 Коментар: Канцлерка Меркель, коронавірусна революція й ми | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.03.2020

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Європа

Коментар: Канцлерка Меркель, коронавірусна революція й ми

У своєму першому екстреному телезверненні на посаді канцлерки Анґела Меркель назвала пандемію коронавірусу найбільшим викликом з часів Другої світової війни. І у цьому вона зовсім не перебільшує, вважає Мартін Муно.

Телезвернення не на Новий рік було першим за час правління Анґели Меркель

Телезвернення не на Новий рік було першим за час правління Анґели Меркель

"З часів німецької єдності, ні, з Другої світової війни у нашій країні не було більших викликів, під час яких усе так сильно залежить від наших спільних солідарних дій", - заявила у середу, 18 березня, Анґела Меркель (Angela Merkel). Їй не притаманний пафосний стиль. Навіть у часи найзначніших політичних викликів слова для своїх заяв вона підбирає тверезо, аналітично та стримано - власне, як людина, яка захистила докторську дисертацію з природничих наук. І завжди вона випромінює оптимізм, як це було під час кризи біженців 2015 року: "Ми з цим впораємося". 

Коли ж ця жінка, яка керує Німеччиною понад 14 років, вперше, за винятком традиційних новорічних промов, напряму звертається до населення, коли вона при цьому проводить історичні паралелі з війною, яка коштувала світові 55 мільйонів життів та залишила саму Німеччину у руїнах - коли Анґела Меркель говорить так, то це означає, що щось пішло шкереберть. 

Експонентне поширення коронавірусу

І ми усе це помічаємо: зачинені школи, дитячі садочки та магазини, цілі підприємства, які перевели своїх працівників на віддалену роботу або відправили у вимушені відпустки, панічні закупівлі про запас у супермаркетах, соціальні обмеження – від скасованих відпусток й до карантину - усе це є тепер нашим повсякденням. У розмовах всередині сім'ї, з друзями й знайомими обговорюється практично лише тема коронавірусу. 

Мартін Муно

Мартін Муно

Наскільки серйозною є загроза, свідчать математики, коли говорять про експонентне поширення коронавірусу. На початку березня у Німеччині було 130 інфікованих COVID-19, сьогодні їх вже понад 11 тисяч. Темп поширення коронавірусу відповідає цим прогнозам науковців. Якщо ця швидкість поширення вірусу зберігатиметься, то вже скоро буде перейдено позначку у сто тисяч або й навіть мільйон інфікованих - не кажучи вже про випадки, які не охоплюються статистикою. Й до того ж, ця пандемія не є загрозою лише для однієї країни, а для всього світу. 

У цій ситуації німецька канцлерка робить єдину правильну річ: вона не дає вказівок, вона апелює до нашого здорового глузду. Вона розраховує на те, що ми, будучи поінформованими, будемо поводитися відповідно до ситуації. Ключовим поняттям є "соціальна дистанція", яку більш грубо виражають ще хештегом #stayfuckinghome - залишайтеся, чорт забирай, зайвий раз удома. Або, як висловилася Меркель: "Ми не приречені лише пасивно миритися з поширенням вірусу. У нас є засіб проти цього: ми повинні, як запобіжний засіб, тримати відстань одне до одного". 

Більше померлих, менше свобод

Проблема тут у тому, й на це також звернула увагу Меркель, що кількох тижнів вимушеної паузи є недостатньо: "Наступні тижні будуть ще важчими". Буде більше померлих, величезні економічні втрати, а також, ймовірно, соціальні злами. 

Також ми повинні відмовитися від свобод. Але це має бути за мірою необхідності, а не самоціллю. Для нас, як для суспільства - неважливо, де ми живемо - це є величезним викликом. Але це також може стати й шансом. Вже зараз маленький вірус кидає світло на нечувану дурість великих популістів - погляньте лише відео з Дональдом Трампом. Ми також вчимося зараз комунікувати по-іншому, відеотелефонія стала звичною річчю. І ми відчуваємо, що якимось чином пов'язані одне з одним, що солідарність дещо пов'язує навіть незнайомих між собою людей, що є позитивним - і навіть у тому випадку, коли увага до іншої людини полягає у тому, щоб перейти на інший бік вулиці. 

Те, що на нас чекає, в одному реченні змалював словенський філософ Славой Жижек: "Життя, навіть якщо воно зрештою знову стане нормальним, буде нормальним в іншому сенсі порівняно з тим, до чого ми звикли перед вибухом". Ми будемо вчитися життю з постійними загрозами. Ми перебуваємо в процесі революції - і залежить від нас самих, буде її результат позитивним чи ні.

Будь ласка, залишайтеся здоровими!

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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