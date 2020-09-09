Генсек ООН просить 35 мільярдів доларів на вакцину від коронавірусу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни світу виділити 35 мільярдів доларів на фінансування ACT-Accelerator - програми глобального співробітництва з пошуку вакцини і методів лікування під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це він заявив у четвер, 10 вересня, під час виступу на відкритті зустрічі Консультативної ради ACT-Accelerator ВООЗ щодо забезпечення доступу до вакцин, повідомляє агенція AFP.

"Або ми триматимемось разом, або будемо приречені", - сказав Гутерріш, назвавши вірус "загрозою номер один глобальної безпеки".

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"Нам потрібен квантовий стрибок у фінансуванні, щоб збільшити шанси на винайдення рішення, щоб світ знову рухався, працював і процвітав", - сказав він.

Генсек ООН додав, що ті три мільярди доларів, які були виділені раніше, були надзвичайно важливими, але для переходу від початкового етапу до операційної оперативної роботи необхідно ще 35 мільярдів доларів, причому 15 мільярдів з них потрібні у найближчі три місяці.

У світі тестуються майже дві сотні потенційних вакцин

Згідно з останньою доповіддю ВООЗ, на даний час у світі на людях тестуються вже 35 потенційних вакцин проти коронавірусу. Дев'ять з них досягли третьої фази криничних досліджень, у якій вони тестуються на десятках тисяч людей.

Ще 145 потенційних вакцин перебувають на ранніх стадіях тестування. Як правило, усі фази досліджень проходять лише близько 10 відсотків потенційних вакцин.

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Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус високо оцінив швидкість розробки вакцин, діагностики та лікування, але сказав, що належить зробити набагато більше. "Ми повинні швидко розширити наші можливості з клінічних випробувань, виробництва, ліцензування та регулювання, щоб ці продукти могли потрапити до людей і почати рятувати життя", - заявив глава ВООЗ.

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"Повне фінансування ACT-Accelerator наблизить завершення пандемії і швидко окупить ці інвестиції в міру відновлення світової економіки", - підсумував він.