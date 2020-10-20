 Зеленському доповіли про спробу створити українську вакцину від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленському доповіли про спробу створити українську вакцину від COVID-19

На нараді Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження українського кандидата у вакцини проти коронавірусу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, провів нараду з науковцями і представниками відомств, залученими до розробки "оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19".

У нараді взяли участь глава міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, науковці, представники Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) і компаній з іноваційних технологій і наукових розробок. 

Читайте також: У ВООЗ розраховують на початок вакцинації у 2021 році

Як повідомляє пресслужба українського президента, розробники представили результати доклінічної фази дослідження, які "тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини".

Також на нараді обговорювалося питання, хто, коли та в які терміни забезпечить проходження клінічних фаз, а також логістику майбутньої співпраці всіх дотичних відомств для забезпечення виготовлення вакцини та її використання в разі успішного проходження всіх фаз.

Читайте також: AstraZeneca відновила випробування вакцини проти коронавірусу

За словами одного із розробників, доктора медичних наук Михайла Фаворова, нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.

Дивитись відео 04:53

"Супутник V": чи можна довіряти російській вакцині від коронавірусу (15.10.2020)

 

 

Також за темою

Ukraine Coronavirus

Коронавірус: в Україні зафіксували 5469 нових заражень, 113 померлих 20.10.2020

Найбільше інфікувань коронавірусом протягом доби виявили у Києві, Харківській і Житомирській областях.

Deutschland | Coronavirus | Impfstoff Schott

Коронавірус: фармакомпанія КНР заявила, що її вакцину випробували на 60 тисячах людей 20.10.2020

Китайська фармакологічна група Sinopharm повідомила, що 60 тисяч людей взяли участь у випробуванні вакцини від коронавірусу. За її даними, серйозних побічних ефектів не виявлено.

Ukraine Coronavirus

Восьмий місяць пандемії: ВР рекомендує Зеленському створити штаб з протидії біозагрозам 20.10.2020

На восьмому місяці пандемії парламент України рекомендував президенту Володимиру Зеленському створити і очолити Нацштаб, який би "оперативно реагував на поширення COVID-19 в Україні".

Реклама

Докладно

Коментар: Україна Зеленського не сильно відрізняється від України Порошенка

Україна Зеленського дуже схожа на Україну Порошенка

Виступ Зеленського з посланням до Ради довів: він - прекрасний актор, але посередній президент, вважає Сергій Руденко.  

На Володимира Зеленського витрачатимуть більше з бюджету

Бюджет-2021: Зеленський стає "дорожчим"? (відео)

У проєкті держбюджету на 2021 рік планується витрати на діяльність Володимира Зеленського майже на 40% більше. Чому?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  