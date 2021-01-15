 Єврокомісія хоче, щоб до літа в ЄС вакцинували 70 відсотків дорослих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2021

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Новини

Єврокомісія хоче, щоб до літа в ЄС вакцинували 70 відсотків дорослих

Цього тижня лідери країн Євросоюзу мають обговорити питання прискорення вакцинації, а також запровадження спільного для всього блоку паспорта щеплень проти коронавірусу.

В Євросоюзі хочуть прискорити вакцинацію населення проти коронавірусу

В Євросоюзі хочуть прискорити вакцинацію населення проти коронавірусу

Єврокомісія прагне, щоб в наступні кілька місяців у країнах Євросоюзу були вакциновані 70 відсотків дорослого населення. "Наша мета - вакцинувати до літа 70 відсотків нашого дорослого населення. Це може стати поворотним моментом у нашій боротьбі з вірусом", - заявила у вівторок, 19 січня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), цитує агенція dpa.

Водночас Єврокомісія застерігає уряди країн щодо трьох нових особливо заразних варіантів коронавірусу. "Якщо ми не будемо зараз діяти рішуче, ми не зможемо зменшити ризик третьої, ймовірно, ще жорсткішої хвилі інфекції", - наголосила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

Віцеголова Єврокомісії Маргарітіс Схінас запевнив, що скоро вдасться подолати дефіцит вакцини. Заплановано, що до березня щеплення мають зробити 80 відсоткам людей старше 80 років та 80 відсоткам медичного персоналу.

Станом на 19 січня в Євросоюзі загалом померло 400 тисяч людей, в яких діагностували зараження коронавірусом. 21 січня лідери ЄС на саміті у відеоформаті мають обговорити прискорення вакцинації проти коронавірусу. Також має бути порушене питання запровадження спільного паспорта щеплень і пільг для вакцинованих. Єврокомісія наполягає на запровадженні до кінця січня єдиного для всього ЄС сертифіката щеплень. Питання пільг для вакцинованих поки викликає багато суперечок.

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