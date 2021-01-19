В ЄС пропонують притягнути AstraZeneca до відповідальності через суд

Європейський Союз посилює тиск на британсько-шведську фармацевтичну компанію AstraZeneca через зволікання з поставками вакцин в країни ЄС. Держави Євросоюзу повинні обміркувати притягнення компанії до відповідальності через суд за порушення умов договору, заявив у вівторок, 26 січня, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичc. "Ця можливість повинна бути розглянута і має бути скоординована країнами ЄС", - наводить слова Рінкевичcа агенція Reuters.

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Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який цього року проходить в режимі онлайн, закликала виробників вакцин, які підписали контракти з ЄС, виконати свої зобов'язання. За її словами, Європа внесла багатомільярдні суми на розробку препаратів від SARS-CoV-2 "і тепер компанії повинні виконати свої зобов'язання і поставити вакцини". Фон дер Ляєн також оголосила, що Брюссель має намір створити механізм контролю за експортом вакцин за межі ЄС.

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Як повідомлялось, 22 січня AstraZeneca несподівано повідомила, що через брак виробничих потужностей не здатна до кінця березня поставити вакцину в ЄС в узгоджених обсягах. У Брюсселі поінформували, що компанія до кінця березня може забезпечити поставку не більше 31 мільйона доз, хоча погоджувались 80 мільйонів доз. Згідно ж з укладеним в серпні 2020 року контрактом, ЄС у цілому мав би отримати від цієї компанії до 400 мільйонів доз вакцини, і вона отримала в рамках угоди передоплату в розмірі 336 мільйонів євро.

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Між тим у Брюсселі зазначають, що поза межами ЄС AstraZeneca дотримується своїх зобов'язань і постачає необхідну кількість вакцини, наприклад, до Великобританії. Уже двічі представники фармкомпанії зустрічались з представниками Єврокомісії, однак не змогли належно пояснити, чому саме до ЄС поставки скорочуються. Наступна зустріч запланована на 27 січня.

Дивитись відео 01:33 Поділитись Щеплення у храмі: британці переобладнали собор на центр вакцинації (26.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3oQry Щеплення у храмі: британці переобладнали собор на центр вакцинації (26.01.2021)