 ООН: Якщо коронавірус не взяти під контроль, можуть померти мільйони людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ООН: Якщо коронавірус не взяти під контроль, можуть померти мільйони людей

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав уряди до скоординованих дій у боротьбі з поширенням коронавірусу, інакше вмерти можуть мільйони. В ООН також закликають Ізраїль лікувати палестинців від захворювання.

Антоніу Гуттеріш закликає до скоординованих дій у боротьбі з пандемією

Антоніу Гуттеріш закликає до скоординованих дій у боротьбі з пандемією

Від коронавірусу можуть померти мільйони людей, особливо в бідних країнах, якщо він буде поширюватися безконтрольно, попередив у четвер, 19 березня, генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш. "Якщо ми дозволимо вірусу поширюватися як лісовій пожежі - особливо в найбільш вразливих регіонах світу, це вб'є мільйони людей", - сказав він.

Він закликав до скоординованих дій у боротьбі з пандемією. "Нам потрібно негайно відійти від ситуації, коли кожна країна здійснює власні стратегії охорони здоров'я, до такої, яка забезпечить при повній прозорості скоординовану глобальну реакцію, включаючи допомогу країнам, які менш готові до розв'язання кризи", - сказав він.

Генеральний секретар ООН закликав уряди надавати "найсильнішу підтримку багатостороннім зусиллям у боротьбі з вірусом на чолі зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я, заклики якої повинні бути повністю виконані". "Катастрофа у сфері охорони здоров'я дає зрозуміти, що ми настільки сильні, як найслабша система охорони здоров'я", - зазначив Гуттеріш.

Своєю чергою, спеціальний доповідач ООН Майкл Лінк закликав владу Ізраїлю, Палестинську адміністрацію та палестинське угруповання ХАМАС надати палестинцям повний доступ до медичних послуг під час пандемії коронавірусу. Ізраїль як окупаційна держава має юридичне зобов'язання "використовувати всі наявні в неї профілактичні засоби для боротьби з поширенням заразних хвороб та епідемій", заявив Майкл Лінк.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 19 березня по всьому світу коронавірусом інфікувались понад 231 тисячі осіб. Від хвороби померли 9 390 людей, а одужали 86 261.

Дивитись відео 06:11

Пошуки вакцини проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (19.03.2020)

DW.COM

Церемонія передачі олімпійського вогню Токіо відбулась в Афінах без глядачів

Президент олімпійського комітету Греції на стадіоні "Панатінаїкос" передав олімпійський вогонь представниці оргкомітету літньої Олімпіади в Токіо і висловив надію, що полум'я загасить коронавірус. (19.03.2020)  

Також за темою

Italien Coronavirus Mailand Menschenleer

Італія випередила Китай за числом померлих від коронавірусу 19.03.2020

Від початку хвилі інфікування коронавірусом в Італії померли 3 405 людей, тоді як в Китаї, де почалась пандемія, 3 245. При цьому в Італії вдвічі менше інфікованих, ніж в КНР.

Ukraine Coronavirus ältere Frau mit Mundschutz

Пандемія коронавірусу: оберігайте літніх людей! 12.03.2020

Чоловіки, жінки та діти заражаються коронавірусом однаково часто. Однак його наслідки для них різні. Вирішальним є вік, стать і наявність попередніх захворювань.

Kanada Justin Trudeau und seine Frau Sophie Gregoire Trudeau

У дружини Трюдо підтвердили коронавірус 13.03.2020

Дружина канадського прем'єра заразилася коронавірусом, але почувається добре. У самого Джастіна Трюдо жодних симптомів не спостерігається.

Реклама

Докладно

Ukraine Kiew Coronavirus (picture-alliance/NurPhoto/M. Marusenko)

Як українці допомагають одне одному під час карантину

Карантин через епідемію коронавірусу, наче Євромайдан чи війна на Донбасі, об'єднує частину українців.  

Порожні полиці в супермаркеті - незвична картина для німців

Чи загрожує німцям дефіцит продуктів харчування?

Влада ФРН стверджує, що продуктів у країні вистачить на всіх, а ризик підхопит коронавірус з упаковки - мінімальний.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  