 Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

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Новини

Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19

Будь-які припущення щодо можливості придбання Україною на офіційному рівні російської вакцини від COVID-19 безпідставні, наголосили в МОЗ України.

Вакцина від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу з РФ не буде закуповуватися Україною

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України не має наміру закуповувати або отримувати російські вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 та не веде жодних відповідних переговорів щодо цього. Про це в середу, 21 жовтня, повідомив сайт відомства.

У МОЗ зазначають, що будь-які припущення щодо можливих переговорів про закупівлю російських вакцин - безпідставні. "Жодних заяв про державну реєстрацію російської вакцини "Гам-КОВІД-Вак" в установленому порядку не надходило. Крім того, за наявною інформацією, цей продукт також не проходив експертизу та реєстрацію в компетентних органах США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади або ЄС, що фактично унеможливлює його закупівлю та використання в Україні", - наголосили у відомстві.

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6 жовтня опозиційний український політик Віктор Медведчук звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням передати Україні російську вакцину від коронавірусу. Тоді ж Медведчук повідомив, що сам уже зробив це щеплення. У відповідь Путін заявив, що Росія готова надати Україні вакцину від коронавірусу, однак за умови, якщо українська влада офіційно сформулює відповідний запит. "Така можливість існує", - сказав тоді Путін, нагадує інформагенція "Інтерфакс". При цьому Путін зазначив: "Потрібно на офіційному рівні домовитися з відповідним органом влади". 12 жовтня в Кремлі заявили, що Росія буде готова надати Україні вакцину від коронавірусу після запиту Києва. Швидше за все, це буде зроблено на платній основі, а деталі будуть залежати від формулювань запиту, пояснили тоді в Кремлі.

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Нагадаємо, Росія першою у світі повідомила про реєстрацію вакцини проти коронавірусу, що отримала назву "Супутник V". Препарат був розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії МОЗ РФ і пройшов клінічні випробування в червні і липні.

Нагадаємо, в оприлюдненій 4 серпня статті у медичному науковому журналі The Lancet російські вчені стверджували, що на ранніх стадіях досліджень усі протестовані особи виробили антитіла до коронавірусу без появи "жодних побічних ефектів".

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Утім, низка західних вчених вкрай обережно відреагувала на результати цього дослідження, заявивши, що воно було занадто нетривалим для того, аби робити однозначні висновки щодо безпечності та ефективності російської вакцини. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан у серпні цього року заявив, що вакцина "Супутник V" може бути небезпечною.

Вже 14 жовтня Путін повідомив про реєстрацію в РФ другої вакцини від коронавірусу - "ЕпіВакКорона". Препарат розроблено новосибірським центром "Вектор".

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