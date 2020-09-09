 AstraZeneca відновила випробування вакцини проти коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2020

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Новини

AstraZeneca відновила випробування вакцини проти коронавірусу

Представники AstraZeneca повідомили, що британський регулятор підтвердив безпеку такого кроку. Призупинення було пов'язане з хворобою одного з добровольців.

AstraZeneca відновила випробування вакцини від коронавірусу

AstraZeneca відновила випробування вакцини від коронавірусу

Зареєстрована у Великобританії компанія AstraZeneca відновила в цій країні третю фазу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу AZD1222, розробленої спільно з Оксфордським університетом. Про це фармакологічний гігант повідомив в суботу, 12 вересня.

Рішення ухввалено після того, як британське агентство з регулювання лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) "підтвердило безпеку" даного кроку.

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Випробування були припинені 6 вересня після появи повідомлень про виникнення захворювання нез'ясованого походження в одного з добровольців. Пауза дала можливість "незалежним комітетам і міжнародним регуляторам ознайомитися з даними щодо безпеки". Компанія утримується від оприлюднення додаткової інформації медичного характеру, але заявляє, що "всім дослідникам і учасникам випробувань" нададуть додаткові дані через міжнародні клінічні реєстри.

"Компанія продовжуватиме працювати з органами охорони здоров'я в усьому світі і керуватися рекомендаціями щодо того, коли можуть поновитися й інші її клінічні випробування", - вказали у пресслужбі AstraZeneca.

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Раніше агенція Reuters повідомила з посиланням на джерело, що захворів один з 12 тисяч волонтерів у віці від 5 до 70 років, випробування з участю яких почалися в травні. 9 вересня компанія заявила, що призупинення випробувань було викликано виникненням "потенційно незрозумілого побічного ефекту" у одного з учасників дослідження.

Клінічні випробування вакцини-кандидата AZD1222, розробленої Оксфордським університетом, проводилися, зокрема, у Великобританії, Бразилії та південній Африці. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше називала її найбільш ймовірним претендентом на ефективний захист від вірусу. 

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