 Коронавірус: Facebook і YouTube видалятимуть контент з критикою вакцинації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

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Новини

Коронавірус: Facebook і YouTube видалятимуть контент з критикою вакцинації

YouTube і Facebook оголосили про жорсткі дії щодо неправдивої інформації про щеплення. YouTube видалятиме відео з фейками про вакцинацію, а компанія Facebook блокуватиме рекламу, що радить людям не робити щеплення.

Facebook і Youtube видалятимуть контент з критикою вакцин

Facebook і Youtube видалятимуть контент з критикою вакцин

Відеосервіс YouTube, власником якого є інтернет-гігант Google, оголосив у середу, 14 жовтня, що видалятиме інформацію про вакцинацію від коронавірусу, яка суперечить консенсусній думці експертів у сфері охорони здоров'я. Таким чином YouTube, за даними компанії, реагує на скептицизм багатьох людей щодо майбутніх вакцин, повідомляє інформагентство AFP.

Зокрема, видалятимуться матеріали з твердженнями, що вакцинація може бути смертельно небезпечною чи призводить до безпліддя. З лютого поточного року YouTube вже вилучив понад 200 тисяч відео з "небезпечною або оманливою" інформацією про коронавірус.

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Раніше цього дня компанія Facebook Inc. повідомила, що блокуватиме рекламу, яка радить людям не робити щеплення. Такі рекламні повідомленні блокуватимуться у соцмережах Facebook та Instagram.

При цьому компанія дозволить поширювати рекламу законопроєктів і державної політики на підтримку або проти вакцин, в тому числі від коронавірусної інфекції. Для цього рекламодавці повинні будуть отримати дозвіл на показ таких оголошень, які відображатимуться з позначкою "оплачено". Це потрібно, щоб користувачі бачили спонсорів цих рекламних повідомлень, кажуть у компанії.

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Також Facebook Inc. планує провести кампанію в США з реклами щеплень проти грипу. Пандемія коронавірусу демонструє, наскільки важливою є "профілактична поведінка" для захисту здоров'я, наголосили у Facebook.

Як YouTube, так і Facebook часто критикують за те, що вони не змогли впоратися з поширенням фейків та маніпулятивної інформації, в тому числі і про важливість вакцинації та небезпеку коронавірусу.

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Коронавірус: міфи та факти (03.03.2020)

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