Коментар: Повсюдна ізоляція - єдиний спосіб перемогти епідемію коронавірусу

Якби хтось ще тиждень тому передрік мені те, що увечері понеділка, 16 березня, оголосила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), я просто висміяв би того дивака. Такі суворі заходи й обмеження в сучасній Німеччині, де індивідуальна свобода для нас понад усе? Просто немислимо! Ніхто не сперечається, що такі драконівські порядки можуть спрацювати в Китаї. Або в Ірані, чи в Росії - словом, скрізь, де люди за десятиліття звикли до свавілля державних органів та обмежень їхніх прав. Але тут, у самому серці свободолюбної Європи? Та ніколи!

Однак саме так і сталося. І ці заходи цілком раціональні. Адже в даний час кількість випадків зараження коронавірусом у Німеччині та сусідніх з нею країнах стрімко зростає. Ніхто ж не хоче, щоб дійшло до такої моторошної ситуації, як у Північній Італії. Там вже дійшло до того, що лікарі, неначе у воєнно-польовому шпиталі, мусять вирішувати, кого з пацієнтів їм ще варто лікувати, а на кого просто махнути рукою й дати спокійно померти.

Не всі ще усвідомили серйозність ситуації

Тож, здається, що сумнівів у доцільності цих заходів поки ні в кого виникати не має. Однак звістка про важливість негайних радикальних дій досі багато кого до кінця так і не переконала. Хоч на цьому вже більше тижня невтомно наголошують всі без винятку топ-чиновники, від федеральної канцлерки до прем'єр-міністрів окремих земель. Якщо в когось є сумніви, нехай прослухає їхні численні пресконференції. У кожному разі, багатьох моїх знайомих все це добряче налякало.

Фелікс Штайнер

Але виявилося, що всього цього було замало. І проведені протягом останніх трьох днів побіжні спостереження з вікна моєї вітальні стали мимовільним підтвердженням цих слів. Приміром, увечері суботи мій сусід пішов до боулінг-клубу, що традиційно робив кожні другі вихідні. Як кажуть, чого не зробиш заради спілкування в добірному товаристві. Так само в суботу та неділю молоді хлопці з нашої вулиці разом грали в футбол. А після того як школи з 16 березня позакривали на карантин, то панівна атмосфера надворі нагадує літні канікули. Відмінність лише в тому, що тепер значно більше дітей граються разом, бо ніхто не поїхав із батьками у відпустку. Але погода в ці дні просто чудова - сонячно і тепло. Весна, як-не-як.

У багатьох німецьких містах спостерігалося на вихідних практично те саме - переповнені кафе-морозива і зоопарки у неділю, на дитячих майданчиках і в зелених зонах гамірно і метушливо. Словом так, ніби нічого не сталося. У вірусологів зовсім інше уявлення про те, як слід обмежити соціальні контакти абсолютно необхідним мінімумом, до чого минулого тижня закликала навіть особисто Анґела Меркель. Тож те, що не подіяло на добровільній основі після наполегливих закликів до здорового глузду, тепер має запроваджуватися заборонами.

На черзі нові обмеження

Оголошений федеральним урядом і окремими федеральними землями перелік заборон та обмежень досі має чимало винятків. Тож уже найближчими днями може статися подальше посилення обмежень. Якщо сумніваєтесь - тоді погляньте на приклад Франції, Італії чи Іспанії. Там уже запровадили справжнісіньку комендантську годину. Згідно з тамтешніми обмеженнями, тільки певна кількість людей може одночасно виходити за покупками в магазин. Тобто в цих країнах панують умови, про які я чув тільки з розповідей та переказів моїх батьків, бабусь і дідусів про повоєнний період.

Ніхто не хоче всіх цих обмежень, та й по-справжньому працювати вони можуть тільки протягом порівняно короткого часу, якщо взагалі щось подібне зможе ефективно працювати. Тож поставимо собі за мету спробувати змусити це подіяти без подальших заборон і обмежень, просто серйозно ставлячись до вже наявних правил! Безумовно, в наші дні ми всі платимо високу ціну обмеженням власної свободу. Але значно вищу ціну платять всі ті, чиї джерела доходу, тобто засоби до існування, руйнуються в результаті цього надзвичайного стану. І що коротшим буде цей період жорстких обмежень, то меншою буде кількість таких людей.

Рятуймо життя разом!

Та найвищу ціну платять ті, чиї життя забирає коронавірус. Це насамперед старі і хворі люди, і не тільки вони. Це може зачепити будь-кого і кожного. Тож завбачливість цими днями може врятувати не одне життя. Ось чому: #FlattenTheCurve!

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