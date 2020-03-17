Коментар: Канцлерка Меркель, коронавірусна революція й ми

"З часів німецької єдності, ні, з Другої світової війни у нашій країні не було більших викликів, під час яких усе так сильно залежить від наших спільних солідарних дій", - заявила у середу, 18 березня, Анґела Меркель (Angela Merkel). Їй не притаманний пафосний стиль. Навіть у часи найзначніших політичних викликів слова для своїх заяв вона підбирає тверезо, аналітично та стримано - власне, як людина, яка захистила докторську дисертацію з природничих наук. І завжди вона випромінює оптимізм, як це було під час кризи біженців 2015 року: "Ми з цим впораємося".

Коли ж ця жінка, яка керує Німеччиною понад 14 років, вперше, за винятком традиційних новорічних промов, напряму звертається до населення, коли вона при цьому проводить історичні паралелі з війною, яка коштувала світові 55 мільйонів життів та залишила саму Німеччину у руїнах - коли Анґела Меркель говорить так, то це означає, що щось пішло шкереберть.

Експонентне поширення коронавірусу

І ми усе це помічаємо: зачинені школи, дитячі садочки та магазини, цілі підприємства, які перевели своїх працівників на віддалену роботу або відправили у вимушені відпустки, панічні закупівлі про запас у супермаркетах, соціальні обмеження – від скасованих відпусток й до карантину - усе це є тепер нашим повсякденням. У розмовах всередині сім'ї, з друзями й знайомими обговорюється практично лише тема коронавірусу.

Мартін Муно

Наскільки серйозною є загроза, свідчать математики, коли говорять про експонентне поширення коронавірусу. На початку березня у Німеччині було 130 інфікованих COVID-19, сьогодні їх вже понад 11 тисяч. Темп поширення коронавірусу відповідає цим прогнозам науковців. Якщо ця швидкість поширення вірусу зберігатиметься, то вже скоро буде перейдено позначку у сто тисяч або й навіть мільйон інфікованих - не кажучи вже про випадки, які не охоплюються статистикою. Й до того ж, ця пандемія не є загрозою лише для однієї країни, а для всього світу.

У цій ситуації німецька канцлерка робить єдину правильну річ: вона не дає вказівок, вона апелює до нашого здорового глузду. Вона розраховує на те, що ми, будучи поінформованими, будемо поводитися відповідно до ситуації. Ключовим поняттям є "соціальна дистанція", яку більш грубо виражають ще хештегом #stayfuckinghome - залишайтеся, чорт забирай, зайвий раз удома. Або, як висловилася Меркель: "Ми не приречені лише пасивно миритися з поширенням вірусу. У нас є засіб проти цього: ми повинні, як запобіжний засіб, тримати відстань одне до одного".

Більше померлих, менше свобод

Проблема тут у тому, й на це також звернула увагу Меркель, що кількох тижнів вимушеної паузи є недостатньо: "Наступні тижні будуть ще важчими". Буде більше померлих, величезні економічні втрати, а також, ймовірно, соціальні злами.

Також ми повинні відмовитися від свобод. Але це має бути за мірою необхідності, а не самоціллю. Для нас, як для суспільства - неважливо, де ми живемо - це є величезним викликом. Але це також може стати й шансом. Вже зараз маленький вірус кидає світло на нечувану дурість великих популістів - погляньте лише відео з Дональдом Трампом. Ми також вчимося зараз комунікувати по-іншому, відеотелефонія стала звичною річчю. І ми відчуваємо, що якимось чином пов'язані одне з одним, що солідарність дещо пов'язує навіть незнайомих між собою людей, що є позитивним - і навіть у тому випадку, коли увага до іншої людини полягає у тому, щоб перейти на інший бік вулиці.

Те, що на нас чекає, в одному реченні змалював словенський філософ Славой Жижек: "Життя, навіть якщо воно зрештою знову стане нормальним, буде нормальним в іншому сенсі порівняно з тим, до чого ми звикли перед вибухом". Ми будемо вчитися життю з постійними загрозами. Ми перебуваємо в процесі революції - і залежить від нас самих, буде її результат позитивним чи ні.

Будь ласка, залишайтеся здоровими!

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