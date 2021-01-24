ЄС посилює тиск на виробників вакцини від коронавірусу

Європейський Союз посилює тиск на виробників вакцин від коронавірусу через затримки у поставках. Про це глава Європейської Ради Шарль Мішель у неділю, 24 січня, заявив французькій радіостанції Europe 1, передає агенція dpa.

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За його словами, єврочиновники очікують від фармацевтичних компаній дотримання умов підписаних контрактів. В іншому випадку ЄС збирається вдатися до юридичних процедур, застеріг Мішель.

Нагадаємо, декілька днів тому стало відомо, що британська фармкомпанія Astrazeneca не зможе виконати свої зобов'язання за контрактом з ЄС і через проблеми виробничого характеру більш ніж удвічі зменшить кількість доз вакцини від коронавірусу, призначених для країн ЄС.

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Ще раніше стало відомо про наміри виробника німецько-американської вакцини BioNTech/Pfizer на три-чотири тижні скоротити заплановані обсяги поставок вакцини в Європу. В компанії такі кроки пояснили необхідністю збільшити виробничі потужності.

Як відомо, плани з проведення кампанії з масової вакцинації у ЄС передбачали вакцинацію щонайменше 70 відсотків дорослого населення до кінця літа. Тепер глава Європейської Ради Шарль Мішель визнав, що виконати ці плани буде складно.

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