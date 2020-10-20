Зеленському доповіли про спробу створити українську вакцину від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, провів нараду з науковцями і представниками відомств, залученими до розробки "оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19".

У нараді взяли участь глава міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, науковці, представники Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) і компаній з іноваційних технологій і наукових розробок.

Читайте також: У ВООЗ розраховують на початок вакцинації у 2021 році

Як повідомляє пресслужба українського президента, розробники представили результати доклінічної фази дослідження, які "тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини".

Також на нараді обговорювалося питання, хто, коли та в які терміни забезпечить проходження клінічних фаз, а також логістику майбутньої співпраці всіх дотичних відомств для забезпечення виготовлення вакцини та її використання в разі успішного проходження всіх фаз.

Читайте також: AstraZeneca відновила випробування вакцини проти коронавірусу

За словами одного із розробників, доктора медичних наук Михайла Фаворова, нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.