Коментар: Повсюдна ізоляція - єдиний спосіб перемогти епідемію коронавірусу
Щодня нові заборони і обмеження наших свобод через коронавірус. Доки ж це триватиме? Найшвидший спосіб покласти край незручностям - дотримуватися правил, необхідних для подолання кризи, вважає Фелікс Штайнер.
Канцлерка Анґела Меркель оголосила в понеділок жорсткі обмеження в Німеччині
Якби хтось ще тиждень тому передрік мені те, що увечері понеділка, 16 березня, оголосила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), я просто висміяв би того дивака. Такі суворі заходи й обмеження в сучасній Німеччині, де індивідуальна свобода для нас понад усе? Просто немислимо! Ніхто не сперечається, що такі драконівські порядки можуть спрацювати в Китаї. Або в Ірані, чи в Росії - словом, скрізь, де люди за десятиліття звикли до свавілля державних органів та обмежень їхніх прав. Але тут, у самому серці свободолюбної Європи? Та ніколи!
Однак саме так і сталося. І ці заходи цілком раціональні. Адже в даний час кількість випадків зараження коронавірусом у Німеччині та сусідніх з нею країнах стрімко зростає. Ніхто ж не хоче, щоб дійшло до такої моторошної ситуації, як у Північній Італії. Там вже дійшло до того, що лікарі, неначе у воєнно-польовому шпиталі, мусять вирішувати, кого з пацієнтів їм ще варто лікувати, а на кого просто махнути рукою й дати спокійно померти.
Не всі ще усвідомили серйозність ситуації
Тож, здається, що сумнівів у доцільності цих заходів поки ні в кого виникати не має. Однак звістка про важливість негайних радикальних дій досі багато кого до кінця так і не переконала. Хоч на цьому вже більше тижня невтомно наголошують всі без винятку топ-чиновники, від федеральної канцлерки до прем'єр-міністрів окремих земель. Якщо в когось є сумніви, нехай прослухає їхні численні пресконференції. У кожному разі, багатьох моїх знайомих все це добряче налякало.
Фелікс Штайнер
Але виявилося, що всього цього було замало. І проведені протягом останніх трьох днів побіжні спостереження з вікна моєї вітальні стали мимовільним підтвердженням цих слів. Приміром, увечері суботи мій сусід пішов до боулінг-клубу, що традиційно робив кожні другі вихідні. Як кажуть, чого не зробиш заради спілкування в добірному товаристві. Так само в суботу та неділю молоді хлопці з нашої вулиці разом грали в футбол. А після того як школи з 16 березня позакривали на карантин, то панівна атмосфера надворі нагадує літні канікули. Відмінність лише в тому, що тепер значно більше дітей граються разом, бо ніхто не поїхав із батьками у відпустку. Але погода в ці дні просто чудова - сонячно і тепло. Весна, як-не-як.
У багатьох німецьких містах спостерігалося на вихідних практично те саме - переповнені кафе-морозива і зоопарки у неділю, на дитячих майданчиках і в зелених зонах гамірно і метушливо. Словом так, ніби нічого не сталося. У вірусологів зовсім інше уявлення про те, як слід обмежити соціальні контакти абсолютно необхідним мінімумом, до чого минулого тижня закликала навіть особисто Анґела Меркель. Тож те, що не подіяло на добровільній основі після наполегливих закликів до здорового глузду, тепер має запроваджуватися заборонами.
На черзі нові обмеження
Оголошений федеральним урядом і окремими федеральними землями перелік заборон та обмежень досі має чимало винятків. Тож уже найближчими днями може статися подальше посилення обмежень. Якщо сумніваєтесь - тоді погляньте на приклад Франції, Італії чи Іспанії. Там уже запровадили справжнісіньку комендантську годину. Згідно з тамтешніми обмеженнями, тільки певна кількість людей може одночасно виходити за покупками в магазин. Тобто в цих країнах панують умови, про які я чув тільки з розповідей та переказів моїх батьків, бабусь і дідусів про повоєнний період.
Ніхто не хоче всіх цих обмежень, та й по-справжньому працювати вони можуть тільки протягом порівняно короткого часу, якщо взагалі щось подібне зможе ефективно працювати. Тож поставимо собі за мету спробувати змусити це подіяти без подальших заборон і обмежень, просто серйозно ставлячись до вже наявних правил! Безумовно, в наші дні ми всі платимо високу ціну обмеженням власної свободу. Але значно вищу ціну платять всі ті, чиї джерела доходу, тобто засоби до існування, руйнуються в результаті цього надзвичайного стану. І що коротшим буде цей період жорстких обмежень, то меншою буде кількість таких людей.
Рятуймо життя разом!
Та найвищу ціну платять ті, чиї життя забирає коронавірус. Це насамперед старі і хворі люди, і не тільки вони. Це може зачепити будь-кого і кожного. Тож завбачливість цими днями може врятувати не одне життя. Ось чому: #FlattenTheCurve!
Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн
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Європа намагається захиститися від коронавірусу
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По всьому світу скасовують заходи
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Ажіотаж на дезінфікуючі засоби
Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?
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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Німеччина: перші жертви коронавірусу
До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
В Україні перший летальний випадок на коронавірус
В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коронавірус дістався до Росії
Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Іран: ситуація залишається складною
Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад
Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?
Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.