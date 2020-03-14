Анґела Меркель: Поставтесь до всього серйозно

Через поширення коронавірусу у Німеччині та світі у середу, 18 березня, канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) звернулась до нації. У телезверненні вона закликала громадян значно обмежити соціальні контакти та зробити все можливе для уповільнення епідемії. "Коронавірус драматично змінив життя в нашій країні. Наше уявлення про нормальність, суспільне життя, спілкування один з одним - все це піддається випробуванню, як ніколи раніше. Мільйони з вас не можуть працювати, ваші діти не ходять в школи та дитячі садочки, театри, кіно, магазини зачинені, і що, ймовірно, найважче, нам не вистачає зустрічей, які були звичними", - зазначила канцлерка.

"Поставтесь до цього також серйозно"

Меркель наголосила, що звертається до нації "таким незвичним шляхом", щоб пояснити, чим вона та німецький уряд керуються у такій ситуації. "Це належить до відкритої демократії, що ми робимо політичні рішення прозорими та пояснюємо їх", - наголосила вона.

"Тому дозвольте мені сказати: становище серйозне. Поставтесь до цього також серйозно. З часів возз'єднання Німеччини, ні, з Другої світової війни у нашій країні не було більших викликів, які б так сильно впливали на наші спільні солідарні дії", - наголосила Меркель.

Жодної вакцини проти хвороби поки немає

Вона розповіла, що уряд постійно проводить консультації щодо пандемії з Інститутом Роберта Коха та іншими науковцями та вірусологами. "Дослідження проводяться під високим тиском по всьому світу, але поки що немає жодної терапії проти коронавірусу та жодної вакцини", - наголосила канцлерка.

До того часу, поки не з'являться лікування та щеплення проти захворювання, Меркель наполягає на тому, що "розповсюдження вірусу має бути уповільнено, щоб розтягнути його на місяці та виграти час". "Час, за який дослідники зможуть розробити ліки та вакцини. Але також час, в який будь-який хворий, може бути доглянутий найкращим чином", - зазначила вона.

Держава та економіка продовжать функціонувати

За словами Меркель, у цей час суспільне життя має бути обмежено, хоча держава та економіка продовжать функціонувати та забезпечуватимуть життєдіяльність. "Але все, що може загрожувати людям, все, що може зашкодити комусь або суспільству, ми маємо зараз скоротити. Ми маємо обмежити ризики, як це тільки можливо", - наголосила вона.

Канцлерка зазначила, що німецька медична система є однією з найкращих у світі, однак лікарні можуть бути переповнені пацієнтами з важкою формою захворювання. "Це не абстрактні цифри в статистиці, це батько чи дід, мати чи бабуся, партнер або партнерка, це люди. І ми одне суспільство, в якому рахується кожне життя і кожна людина", - зазначила Меркель, подякувавши також лікарям, медичним працівникам та доглядальникам, які кожного дня "стоять у першій лінії в цій боротьбі".

Меркель нагадала про закриття Німеччиною кордонів, а також про низку внутрішніх обмежень. Щодо негативного впливу цих заходів на економіку канцлерка запевнила, що "уряд робить усе можливе для того, щоб стримати негативні економічні наслідки і, перш за все, забезпечити наявність робочих місць".

Канцлерка також закликала жителів ФРН не робити ажіотажні закупи. "Кожен повинен бути певен, що забезпечення продуктами харчування гарантоване. І якщо одного дня полиці спорожніють, наступного вони знову будуть заповнені", - пояснила канцлерка. Водночас вона висловила подяку співробітникам супермаркетів, які не полишають свою роботу.

І "про найголовніше" - про приватне

Канцлерка Німеччини зазначила, що усі заходи з боку держави не матимуть сенсу, якщо їх не підтримає населення, "якщо ми не задіємо найдієвіший засіб: нас самих". Меркель попросила допомоги у кожного, що стосується реалізації порад фахівців: не панікувати, тримати дистанцію від інших, не подавати руки при вітанні, утриматись від контактів, особливо з літніми особами, які є найбільш уразливими. Також вона "з розумінням усіх труднощів" закликала утриматись від будь-яких візитів і поїздок, від яких можна відмовитись.

Вона нагадала про телефон, скайп, електронну пошту, через які можна спілкуватись з рідними і друзями.