Російську вакцину "Спутник V" в Україні поки не реєструватимуть - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я України - головний санлікар - Віктор Ляшко заперечив чутки про можливу державну реєстрацію в Україні розробленої в Росії вакцини від коронавірусу "Спутник V". Про це Ляшко написав у суботу, 2 січня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами чиновника, в Україні будуть застосовувати "лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень". Дозволи на використання вакцин проти коронавірусу в Україні видаватимуть лише тоді, якщо ці препарати вже зареєстровані "в країнах з жорсткою регуляторною політикою", зазначив Ляшко.

Чи належить до таких країн Росія та кілька інших країн, де вакцина "Спутник V" допущена до використання, заступник міністра не зазначив. У своєму повідомленні Ляшко лише послався на інформацію про дослідження російської вакцини в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) з американського спеціалізованого ресурсу ClinicalTrials.gov . Завершення третьої - фінальної фази досліджень - заплановано в цій країні на грудень 2021 року. На дослідження вакцини в інших країнах заступник міністра не посилався.

Раніше цього дня один із лідерів проросійської опозиційної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктор Медведчук заявив, що харківська фармацевтична компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію в Україні російської вакцини "Спутник V". За даними Медведчука, "Біолік" 30 грудня звернувся до міністерства охорони здоров'я (МОЗ) та Державного експертного центру міністерства із відповідною заявою. Підвердження цієї інформації від компанії "Біолік" чи державних органів України на даний момент немає.

Сумнівний допуск вакцини в Росії

Росія допустила до використання вакцину "Спутник V" власного виробництва ще в серпні 2020 року, ставши, таким чином, першою країною світу, де зареєстрували антикоронавірусну вакцину. Тоді це наразилося на критику міжнародної спільноти, адже іще не було завершено третю фазу дослідження препарату. Офіційного повідомлення про завершення третьої фази випробування препарату не надходилося досі. Попри це в країні вже стартувала масова вакцинація населення. У грудні виробник вакцини - Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) - повідомив, що ефективність вакцини "Спутник V" у "заключній контрольній точці випробувань" становила 91,4 відсотка. Тоді ж РФПІ вказав на клінічні дослідження цієї вакцини в Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та Індії, що тривають.

Тим часом у деяких країнах, крім самої Росії, також уже почали робити щеплення російською вакциною. Зокрема, наприкінці 2020 року вакцинація препаратом "Спутник V" стартувала в Аргентині та Білорусі.

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Нагадаємо, в Україні очікують на поставки китайської вакцини від коронавірусу, розробленої компанією Sinovac Biotech. Водночас ведуться також перемовини з іншими виробниками вакцин, зокрема AstraZeneca, кажуть у МОЗ України. Крім того, Україна має отримати від восьми до 16 мільйонів доз вакцини безкоштовно в рамках механізму COVAX.