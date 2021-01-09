Поставки вакцини BioNTech/Pfizer до Європи тимчасово скоротять

Європейські країни в найближчі три-чотири тижні отримають меншу кількість доз вакцини проти коронавірусу BioNTech/Pfizer, ніж було заплановано. Причина - переоснащення заводу компанії Pfizer в бельгійському містечку Пуурс, що поблизу Антверпена, повідомило у п'ятницю, 15 січня, міністерство охорони здоров'я Німеччини.

Після завершення робіт у середині лютого, як очікується, на заводі зможуть виробляти більше доз вакцини, ніж дотепер. З цього заводу вакцину постачають по всьому світу, окрім США. У міністерстві зазначили, що засмучені повідомленням про скорочення поставок у найближчі тижні, особливо з огляду на те, що їхній обсяг був гарантований виробником.

Тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запевнила, що весь обсяг доз вакцини BioNTech/Pfizer, який компанія зобов'язалася поставити ЄС в першому кварталі цього року, надійде до кінця зазначеного періоду, повідомляє інформагенція dpa. За словами фон дер Ляєн, керівник Pfizer пообіцяв їй у телефонній розмові за можливості скоротити час затримки поставок та якомога швидше надолужити гарантований обсяг постачання.

За даними МОЗ Німеччини, скорочення постачання вакцини упродовж наступних 3-4 тижнів не зачепить найближчу поставку обсягом 670 тисяч доз, яка має надійти в Німеччину наступного тижня. Загальний обсяг запланованих поставок у першому кварталі також залишиться незмінним. У цей період до ФРН має надійти одинадцять мільйонів доз вакцини.

Скорочення обсягів постачання підриває довіру до вакцинації

У спільному листі до Єврокомісії шість європейських країн висловили свою "глибоку стурбованість" через скорочення поставок вакцини. Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва та Швеція заявили, що така ситуація є "неприйнятною" і підриває довіру до кампанії з вакцинації.

У майбутньому вакцину також зможуть виробляти в Німеччині. 15 січня влада в федеральній землі Гессен дозволила розпочати виробництво у Марбургу. На початку грудня компанія BioNTech подала заяви на дозволи щодо оновлення та експлуатації заводу в цьому місті. Виробництво вакцини там планується розпочати у лютому.

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