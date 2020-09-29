 Україна веде переговори щодо вакцини від коронавірусу з низкою компаній | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2020

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Новини

Україна веде переговори щодо вакцини від коронавірусу з низкою компаній

Міністерство охорони здоров'я України веде переговори щодо закупівлі вакцини від коронавірусу з вісьмома компаніями, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Україна веде переговори щодо вакцини від коронавірусу з 8 компаніями

Україна веде переговори щодо вакцини від коронавірусу з 8 компаніями

Міністерство охорони здоров'я України веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу після завершення випробувань з вісьмома компаніями-виробниками. Про це в вівторок, 29 вересня, на брифінгу повідомив український міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на завершальній стадії клінічних випробувань зараз вакцини восьми компаній. "З усіма ними ми ведемо переговори щодо укладення контракту", - зазначив міністр, назвавши при цьому серед компаній-виробників Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

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За словами міністра, Україна як учасниця глобальної ініціативи ВООЗ з доступу до вакцин зможе отримати безкоштовно близько восьми мільйонів доз вакцин від коронавірусу, що становить 20 відсотків від загальної чисельності населення країни.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу зафіксували 3627 випадків зараження коронавірусом, 69 хворих з діагнозом COVID-19 померли. Найбільше інфікувань - на Харківщині та в Києві.

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