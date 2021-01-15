BioNTech та Pfizer обіцяють скоротити затримку в поставках вакцини до Європи

Компанії BioNTech та Pfizer, які є виробниками вакцини від коронавірусу, заявили, що зможуть скоротити затримки поставок вакцини в країни ЄС, викликані необхідністю переоснастити завод в Бельгії. "Pfizer і BioNTech розробили план, який дасть змогу наростити виробничі потужності в Європі та поставити набагато більше доз у другому кварталі", - йдеться у заяві, опублікованій ввечері у п'ятницю, 15 січня, на сайті компанії BioNTech. Аби досягти збільшення виробництва, саме у найближчі тижні потрібно провести модернізацію заводу компанії Pfizer в бельгійському містечку Пуурс, що поблизу Антверпена.

Затримка у поставках вакцини триватиме лише до 25 січня. Після цього компанії повернуться до початкового плану поставок, а з 15 лютого обіцяють збільшити їхні обсяги. Таким чином, у першому кварталі компанії зможуть поставити в країни ЄС заплановані обсяги вакцини, а в другому - наростити поставки.

Компанії поінформують Європейську комісію, країни-члени ЄС та інші країни, на які вплинули зміни, про оновлені графіки постачання.

Оголошена напередодні затримка поставок вакцини до середини лютого викликали критику з боку деяких країн ЄС, а також негайну реакцію Єврокомісії. Із заводу у Пуурсі вакцину постачають по всьому світу, окрім США.

У майбутньому вакцину також зможуть виробляти в Німеччині. 15 січня влада в федеральній землі Гессен дозволила розпочати виробництво у Марбургу. На початку грудня компанія BioNTech подала заяви на дозволи щодо оновлення та експлуатації заводу в цьому місті. Виробництво вакцини там планується розпочати у лютому.

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