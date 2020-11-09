ВООЗ почала переговори з розробником російської вакцини "Sputnik V"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) веде переговори з російським інститутом, який заявив про розробку вакцини "Sputnik V" проти COVID-19, щодо її можливого включення в перелік засобів екстреного використання, передає у четвер, 12 листопада, агенція Reuters із посиланням на повідомлення пресслужби ВООЗ.

"ВООЗ звернулася до науково-дослідного інституту епідеміології та мікробіології імені Гамалії, який висловив зацікавленість у поданні заявки на включення до списку вакцин, рекомендованих ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях", - йдеться у повідомленні ВООЗ.

Читайте також: В РФ заявили про випуск першої партії вакцини від COVID-19

"Ми з нетерпінням чекаємо отримання даних щодо їх потенційної вакцини "Sputnik V". Якщо буде встановлено, що цей продукт відповідає критеріям для включення в список, ВООЗ опублікує результати", - додали у пресслужбі.

Включення вакцини до переліку засобів екстреного використання ВООЗ фактично означатиме, що вона рекомендована для використання всіма країнами-членами ВООЗ. Цей дозвіл спрощує процес використання нових і неліцензованих вакцин та інших продуктів у надзвичайних ситуаціях.

Читайте також: Російська вакцина від COVID-19 може бути небезпечною - МОЗ ФРН

За словами російських розробників, вакцина "Sputnik V", за проміжними результатами випробувань, на 92 відсотка ефективна для захисту людей від COVID-19. Це твердження пролунало після заяви від німецької біотехнологічної компанії Biontech і американського гіганта Pfizer, які заявили, що їх спільна експериментальна вакцина під час випробувань показала більш ніж 90 відсотків ефективності.

ВООЗ, яка підтримує прискорену розробку вакцин для боротьби з пандемією, досі не провела попередню кваліфікацію жодної експериментальної вакцини і не опублікувала список екстреного застосування.

Угорщина проведе випробування "Sputnik V"

Також у четвер стало відомо, що Угорщина стала першою з країн Євросоюзу, яка вирішила провести випробування російської вакцини від COVID-19. Про це повідомив угорський міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі країни Петер Сійярто.

За його словами, протягом 10 днів до Угорщини має прибути перший зразок вакцини для лабораторних випробувань. Масові поставки вакцини очікуються в другій половині січня.