В ЄС пропонують притягнути AstraZeneca до відповідальності через суд
Згідно з контрактом, укладеним в серпні 2020 року, ЄС повинен отримати від AstraZeneca до 400 мільйонів доз вакцини від коронавіурсу. Компанія ж заявила про нестачу виробничих потужностей.
В ЄС не виключають судовий позов до AstraZeneca
Європейський Союз посилює тиск на британсько-шведську фармацевтичну компанію AstraZeneca через зволікання з поставками вакцин в країни ЄС. Держави Євросоюзу повинні обміркувати притягнення компанії до відповідальності через суд за порушення умов договору, заявив у вівторок, 26 січня, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичc. "Ця можливість повинна бути розглянута і має бути скоординована країнами ЄС", - наводить слова Рінкевичcа агенція Reuters.
Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який цього року проходить в режимі онлайн, закликала виробників вакцин, які підписали контракти з ЄС, виконати свої зобов'язання. За її словами, Європа внесла багатомільярдні суми на розробку препаратів від SARS-CoV-2 "і тепер компанії повинні виконати свої зобов'язання і поставити вакцини". Фон дер Ляєн також оголосила, що Брюссель має намір створити механізм контролю за експортом вакцин за межі ЄС.
Як повідомлялось, 22 січня AstraZeneca несподівано повідомила, що через брак виробничих потужностей не здатна до кінця березня поставити вакцину в ЄС в узгоджених обсягах. У Брюсселі поінформували, що компанія до кінця березня може забезпечити поставку не більше 31 мільйона доз, хоча погоджувались 80 мільйонів доз. Згідно ж з укладеним в серпні 2020 року контрактом, ЄС у цілому мав би отримати від цієї компанії до 400 мільйонів доз вакцини, і вона отримала в рамках угоди передоплату в розмірі 336 мільйонів євро.
Між тим у Брюсселі зазначають, що поза межами ЄС AstraZeneca дотримується своїх зобов'язань і постачає необхідну кількість вакцини, наприклад, до Великобританії. Уже двічі представники фармкомпанії зустрічались з представниками Єврокомісії, однак не змогли належно пояснити, чому саме до ЄС поставки скорочуються. Наступна зустріч запланована на 27 січня.
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