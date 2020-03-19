ООН: Якщо коронавірус не взяти під контроль, можуть померти мільйони людей

Від коронавірусу можуть померти мільйони людей, особливо в бідних країнах, якщо він буде поширюватися безконтрольно, попередив у четвер, 19 березня, генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш. "Якщо ми дозволимо вірусу поширюватися як лісовій пожежі - особливо в найбільш вразливих регіонах світу, це вб'є мільйони людей", - сказав він.

Він закликав до скоординованих дій у боротьбі з пандемією. "Нам потрібно негайно відійти від ситуації, коли кожна країна здійснює власні стратегії охорони здоров'я, до такої, яка забезпечить при повній прозорості скоординовану глобальну реакцію, включаючи допомогу країнам, які менш готові до розв'язання кризи", - сказав він.

Генеральний секретар ООН закликав уряди надавати "найсильнішу підтримку багатостороннім зусиллям у боротьбі з вірусом на чолі зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я, заклики якої повинні бути повністю виконані". "Катастрофа у сфері охорони здоров'я дає зрозуміти, що ми настільки сильні, як найслабша система охорони здоров'я", - зазначив Гуттеріш.

Своєю чергою, спеціальний доповідач ООН Майкл Лінк закликав владу Ізраїлю, Палестинську адміністрацію та палестинське угруповання ХАМАС надати палестинцям повний доступ до медичних послуг під час пандемії коронавірусу. Ізраїль як окупаційна держава має юридичне зобов'язання "використовувати всі наявні в неї профілактичні засоби для боротьби з поширенням заразних хвороб та епідемій", заявив Майкл Лінк.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 19 березня по всьому світу коронавірусом інфікувались понад 231 тисячі осіб. Від хвороби померли 9 390 людей, а одужали 86 261.