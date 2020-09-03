AstraZeneca призупинила випробування вакцини від коронавірусу через побічну реакцію

Фармацевтична компанія AstraZeneca припинила клінічні випробування потенційної вакцини проти коронавірусу після виявлення можливого побічного ефекту.

Як ідеться у заяві компанії, опублікованій у середу, 9 вересня, це звичайний захід у випадку виникнення "потенційно незрозумілого побічного ефекту" у одного з учасників дослідження.

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Призупинення клінічних досліджень дозволить незалежним експертам дослідити і переглянути отримані дані, передає агенція Reuters. У компанії пояснили, що виявлена серйозна побічна реакція у одного з учасників дослідження у Великобританії є поодиноким випадком, і аналіз даних не має забрати багато часу. Таким чином, цей інцидент не має суттєво вплинути на процес сертифікації вакцини.

"Ми працюємо над прискоренням розгляду події, щоб звести до мінімуму будь-який потенційний вплив на строки випробувань", - йдеться у заяві компанії.

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AstraZeneca вважається у світі однією з компаній-лідерів з розробки вакцини від коронавірусу. Її експериментальна вакцина під назвою "AZD1222" дійшла вже до третьої фази клінічних досліджень у Великобританії, Бразилії та південній Африці.

Нагадаємо, 8 вересня дев'ять провідних розробників вакцин - AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Sanofi, BioNTech і GlaxoSmithKline - зобов'язалися дотримуватися стандартів наукової безпеки та ефективності своїх експериментальних вакцин, незважаючи на терміновість стримування пандемії коронавірусу і політичний тиск.