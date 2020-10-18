У ВООЗ розраховують на початок вакцинації у 2021 році

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться з середини 2021 року. Експерти ВООЗ заявляють, ща на початку наступного року будуть наявними дані третьої фази випробувань вакцин, що нині розробляються, повідомляють агенції у вівторок, 20 жовтня. Лише після того будуть ухвалюватись рішення щодо щеплень. Першими вакцинуватимуть людей з груп ризику. Експерти додають, що нинішні результати досліджень вселяють надію, а кілька фармацевтичних концернів вироблятимуть мільйони доз для вакцинації.

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Між тим голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульрих Монтгомері (Frank Ulrich Montgomery) застерігає від завчасних рішень про те, кому треба раніше за всіх робити щеплення від COVID-19 тоді, коли вакцина буде наявною. "Важливо мати вакцини", - наводять його слова видання медіагрупи Funke. За словами Монтгомері, рішення про першочерговість щеплень залежатиме й від характеристик вакцин. Вони засновані на різних факрмакологічних принципах, тому деякі можуть виявитись неефективними для літніх людей, пояснив експерт.

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У ЮНІСЕФ запасаються шприцами

Тим часом у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) планують запастися 520 мільйонами шприців цього року для можливої вакцинації від коронавірусу та низки хвороб. У ЮНІСЕФ пояснили, що хочуть зробити запас шприців до отримання вакцини.

Крім того, фонд вже почав співпрацю з ВООЗ та альянсом з вакцин Gavi для "швидкої, безпечної та ефективної доставки ймовірної ​​вакцини". "Вакцинація проти COVID-19 в усьому світі буде одним з найбільших зусиль в історії людства", - сказала директорка ЮНІСЕФ ​​Генрієтта Форе і додала, що усім доведеться реагувати дуже швидко після створення вакцин.

На наступний рік у Дитячому фонді ООН планують закупити додатковий мільярд шприців до запланованих 620 мільйонів для вакцинації не тільки від коронавірусу, але також низки інших захворювань, як-от кір або тиф.

Наразі декілька виробників розробляють і тестують засоби, які можуть стати вакцинами від COVID-19. Деякі вже перебувають на вирішальному етапі тестування для затвердження. Тисячі людей обстежують, щоб дізнатися, чи дійсно засоби захищають від інфікування та чи добре їх переносять учасники досліджень.

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