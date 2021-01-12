 COVID-19: хто і навіщо просуває російську вакцину в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.01.2021

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Україна

COVID-19: хто і навіщо просуває російську вакцину в Україні

До МОЗ України надійшла заявка на реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V. Хто лобіює російську розробку в Україні та які у неї шанси потрапити на ринок - у матеріалі DW.

Російська вакцина Sputnik V

Російська вакцина Sputnik V (на фото) не пройшла третьої фази випробувань

На початку січня в українське міністерство охорони здоров'я (МОЗ) надійшла заявка від харківської компанії "Біолік" про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу Sputnik V (Gam-COVID-Vac). Щеплення цією вакциною ще до завершення третьої фази досліджень розпочали у Росії, Білорусі, Індії та кількох інших країнах. В Україні упродовж останніх місяців її посилено нахвалюють і просувають проросійські політики. Та чи є шанси у Sputnik V вийти на український ринок?

"Кишенькові" телеканали Медведчука відстоюють Sputnik V

Про можливість використання російської вакцини в Україні заговорили у жовтні 2020-го, коли один із очільників "Опозиційної платформи - "За життя" (ОПЗЖ) і кум російського президента Віктор Медведчук заявив, що нібито сам зі своєю родиною під час відпочинку в анексованому Росією українському Криму прищепився російським препаратом. На особистій зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним український політик просив надати вакцину Україні. Путін не заперечував, мовляв, це питання "турботи про людей, які небайдужі як Росії, так і Україні". Відтоді підконтрольні Медведчукові українські телеканали посилено просувають російську вакцину в телеефірі та у соцмережах.

Проти закупівлі розробки московського Національного дослідницького центру епідеміології та мікробілогії імені Гамалеї вже висловився президент України Володимир Зеленський та деякі посадовці. За словами Зеленського, він не може брати на себе відповідальності за вакцину, наслідки дії якої невідомі. До слова, недовіряють російській вакцині навіть російські лікарі. Згідно з недавнім опитуванням, проведеним за допомогою сервісу "Довідник лікаря", 52 відсотки з 3040 опитаних лікарів-спеціалістів заявили, що не готові проводити вакцинацію препаратом з Центру Гамалеї. 66 відсотків заявили, що немає достатньо даних щодо її ефективності, повідомляє інформагенція РБК.

Володимир Путін і Віктор Медведчук

Президент РФ Володимир Путін (ліворуч) і його кум Віктор Медведчук (праворуч) під час зустрічі у Кремлі, березень 2020

Наразі Україна має лише один контракт на закупівлю вакцин, який уклали із китайською компанією Sinovac Biotech. У разі успішного завершення третьої фази клінічних досліджень, Україна отримає 1,9 мільйона доз. У МОЗ такий вибір пояснюють ажіотажем на світовому ринку. Китайська вакцина обійдеться Україні в 17,85 доларів за дозу. Окрім продажу китайської вакцини українське підприємство "Лекхім" планує з 2022 року розпочати її масштабне виробництво. Ціна на вакцину та процедура її закупівлі через посередника викликала чималі суперечки в Україні, але міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що такою була вимога китайської сторони, а також обіцяє українцям у найближчому часі нові контракти з іншими виробниками. Ще 8 мільйонів доз Україна очікує безкоштовно за програмою COVAX від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Харківська компанія з російськими "хвостами"

Розгорнути виробництво вакцин проти коронавірусу нібито готове ще одне українське фармпідприємство - "Біолік". Саме ця харківська компанія і подала заяву до Державного експертного центру МОЗ України для реєстрації російської вакцини Sputnik V. У ній вказано, що цей препарат уже зареєстровано в РФ і Білорусі, а також надано дозвіл на використання в Аргентині. У разі реєстрації за прискореною процедурою, у "Біолік" нібито готові забезпечити населення України вакциною Sputnik V уже в 2021 році. Принаймні, таку інформацію просуває Віктор Медведчук. На сайті політсили ОПЗЖ оприлюднене супровідне звернення до МОЗ України від акціонера компанії Віктора Мартіна про те, що між "Біоліком" та розробниками Sputnik V досягнуті необхідні домовленості про права на виробництво та реалізацію вакцини на власних потужностях.

Про харківське акціонерне товариство "Біолік" відомо, що до 2017 року воно майже повністю належало російській компанії "Фармстандарт". Наразі його кінцевим бенефіціаром через кіпрські фірми виступає громадянин Німеччини Віктор Мартін (Viktor Martin). За даними ЗМІ, він є бізнес-партнером російського мільярдера і колишнього офіційного власника компанії Віктора Харитоніна.

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Політика чи медицина?

Реєстрацією усіх лікарських засобів в Україні займається спеціальна структура при МОЗ - Державний експертний центр (ДЕЦ). Заявник повинен надати на розгляд установи досьє з даними про результати усіх трьох фаз клінічних досліджень. Процедура буде спрощеною, якщо лікарський засіб уже отримав прекваліфікації ВООЗ, зареєстрований у Євросоюзі або у інших регуляторних агенціях таких країн як США, Швейцарія, Японія, Австралія чи Канада.

На період карантинних заходів цей перелік доповнили також Китаєм, Ізраїлем, Індією, Мексикою та Бразилією. Росії у цьому списку немає, тому саме прискорена процедура реєстрації за чинним українським законодавством для виробників РФ неможлива. "Важко уявити наукові підґрунтя реєстрації цієї вакцини в України, адже низка науковців у світі критично висловилися щодо результатів першої і другої фази клінічних досліджень в журналі The Lancet. Є підстави вважати, що вони були фальшовані і є певна недовіра до результатів цих досліджень", - коментує для DW український інфекціоніст, колишній експерт Державного експертцентру при МОЗ Федір Лапій. Співрозмовник скептично оцінює шанси зареєструвати російську вакцину в Україні, і не лише через брак досліджень. За його словами, в українських науковців немає довіри ні до російських розробок, ні до компаній-партнерів РФ. "Біолік - це фактично російське виробництво в Україні. Усі прекрасно розуміють, власник - країна-окупант", - каже фахівець.

Потокова лінія з виробництва російської вакцини на підприємстві біля Санкт-Петербурга

Потокова лінія з виробництва російської вакцини на підприємстві біля Санкт-Петербурга

Про політичну складову лобіювання російської вакцини в Україні говорить і колишня очільниця Державного експертного центру Тетяна Думенко. "Нам завжди вдавалося переконати керівництво міністерства охорони здоров'я, що експертна думка повинна домінувати в прийнятті рішень. Хоча, безумовно, політичні складові завжди були присутні", - визнає вона. Водночас Думенко зауважує, що суто з юридичної точки зору перешкод для отримання дозволу не буде у разі, "якщо препарат матиме результати належної якості всіх трьох фаз, будуть всі документи комплектні, то будь-який виробник може бути зареєстрований в Україні", - вказує співрозмовниця.

За словами міністра Максима Степанова, станом на 11 січня окрім заявки на реєстрацію до експертного центру "Біолік" не подала жодного іншого документа. Загалом у МОЗ України негативно оцінюють перспективи вакцини з РФ. "Міністерство охорони здоров'я не розглядає і ніколи не розглядало варіант закупівлі російської вакцини. У тому числі у зв'язку з тим, що ми вважаємо, що російська вакцина використовується як інформаційна зброя в гібридній війні проти України", - повідомив міністр у коментарі DW.

Судячи з оцінок експертів та урядовців, наразі немає ні політичних, ні медичних передумов появи російської вакцини на українському ринку. Крім того, згідно з повідомленнями преси, у самої Росії зараз бракує виробничих потужностей для задоволення навіть тих заявок, які уже були подані з інших країн. 

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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