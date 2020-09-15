Німецький вірусолог розвінчує міфи про коноравірус

Директора Інституту вірусології при Університетській клініці Бонна Гендріка Штреека (Hendrik Streeck) вважають одним із провідних експертів з питань короновірусу. DW розпитала його про найбільш поширені тези, твердження та припущення на тему нинішньої пандемії COVID-19.

"Вірус не настільки небезпечний! Фармакологічна індустрія хоче заробити на пандемії. Молодим же людям взагалі нічого не загрожує"

Гендрік Штрек: Це не так! Усі дотеперішні дослідження, зокрема й у США, і ті, які показують низьку смертність, і ті, де вказується на високу, - свідчать про те, що летальність (від коронавірусу. - Ред.) є все одно вищою, ніж при сезонному грипі.

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На прикладі округу Гайнсберг ми дійшли висновку, що вірус є учетверо небезпечнішим, ніж сезонний грип. Звісно, усе залежить від структури населення, де проводяться тести. Втім, вірус цей слід сприймати серйозно, хоча і не треба занадто драматизувати ситуацію.

"Політики і медіа щодня малюють драматичну картину заражень, але серед моїх знайомих немає жодного хворого"

Навіть серед моїх найближчих родичів хворіють двоє осіб.

"В Італії та США було стільки смертей, а у нас ні. Щось тут не так"

У Німеччині теж є смерті від COVID-19. В Італії та США відбулося дуже швидке поширення інфекції, заразилися великі групи населення, через що лікарні були переповнені. Вірус проник до груп ризику, де вірогідність летального результату особливо висока. У Німеччині ж нам вдалося запобігти цьому.

Домовини у крематорії італійської П'яченци, березень 2020

"Було так багато демонстрацій проти карантинних заходів, а до нових спалахів це не призвело!"

Ці демонстрації проходили на свіжому повітрі, тому і вірогідність зараження була нижчою, ніж у закритих приміщеннях. З іншого боку, важко встановити, чи не сталося спалаху заражень після демонстрації, скажімо, у Берліні, на яку з'їхалося чимало учасників з інших міст. Можна було б відстежити таку статистику, якби усі демонстранти були б з одного міста.

"Очікувані вакцини дуже небезпечні, аж до спроб змінити наші ДНК. До того, ж фармакологи хочуть нагріти руки на епідемії"

Обидва твердження помилкові. Вакцина не втручається у людський геном, тобто ДНК. РНК-вакцини також функціонують на вироблення білків. Наш організм не місить ферментів, які б перетворювали РНК на ДНК. Це можуть робити лише деякі ретровіруси. Тому вакцина не може втручатися у ДНК.

Протести у Берліні проти заходів карантину, 29 серпня 2020

Щодо фармакологічної галузі, то так, вона заробляє і на вакцинах. Але лікарняні каси щороку на них виділяють суми, які дорівнюють лише 0,3 відсотка бюджету у порівнянні зі сумами, які виділяються на медичні препарати. Тому бюджет на вакцини дуже невисокий. Крім того, галузь мусить заробляти, адже без цього не зможе винаходити нові ліки.

"Вірус зазнав вже низку мутацій. Вакцина проти цього безсила. Або ж доведеться робити щеплення щороку, як від грипу"

Так не можна стверджувати. Так, вірус мутує, але не так сильно, як грип. Чи буде вакцина ефективною і про регулярність щеплення зараз ще зарано говорити, бо вона ще відсутня.

"Карантинні заходи абсолютно неадекватні і перебільшені. Я вимагаю, щоби мені повернули мої свободи"

Ми знаємо, що правил соціальної дистанції, носіння маски та загальної гігієни слід дотримуватися, і що вони діють, а отже допомагають у запобіганні зараженням. Додатково, ці правила допомагають у тому, щоби навіть при заражені передавалися менша кількість вірусів. Можливо, людина тоді заражається, але має менше симптомів. Ми знаємо про це на прикладі інших вірусів: чим більше їх підхопиш - тим сильнішими будуть симптоми. І навпаки. Як відомо, "доза робить отруту" (з латині - "Sola Dosіs Facіt Venenum" - Ред.)

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Дотримання усіх трьох правил допомагає у тому, щоби знизити таку дозу, і це наше спільне зусилля, очевидно, допомагає у тому, що ми бачимо більше випадків, коли хвороба протікає лише із легкими симптомами.

"Коронавірус було винайдено у лабораторії в Китаї або ж навмисне поширено"

Дуже маловірогідно, що цей коронавірус був згенерований у лабораторних умовах. Наскільки мені відомо, не ведуться дослідження у напрямку генерування певних вірусів, адже це занадто небезпечно. З іншого боку, точно сказати про те, звідки вірус пішов, теж неможливо. Та вірус не може мати генних послідовностей, які б не траплялися у природі. До того ж, лабораторії, як та у Китаї, дотримуються суворих правил безпеки і віруси там не можуть пересуватися приміщеннями, щоби їх навмисне поширювали. Тому таку версію я вважаю надзвичайно малоймовірною, хоча довести це неможливо. Як і довести протилежне.

"Я молодий і здоровий. Якщо і заражуся, то симптоми будуть дуже легкими"

Статистика підтверджує, що молоді і здорові люди мають легкі симптоми або ж хвороба протікає безсимптомно. Тож, лише опираючись на статистику, можна підтвердити ці дані. Проте буває, що і молоді та здорові люди мають тяжкі симптоми або ж навіть помирають. Це підтверджено вже багатьма клінічними випадками.

Довідка: Професора Геендріка Штрека вважають одним з провідних експертів у Німеччині з питань коронавірусу. Він очолює Iнститут вірусології при Університетській клініці Бонна. Під його керівництвом ведеться тривале дослідження щодо поведінки коронавірусу в окрузі Гайнсберг на заході ФРН, який став одним із перших осередків пандемії.



