Україна веде переговори щодо вакцини від коронавірусу з низкою компаній

Міністерство охорони здоров'я України веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу після завершення випробувань з вісьмома компаніями-виробниками. Про це в вівторок, 29 вересня, на брифінгу повідомив український міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на завершальній стадії клінічних випробувань зараз вакцини восьми компаній. "З усіма ними ми ведемо переговори щодо укладення контракту", - зазначив міністр, назвавши при цьому серед компаній-виробників Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

Читайте також: Чим небезпечні сімейні свята та вечірки в часи пандемії COVID-19

За словами міністра, Україна як учасниця глобальної ініціативи ВООЗ з доступу до вакцин зможе отримати безкоштовно близько восьми мільйонів доз вакцин від коронавірусу, що становить 20 відсотків від загальної чисельності населення країни.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу зафіксували 3627 випадків зараження коронавірусом, 69 хворих з діагнозом COVID-19 померли. Найбільше інфікувань - на Харківщині та в Києві.