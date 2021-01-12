COVID-19: хто і навіщо просуває російську вакцину в Україні

На початку січня в українське міністерство охорони здоров'я (МОЗ) надійшла заявка від харківської компанії "Біолік" про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу Sputnik V (Gam-COVID-Vac). Щеплення цією вакциною ще до завершення третьої фази досліджень розпочали у Росії, Білорусі, Індії та кількох інших країнах. В Україні упродовж останніх місяців її посилено нахвалюють і просувають проросійські політики. Та чи є шанси у Sputnik V вийти на український ринок?

"Кишенькові" телеканали Медведчука відстоюють Sputnik V

Про можливість використання російської вакцини в Україні заговорили у жовтні 2020-го, коли один із очільників "Опозиційної платформи - "За життя" (ОПЗЖ) і кум російського президента Віктор Медведчук заявив, що нібито сам зі своєю родиною під час відпочинку в анексованому Росією українському Криму прищепився російським препаратом. На особистій зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним український політик просив надати вакцину Україні. Путін не заперечував, мовляв, це питання "турботи про людей, які небайдужі як Росії, так і Україні". Відтоді підконтрольні Медведчукові українські телеканали посилено просувають російську вакцину в телеефірі та у соцмережах.

Проти закупівлі розробки московського Національного дослідницького центру епідеміології та мікробілогії імені Гамалеї вже висловився президент України Володимир Зеленський та деякі посадовці. За словами Зеленського, він не може брати на себе відповідальності за вакцину, наслідки дії якої невідомі. До слова, недовіряють російській вакцині навіть російські лікарі. Згідно з недавнім опитуванням, проведеним за допомогою сервісу "Довідник лікаря", 52 відсотки з 3040 опитаних лікарів-спеціалістів заявили, що не готові проводити вакцинацію препаратом з Центру Гамалеї. 66 відсотків заявили, що немає достатньо даних щодо її ефективності, повідомляє інформагенція РБК.

Президент РФ Володимир Путін (ліворуч) і його кум Віктор Медведчук (праворуч) під час зустрічі у Кремлі, березень 2020

Наразі Україна має лише один контракт на закупівлю вакцин, який уклали із китайською компанією Sinovac Biotech. У разі успішного завершення третьої фази клінічних досліджень, Україна отримає 1,9 мільйона доз. У МОЗ такий вибір пояснюють ажіотажем на світовому ринку. Китайська вакцина обійдеться Україні в 17,85 доларів за дозу. Окрім продажу китайської вакцини українське підприємство "Лекхім" планує з 2022 року розпочати її масштабне виробництво. Ціна на вакцину та процедура її закупівлі через посередника викликала чималі суперечки в Україні, але міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що такою була вимога китайської сторони, а також обіцяє українцям у найближчому часі нові контракти з іншими виробниками. Ще 8 мільйонів доз Україна очікує безкоштовно за програмою COVAX від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Читайте також: Російська вакцина Sputnik V: як кореспонденту DW робили друге щеплення від коронавірусу

Харківська компанія з російськими "хвостами"

Розгорнути виробництво вакцин проти коронавірусу нібито готове ще одне українське фармпідприємство - "Біолік". Саме ця харківська компанія і подала заяву до Державного експертного центру МОЗ України для реєстрації російської вакцини Sputnik V. У ній вказано, що цей препарат уже зареєстровано в РФ і Білорусі, а також надано дозвіл на використання в Аргентині. У разі реєстрації за прискореною процедурою, у "Біолік" нібито готові забезпечити населення України вакциною Sputnik V уже в 2021 році. Принаймні, таку інформацію просуває Віктор Медведчук. На сайті політсили ОПЗЖ оприлюднене супровідне звернення до МОЗ України від акціонера компанії Віктора Мартіна про те, що між "Біоліком" та розробниками Sputnik V досягнуті необхідні домовленості про права на виробництво та реалізацію вакцини на власних потужностях.

Про харківське акціонерне товариство "Біолік" відомо, що до 2017 року воно майже повністю належало російській компанії "Фармстандарт". Наразі його кінцевим бенефіціаром через кіпрські фірми виступає громадянин Німеччини Віктор Мартін (Viktor Martin). За даними ЗМІ, він є бізнес-партнером російського мільярдера і колишнього офіційного власника компанії Віктора Харитоніна.

Читайте також: Вакцини від COVID-19: що треба знати про ризики та побічні ефекти

Політика чи медицина?

Реєстрацією усіх лікарських засобів в Україні займається спеціальна структура при МОЗ - Державний експертний центр (ДЕЦ). Заявник повинен надати на розгляд установи досьє з даними про результати усіх трьох фаз клінічних досліджень. Процедура буде спрощеною, якщо лікарський засіб уже отримав прекваліфікації ВООЗ, зареєстрований у Євросоюзі або у інших регуляторних агенціях таких країн як США, Швейцарія, Японія, Австралія чи Канада.

На період карантинних заходів цей перелік доповнили також Китаєм, Ізраїлем, Індією, Мексикою та Бразилією. Росії у цьому списку немає, тому саме прискорена процедура реєстрації за чинним українським законодавством для виробників РФ неможлива. "Важко уявити наукові підґрунтя реєстрації цієї вакцини в України, адже низка науковців у світі критично висловилися щодо результатів першої і другої фази клінічних досліджень в журналі The Lancet. Є підстави вважати, що вони були фальшовані і є певна недовіра до результатів цих досліджень", - коментує для DW український інфекціоніст, колишній експерт Державного експертцентру при МОЗ Федір Лапій. Співрозмовник скептично оцінює шанси зареєструвати російську вакцину в Україні, і не лише через брак досліджень. За його словами, в українських науковців немає довіри ні до російських розробок, ні до компаній-партнерів РФ. "Біолік - це фактично російське виробництво в Україні. Усі прекрасно розуміють, власник - країна-окупант", - каже фахівець.

Потокова лінія з виробництва російської вакцини на підприємстві біля Санкт-Петербурга

Про політичну складову лобіювання російської вакцини в Україні говорить і колишня очільниця Державного експертного центру Тетяна Думенко. "Нам завжди вдавалося переконати керівництво міністерства охорони здоров'я, що експертна думка повинна домінувати в прийнятті рішень. Хоча, безумовно, політичні складові завжди були присутні", - визнає вона. Водночас Думенко зауважує, що суто з юридичної точки зору перешкод для отримання дозволу не буде у разі, "якщо препарат матиме результати належної якості всіх трьох фаз, будуть всі документи комплектні, то будь-який виробник може бути зареєстрований в Україні", - вказує співрозмовниця.

За словами міністра Максима Степанова, станом на 11 січня окрім заявки на реєстрацію до експертного центру "Біолік" не подала жодного іншого документа. Загалом у МОЗ України негативно оцінюють перспективи вакцини з РФ. "Міністерство охорони здоров'я не розглядає і ніколи не розглядало варіант закупівлі російської вакцини. У тому числі у зв'язку з тим, що ми вважаємо, що російська вакцина використовується як інформаційна зброя в гібридній війні проти України", - повідомив міністр у коментарі DW.

Судячи з оцінок експертів та урядовців, наразі немає ні політичних, ні медичних передумов появи російської вакцини на українському ринку. Крім того, згідно з повідомленнями преси, у самої Росії зараз бракує виробничих потужностей для задоволення навіть тих заявок, які уже були подані з інших країн.