

Оглядачка DW у Брюсселі Барбара Везель

Концерни пообіцяли забагато

Однак питанням, як взагалі фармакомпанії зможуть швидко подужати виробництво таких обсягів, ніхто особливо не задавався. А Єврокомісія сліпо поклалася на обіцянки концернів. Тепер же виробникам доводиться визнавати, що їхні потужності занадто малі, не встигають і постачальники компонентів.

Виробництво нових вакцин є складним. Виробничі процеси потребують різного роду дозволів, концерни опинилися на межі своїх можливостей. AstraZeneca, наприклад, виробляє розроблену в Оксфордському університеті вакцину, не маючи при цьому жодного досвіду у виробництві подібних препаратів. За вакциною Moderna взагалі не стоїть жоден великий виробник, її розробляв незалежний дослідний інститут у Бостоні. Цей препарат, як планується, вироблятимуть спільними зусиллями одразу кілька фармакомпаній у Європі. Чи вдасться налагодити у такому форматі ефективне масове виробництво - ще питання.

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Науковці впоралися із завданням розробити вакцину навіть швидше, ніж розраховували оптимісти. Фармацевтичні концерни, не довго думаючи, підписали амбітні і привабливі контракти. Однак тепер масова вакцинація ускладнюється тим, що виробники не встигають. Чи може Європа щось із цим зробити?

Поділіться патентами!

Є один спосіб розв'язання цієї проблеми - поділитися патентами. Хоч комусь це і здається ідеєю з репертуару розвинутого соціалізму, в умовах пандемії це було би цілком доречним. Один євродепутат від Фінляндії днями слушно застеріг у своєму виступі: три місяці затримки з вакцинацією обернуться сотнями тисяч додаткових смертей. Тут і додати нема чого.

Ідеально було би, аби власники патентів самі погодилися поділитися рецептом вакцин. Однак досі на це ніхто не пішов. Звісно, не йдеться про те, щоби просто "розкулачити" фармаконцерни. Варто говорити про відповідне фінансове відшкодування. Не забувши при цьому вирахувати із суми компенсації мільярди, які уряди країн ЄС інвестували у розробку вакцин. Які взагалі обов'язки розробників перед платниками податків із цього випливають - чи хтось ставив це запитання?

У політиків у нинішній ситуації достатньо вагомих аргументів, аби вказати фармаконцернам на їхню суспільну відповідальність і в разі необхідності змусити їх поділитися технологіями. Нам досі не вдається взяти ситуацію з пандемією під контроль, економічні наслідки є колосальними, так само як і соціальні. Зрештою, Єврокомісія і уряди країн ЄС мають один головний аргумент: захист життя громадян!

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Європейський егоїзм не приносить користі

Є також ще одна вагома причина якнайшвидше поділитися рецептами вакцин - саме цього вже давно вимагає Всесвітня організація охорони здоров'я, аби забезпечити захист населення бідних країн. Адже яка користь Європі від того, що тут всі будуть захищені, але з інших регіонів знову і знову розповсюджуватимуться нові мутації?

Глави держав і урядів країн ЄС ще торік визнали, що боротьба з COVID-19 є глобальним завданням. Це, однак, виявилося порожніми словами. Тепер же настав час діяти, адже саме виробництво вакцин є завданням, яке можна подужати лише всім разом. І діяти треба швидко. Бо кількість могил невпинно росте.

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