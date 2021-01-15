 BioNTech та Pfizer обіцяють скоротити затримку в поставках вакцини до Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2021

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Новини

BioNTech та Pfizer обіцяють скоротити затримку в поставках вакцини до Європи

Виробники вакцини обіцяють затримку в постачанні лише до 25 січня, а потім хочуть збільшити обсяги поставок. В першому кварталі компанії сподіваються виконати гарантовані замовлення для Європи.

BioNTech та Pfizer сподіваються виконати план з поставок вакцини в першому кварталі

BioNTech та Pfizer сподіваються виконати план з поставок вакцини в першому кварталі

Компанії BioNTech та Pfizer, які є виробниками вакцини від коронавірусу, заявили, що зможуть скоротити затримки поставок вакцини в країни ЄС, викликані необхідністю переоснастити завод в Бельгії. "Pfizer і BioNTech розробили план, який дасть змогу наростити виробничі потужності в Європі та поставити набагато більше доз у другому кварталі", - йдеться у заяві, опублікованій ввечері у п'ятницю, 15 січня, на сайті компанії BioNTech. Аби досягти збільшення виробництва, саме у найближчі тижні потрібно провести модернізацію заводу компанії Pfizer в бельгійському містечку Пуурс, що поблизу Антверпена.

Затримка у поставках вакцини триватиме лише до 25 січня. Після цього компанії повернуться до початкового плану поставок, а з 15 лютого обіцяють збільшити їхні обсяги. Таким чином, у першому кварталі компанії зможуть поставити в країни ЄС заплановані обсяги вакцини, а в другому - наростити поставки.

Компанії поінформують Європейську комісію, країни-члени ЄС та інші країни, на які вплинули зміни, про оновлені графіки постачання.

Оголошена напередодні затримка поставок вакцини  до середини лютого викликали критику з боку деяких країн ЄС, а також негайну реакцію Єврокомісії. Із заводу у Пуурсі вакцину постачають по всьому світу, окрім США.

У майбутньому вакцину також зможуть виробляти в Німеччині. 15 січня влада в федеральній землі Гессен дозволила розпочати виробництво у Марбургу. На початку грудня компанія BioNTech подала заяви на дозволи щодо оновлення та експлуатації заводу в цьому місті. Виробництво вакцини там планується розпочати у лютому.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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